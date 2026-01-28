PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Milliarden futsch! Nikotin Pouches: Legalisieren, regulieren, besteuern - statt Graumarkt

  • Bild-Infos
  • Download

Berlin (ots)

1,5 Millionen Menschen nutzen in Deutschland bereits tabakfreie Nikotin Pouches - doch weil sie nicht legal sind, läuft der Handel über den Graumarkt. Das Ergebnis: Null Kontrolle, Jugendschutz schwer durchsetzbar - und ein Milliardenloch beim Staat.

Eine neue Steuerschätzung des Consumer Choice Center zeigt: Würden Nikotin Pouches legal verkauft und sauber besteuert, könnte der Staat jährlich hunderte Millionen Euro einnehmen - im Wachstumsfall sogar knapp 1 Milliarde Euro pro Jahr.

"Deutschland schaut beim Graumarkt zu - und lässt Milliarden liegen. Das ist komplett absurd", sagt Fred Roeder, Co-Autor der Analyse. "Wer Jugendschutz ernst meint, muss den Markt aus der Schattenzone holen: legalisieren, regulieren, besteuern."

"Wir haben hier einen realen Markt mit realen Konsumenten - aber ohne klare Regeln und ohne Steuereinnahmen", ergänzt Bill Wirtz, Co-Autor. "Das kann sich Deutschland angesichts knapper Kassen schlicht nicht leisten."

Die Zahlen: So viel Geld geht dem Staat durch die Lappen

  • 2026: 311-368 Mio. EUR möglich (je nach Steuersatz-Szenario)
  • 2027: 466-552 Mio. EUR
  • 2028: 629-745 Mio. EUR
  • 2029: 754-894 Mio. EUR
  • Kumuliert 2027-2029: 1,85-2,2 Mrd. EUR Steuerausfall, solange der Markt weitgehend illegal bleibt

Was könnte man mit dem Geld machen?

Allein 2027 (466-552 Mio. EUR) ließen sich einige staatliche Leistungen finanzieren - z. B. rund 31-37 % des jährlichen Bundeszuschusses zum Deutschlandticket (1,5 Mrd. EUR/Jahr).

Oder 20 bis 90 Kilometern Autobahn-Neu- oder Ausbau (je nach Gelände und Komplexität; 6-20 Mio. EUR/km).

Der Trend: Weniger Zigaretten - mehr Alternativen

Deutschland erlebt seit Jahren einen Rückgang im langfristigen Zigarettenkonsum. 2025 wurden 66,4 Mrd. Zigaretten versteuert (nur +0,2 % zu 2024) - aber weit weniger als 1991 (146,5 Mrd.). Pro Kopf waren es 795 Zigaretten (1991: 1.831). Gleichzeitig steigen die Alternativen: Die versteuerten Tabak-Substitute (z. B. Liquids für E-Zigaretten) lagen 2025 bei 1,5 Mio. Litern - +18,2 % zum Vorjahr.

Fazit: Graumarkt beenden - Jugendschutz durchsetzen - Steuern einnehmen

Die Studie bringt es auf den Punkt: "Deutschland kann den Graumarkt nicht wegignorieren."

Das Consumer Choice Center fordert einen klaren Rechtsrahmen mit drei Eckpfeilern:

  1. Legalisierung & Zulassungspfad (Produktmeldung, Inhaltsstoffregeln, Marktüberwachung)
  2. Strikter Jugendschutz (Verkauf 18+, Altersverifikation auch online, harte Sanktionen)
  3. Nikotinstärke begrenzen & besteuern (z. B. max. 20 mg pro Pouch + Steuer und MwSt.)

Methodik: Die Kalkulation basiert u. a. auf 1,5 Mio. Nutzern (2026), 8 Pouches pro Tag, Preis 6 EUR pro Dose, 19 % MwSt. sowie Steuersatz-Szenarien nach Schweden/Italien/Österreich.

Studie: "NIKOTIN POUCHES: Legalisieren, regulieren, besteuern - statt Graumarkt und Steuerausfall" (Autoren: Fred Roeder, Bill Wirtz).

Pressekontakt:

Consumer Choice Center - media@consumerchoicecenter.org
Weitere Informationen: www.consumerchoicecenter.org

Original-Content von: Consumer Choice Center, übermittelt durch news aktuell

