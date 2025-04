ARD Das Erste

"ttt - titel thesen temperamente" (NDR) am Sonntag, 13. April 2025, um 23:05 Uhr im Ersten

Die geplanten Themen:

Kulturkampf in Washington - Wie sich Trump die Kunst zu eigen macht

Nun zwingt er auch noch die Kunst in seine Dienste: Präsident Trump hat sich jüngst an die Spitze des Boards vom Kennedy Center gesetzt, einem national bedeutenden Zentrum der darstellenden Künste in Washington. Es ist das einzige, das die Regierung der USA finanziell mitträgt. Bei seinem Antrittsbesuch inszeniert er sich dort als Alleinherrscher und sagt der Diversität in der Kunst den Kampf an. Ebenso verfügt er per Dekret, dass die 21 Nationalmuseen der Smithonian Institution künftig die Bevölkerung "stolz" machen sollen und nicht etwa die eigne Geschichte kritisch hinterfragen. Es geht ihm darum, "unangebrachte Ideologie" in den Standorten des Smithonian zu entfernen. "ttt" über den Kulturkampf in Washington, der rasant Fahrt aufnimmt.

Der Traum vom Frieden - Debatte um Kriegstüchtigkeit

Stell' Dir vor es ist Krieg, und niemand geht hin: Für den Autor, Journalisten, und Podcaster Ole Nymoen sollte es am besten genauso sein. Er zumindest würde, statt zur Waffe zu greifen und Deutschland zu verteidigen, eher fliehen, wie er in seinem Buch "Warum ich niemals für mein Land kämpfen würde" erklärt. Laut einer Forsa-Umfrage von Anfang März sind nur 17 Prozent der deutschen Bevölkerung "auf jeden Fall" bereit, Deutschland im Falle eines militärischen Angriffs mit Waffengewalt zu verteidigen. Die Mehrheit von 60 Prozent will das "auf keinen Fall" oder "wahrscheinlich nicht". Dabei ist die Mehrheit für die Wiedereinführung der Wehrpflicht. Nur wer soll dann im Notfall kämpfen, wer Deutschland verteidigen? "ttt" spricht darüber mit Ole Nymoen, der Politikwissenschaftlerin Claudia Major und dem Veteranen und Buchautoren Wolf Gregis.

Zwischen Druck und Wut - Junge Kulturschaffende in der Türkei

Er nennt sich "Don Arte" und hat einen Song zu den Protesten in der Türkei geschrieben, dazu ein Musikvideo mit Bildern von Demos und Polizeigewalt der letzten Wochen gemacht. Sehr mutig, denn Protest gegen Erdogan kann schnell heftige Konsequenzen haben. Wie beim Schauspieler Cem Yigit Üzümoglu, der kurzzeitig festgenommen wurde, nachdem er die Verhaftung des Bürgermeisters von Istanbul kritisiert hatte. "ttt" trifft in Istanbul junge Menschen, die ihre Zukunft zurückerobern wollen.

Spannender Spielfilm über Migration - "Klandestin" mit Barbara Sukowa

Migration ist eines der großen Themen, die den Wahlkampf dominiert haben. Der Spielfilm "Klandestin" erzählt jetzt eine ganz eigene Geschichte von Flucht und Politik. Im Mittelpunkt steht eine konservative Politikerin, gespielt von Barbara Sukowa, die für eine harte Grenzpolitik steht. Doch dann hilft sie einem alten Freund, einen illegal aus Marokko eingereisten Jungen zu beherbergen. Die Lage eskaliert, als der Junge nach einem Bombenanschlag ins Visier der Terrorermittlungen gerät. Der Spielfilm "Klandestin" von Regisseurin Angelina Maccarone verbindet geschickt persönliche Geschichten mit aktueller Politik. Er zeigt, wie komplex das Flüchtlingsthema ist. "Klandestin" wurde u. a. mit dem Filmkunstpreis beim Festival des deutschen Films in Ludwigshafen ausgezeichnet. "ttt" spricht mit Angelina Maccarone und Barbara Sukowa. (Kinostart: 24. April.)

Zwischen Witz und Warnung - Die Kunst des Roman Signer

Roman Signer, der wohl bekannteste zeitgenössische Künstler der Schweiz, ist berühmt für rebellische Inszenierungen und waghalsige Experimente. Gerade zeigt das Kunsthaus Zürich eine große Schau mit neuen und alten Werken aus einem halben Jahrhundert Roman Signer (bis 17.8.2025). Seine Videos, Performances und Skulpturen sind eine Feier des Moments - kraftvoll und flüchtig.

Moderation: Siham El-Maimouni

"ttt - titel thesen temperamente" ist am Sendetag ab 20:00 Uhr in der ARD Mediathek verfügbar.

