"unter 3 - der phoenix-politik-podcast" mit Erhard Scherfer - und neuer Co-Gastgeberin Julia Reuschenbach

Die Politikwissenschaftlerin Dr. Julia Reuschenbach ist neue Co-Gastgeberin beim phoenix-Politik-Podcast "unter 3". Seit Ende September erörtern sie und phoenix-Parlamentskorrespondent Erhard Scherfer mit ihren Gesprächspartnern aus Politik, Wirtschaft und Zeitgeschehen nun tagesaktuelle und grundsätzliche politische Fragen und sprechen über Aufgaben und Motivation ihrer Gäste. Julia Reuschenbach löst als Co-Host Prof. Thorsten Faas ab, der seit August in Toronto/Kanada lehrt und forscht. Das bisherige Konzept bleibt unverändert und beleuchtet Themen und Personen aus unterschiedlichen Perspektiven.

"Mit Erhard Scherfer Politik zu diskutieren und zu analysieren, war mir schon bislang bei gemeinsamen Auftritten im Programm von phoenix eine große Freude. In "unter 3" können wir das nun verstetigen und ich freue mich sehr über die gemeinsame Gelegenheit zur politischen 'Tiefenbohrung' mit spannenden Gästen und auf den Gedankenaustausch von Politikjournalismus und Politikwissenschaft", sagt Julia Reuschenbach mit Blick auf ihre neue Rolle.

Auch Erhard Scherfer freut sich auf die Zusammenarbeit mit Julia Reuschenbach. "Nach zahlreichen Interviews mit Julia Reuschenbach etwa bei Parteitagen war mir sehr früh klar, dass sie eine große Bereicherung für "unter 3" sein wird", sagt der phoenix-Parlamentskorrespondent. "Wir werden viele Dinge beibehalten, die sich bewährt haben, aber dank ihrer Ideen und ihrer Aufgeschlossenheit sicher auch viele neue Akzente setzen können."

Neben den aktuellen Themen der Woche werden Julia Reuschenbach, Erhard Scherfer und ihr jeweiliger Gast je nach Anlass auch Personen und aktuelle Konflikte oder ein gerade erschienenes Buch besprechen. "Wir wollen das Besondere der Woche aus dem Berliner Politik-Betrieb aus unterschiedlichen Perspektiven betrachten, analysieren und vertiefen und hoffen, auf diese Weise zum Verständnis und zur Meinungsbildung beizutragen", so Erhard Scherfer. "Wenn man so will: 'Das ganze Bild' für die Ohren".

Dr. Julia Reuschenbach ist Politikwissenschaftlerin an der Freien Universität Berlin und forscht vor allem zu Parteien, Wahlen, Demokratie und politischer Kommunikation.

Erhard Scherfer arbeitet seit 1998 bei phoenix, berichtet seit 2011 als Korrespondent aus der Hauptstadt und ist deshalb mit dem Berliner Politik-Betrieb bestens vertraut. Als Teil des Berliner phoenix-Teams erhielt er in diesem Jahr den Deutschen Fernsehpreis für die parlamentarische Berichterstattung des Senders.

Der nächste podcast erscheint am Freitag, 10.10.2025. Gast ist der stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion und Vorsitzende der CDU-Landesgruppe Sachsen-Anhalt, Sepp Müller.

