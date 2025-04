ARD Das Erste

Leinen los für acht neue Folgen "WaPo Elbe"/Dreharbeiten für die dritte Staffel der erfolgreichen ARD-Vorabendserie

Die idyllische Kulisse der Elbe zwischen Pirna, der Sächsischen Schweiz und der tschechischen Grenze dient erneut als Schauplatz für die Ermittlungen der Wasserschutzpolizei. Entlang der 120 Kilometer langen Wasserstraße wird das Team der WaPo Elbe mit brisanten Ermittlungen und fesselnden Kriminalfällen konfrontiert. Seit dem 11. März 2025 laufen die Dreharbeiten zu acht neuen Folgen der erfolgreichen ARD-Vorabend-Krimiserie "WaPo Elbe". Gedreht wird voraussichtlich bis zum 6. Juni 2025 auf und an der Elbe. Zum Hauptcast gehören wieder Carina Wiese als Leiterin der Wache Maike Junghans, Adnan Maral als ihr Kollege Hauptkommissar Sami Fares, sowie Barbara Prakopenka und Ferdi Özten als Kommissarin Jana Macourek und Kommissar Moritz Krätschmer. Regine Hentschel ist als Gerichtsmedizinerin Dr. Annemarie Jaschki auch wieder mit dabei. Im Episodencast spielen u. a. Swetlana Schönfeld, Stephan Baumecker, Ali Berber, Marius Bistritzky und Lotta Paulina. Zum Inhalt Die neuen Folgen versprechen spannende Kriminalfälle für das Team der WaPo Elbe: Sami und Moritz entdecken eine alte Flaschenpost mit einem Hilferuf aus einem Heim nahe Königstein. Ein Verbrechen in dunkler Vergangenheit? In einem weiteren Fall finden Moritz und Jana bei einer Kontrollfahrt einen leblosen Mann in der Elbe, der Moritz zum Verwechseln ähnlichsieht. Janas Großmutter Babicka wird Opfer eines Enkeltrickbetrugs, während die WaPo parallel gegen einen Betrügerring ermittelt, der Menschen mit fingierten Mietangeboten für Jachten abzockt. Maike arbeitet mit ihrer Freundin Antonia ehrenamtlich für die "Tafel Pirna". Als Antonias Mann nach einer Auseinandersetzung mit einem Kostgänger der Tafel spurlos verschwindet, übernehmen Maike und ihr Team die Ermittlungen. Dann wird ein alter Kapitän ertrunken in der Elbe gefunden, und die WaPo stößt schnell auf Widersprüche. Gleich mehrere Verdächtige rücken ins Visier der vier Elbpolizisten. Ein tragischer Vorfall im "Theater auf Wellen" erschüttert das beschauliche Pirna. Während der Premiere von Shakespeares "Antonius und Kleopatra" stürzt der Hauptdarsteller Vladimir Holik unter mysteriösen Umständen in die Elbe. "WaPo Elbe" ist eine Produktion der Polyphon Film- und Fernsehgesellschaft mbH unter redaktioneller Federführung des MDR im Auftrag der ARD Werbung und der ARD für Das Erste. Produzent*innen sind Dr. Beatrice Kramm und Viktor Avner Witte. Producerin ist Corinne Santucci, Executive Producerin Johanna Kraus (MDR) und verantwortlicher Redakteur Adrian Paul (MDR). Regie führen Laura Thies (1-4) und Philipp Osthus (5-8), die Drehbücher verfassten Martin Muser & Hanno Raichle (Folgen 2,3,4 und 8), Jan Schröter (Folge 1), Anja Kömmerling & Thomas Brinx (Folge 5), Katja Zimmermann & Oliver Pankutz (Folge 6) sowie Jens Schäfer (Folge 7). "WaPo Elbe" wird nach Maßgabe der ökologischen Standards für deutsche Kino-, TV- und Online-/VoD-Produktionen umwelt- und ressourcenschonend produziert. Die WaPo-Serien in der ARD Mediathek

