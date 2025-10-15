PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von PHOENIX mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

PHOENIX

Ehemaliger Wehrbeauftragter Bartels (SPD): Scheitern der Wehrpflicht-Einigung "keine Sternstunde"

Berlin/Bonn (ots)

Das Scheitern der Einigung bei der Wehrpflicht sei "keine Sternstunde" gewesen, so der ehemalige Wehrbeauftragte Hans-Peter Bartels (SPD) im Interview mit dem Fernsehsender phoenix. Man werde weiter verhandeln müssen, denn die Bundeswehr brauche Verlässlichkeit und Planbarkeit. Es bringe "nichts, sehr viel Geld für zusätzliche Ausrüstung auszugeben, wenn die Soldaten dafür fehlen", so Bartels.

Zu Anfang könne man noch auf Freiwilligkeit setzen: "Nächstes Jahr, übernächstes Jahr wird man niemanden, der nicht will, verpflichten müssen", doch man brauche die Wehrpflicht und dies müsse auch schnell gehen, so Bartels. "Das müsste sich eigentlich in der SPD vermitteln lassen", denn die SPD-Wählerschaft sei in einer großen Mehrheit für eine Rückkehr der Wehrpflicht, so der ehemalige Wehrbeauftragte bei phoenix.

Das gesamte Gespräch finden Sie hier: https://phoenix.de/s/9N2

Pressekontakt:

phoenix-Kommunikation
Telefon: 0228 / 9584 192
kommunikation@phoenix.de
Twitter.com: phoenix_de

Original-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von PHOENIX mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: PHOENIX
Weitere Storys: PHOENIX
Alle Storys Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren