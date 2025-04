ARD Das Erste

Das Erste: Programmänderung am heutigen Ostermontag zum Tod von Papst Franziskus

Bild-Infos

Download

München (ots)

"Brennpunkt" nach der "Tagesschau", vorgezogene "Tagesthemen" und Nachruf im Abendprogramm / Sondersendungen im Vor- und Nachmittagsprogramm

Aus aktuellem Anlass ändert Das Erste sein Programm. Nach einer längeren zweistündigen Vormittagsstrecke zum Tod von Papst Franziskus sendet Das Erste ab 14:30 Uhr bis 16:00 Uhr ein "Tagesschau extra".

Im Anschluss an die Hauptausgabe der "Tagesschau" um 20:00 Uhr bringt Das Erste einen 20-minütigen "Brennpunkt" vom Bayerischen Rundfunk. Die Moderation hat Andreas Bachmann:

Brennpunkt - Trauer um Papst Franziskus

Papst Franziskus ist tot. Heute verstarb der Pontifex im Alter von 88 Jahren, nachdem er tags zuvor noch den Ostersegen gespendet hatte und von zehntausenden Gläubigen auf dem Petersplatz gefeiert wurde. Seit 2013 war der Argentinier Oberhaupt von rund 1,4 Milliarden Katholiken weltweit; der erste Papst, der aus Lateinamerika stammte. Wie blicken die Menschen in seiner Heimat auf die Amtszeit ihres verstorbenen Landsmannes? Welche Botschaften des verstorbenen Papstes bleiben in Erinnerung, wie ist sein Pontifikat einzuschätzen? Ein Brennpunkt blickt auf das Leben von Franziskus zurück, im Interview dazu der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Georg Bätzing sowie die ehemalige Botschafterin am Heiligen Stuhl, Annette Schavan. Gleichzeitig wird die aktuelle Lage in Rom beleuchtet und ein Blick in die Zukunft gewagt: Wie geht es jetzt im Vatikan weiter?

Nach dem "NDR-Tatort: Im Wahn" um 20:35 Uhr folgen die "Tagesthemen" bereits um 22:05 Uhr mit einer verlängerten Ausgabe. Um 22:30 Uhr zeigt Das Erste einen 30-minütigen Nachruf auf Papst Franziskus "Ein Papst für die Armen" (BR). Eine Langfassung dieses Nachrufs ist bereits jetzt in der ARD Mediathek abrufbar.

Die Spielfilme "Mord auf Shetland - Das Familiengeheimnis" und "The Mule" folgen ab 23:00 Uhr im Ersten.

Die "Brennpunkt"-Sendungen im Ersten werden zusätzlich zur Live-Untertitelung auch mit einer Übersetzung in Deutsche Gebärdensprache (DGS) angeboten - im Internet als Live-Stream und über HbbTV. Im Anschluss an die Sendung ist sie in der ARD Mediathek on demand abrufbar.

Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell