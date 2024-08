KaMo Consulting GmbH

5-stellige Provisionen - Kazim Kaygin und Mohammad Schwäbisch von der KaMo Consulting GmbH verraten, warum die Karrierechancen im Strom- und Gasvertrieb so gut sind

Bild-Infos

Download

Berlin (ots)

In Zeiten steigender Preise suchen immer mehr Menschen nach Wegen, finanzielle Unabhängigkeit zu erlangen. Doch welche Branche bietet die lukrativsten Karrierechancen? Kazim Kaygin und Mohammad Schwäbisch, Geschäftsführer der KaMo Consulting GmbH, sehen derzeit die beste Möglichkeit im Strom- und Gasvertrieb. Hier profitieren Vertriebsprofis sogar von der Inflation, da die Nachfrage nach professioneller Beratung immer mehr steigt. Um als erfolgreicher Door-to-Door-Vertriebler durchzustarten, ist jedoch eine qualifizierte Ausbildung unerlässlich. Was Anfänger in der Ausbildung der beiden Vertriebsexperten erwartet und welche beruflichen Möglichkeiten ihnen offenstehen, erfahren Sie hier.

Viele Menschen träumen von einem Beruf, der ihnen Freude bereitet und gleichzeitig die Möglichkeit bietet, einen bestimmten Lebensstandard und finanzielle Freiheit zu erreichen. In den letzten Jahren hat sich besonders eine Branche als vielversprechend erwiesen: der Direktvertrieb. Obwohl diese Branche große Chancen bietet und viele Menschen dafür bestens geeignet wären, zögern sie oft, den Schritt zu wagen. Das liegt nicht selten am schlechten Ruf des Direktvertriebs, da die allgemeine Skepsis gegenüber den oftmals als "Klinkenputzer" verrufenen Verkäufern weiterhin groß ist. Ist der Direktvertrieb also doch keine gute Karrierechance? "Den Job als Außendienstmitarbeiter wird es immer geben, denn es gibt ständig Verbraucher, die Hilfe bei der Auswahl der richtigen Tarife benötigen. Gerade in Zeiten steigender Strom- und Gaspreise sind wir gefragter denn je", betont Kazim Kaygin von der KaMo Consulting GmbH. "Wer sich jedoch von Zweifeln zurückhalten lässt, verpasst eine enorme berufliche Chance."

"Eine gezielte Ausbildung wie unsere ermöglicht einen reibungslosen Start und bringt auch Anfänger in kürzester Zeit auf Erfolgskurs", fügt Mohammad Schwäbisch hinzu. Vor vier Jahren gründeten Kazim Kaygin und Mohammad Schwäbisch die KaMo Consulting GmbH, nachdem sie als Angestellte in einem Betrieb ohne ausreichend Karrierechancen tätig gewesen waren. Seitdem haben sie sich auf die Ausbildung von Vertrieblern spezialisiert, die Verbrauchern in Berlin dabei helfen, die richtigen Strom- und Gastarife abzuschließen. Mit einer intensiven Ausbildung unterstützen sie nicht nur erfahrene Außendienstler, sondern auch Quereinsteiger dabei, schnell erfolgreich zu werden und ein mittleres vierstelliges Monatsgehalt zu erzielen. Die KaMo Consulting GmbH legt dabei großen Wert auf eine umfassende und serviceorientierte Beratung, um ihren Kunden deutliche Einsparungen bei ihren Verträgen zu ermöglichen. Aufgrund der hohen Nachfrage sind sie ständig auf der Suche nach neuen Vertrieblern, die sich in die Selbstständigkeit wagen und von den unbegrenzten Karrierechancen in dieser lukrativen Branche profitieren möchten.

Karriere im Direktvertrieb: Chancen und Verdienstmöglichkeiten für erfolgreiche Vertriebler

"Mit Einsatz und Engagement kann man im Door-to-Door-Vertrieb innerhalb weniger Monate die Karriereleiter erklimmen, ein eigenes Team aufbauen und fünfstellige Provisionen kassieren", erklärt Kazim Kaygin. Während der Vertrieb vor einigen Jahren noch wenig gefragt war, hat sich das Bild inzwischen deutlich gewandelt: Immer mehr Menschen vertrauen auf die Unterstützung einer Fachkraft, wenn es um ihre Strom- und Gasvertriebe geht. Dadurch werden auch immer mehr qualifizierte Direktvertriebler gesucht und der Beruf erfreut sich wachsender Beliebtheit. Die attraktiven Verdienstmöglichkeiten tragen ebenfalls dazu bei: Aufgrund der Preisentwicklungen in der Energiewirtschaft wechseln Kunden häufiger ihre Verträge, was für Außendienstmitarbeiter mehr Abschlüsse und höhere Provisionen bedeutet. Auch für Quereinsteiger bietet der Vertrieb daher eine hervorragende Gelegenheit, einen erfolgreichen Neuanfang zu wagen.

Mit einem starken Mindset, Willenskraft und Disziplin ist es im Vertrieb möglich, große Erfolge durch die Menge an abgeschlossenen Verträgen und ihre Provision zu erkennen. Um jedoch langfristig in der Branche Fuß zu fassen, ist eine qualitativ hochwertige Ausbildung unerlässlich. Besonders Quereinsteiger laufen sonst Gefahr, nur wenige Abschlüsse zu erzielen. "Der größte Fehler besteht darin, an sich selbst und seinem Verkaufstalent zu zweifeln", sagt Mohammad Schwäbisch. "Anfänger sollten sich nicht entmutigen lassen, wenn sie zu Beginn nur wenige Abschlüsse erzielen - was sie brauchen, sind wertvolle Grundlagen und fundierte Strategien, die sie von Experten wie uns erlernen können."

KaMo Consulting: Ihre umfassende Ausbildung für optimale Karrierechancen

"Bei uns gilt: Fleiß und gute Leistung sollen belohnt werden", betont Mohammad Schwäbisch. So bietet KaMo Consulting eine intensive Ausbildung, die darauf abzielt, neue Vertriebler optimal auf ihren Einstieg in den Direktvertrieb vorzubereiten. Die digitale Ausbildung vermittelt dabei grundlegende Konzepte wie Jahresverbrauch, Kilowattpreis und Abschläge, sodass auch Quereinsteiger ohne Vorkenntnisse schnell Fuß fassen können. Bereits während der Ausbildung sammeln die Teilnehmer praktische Erfahrungen und werden dabei von einem erfahrenen Ausbilder eng begleitet. Diese praxisnahe Schulung sorgt dafür, dass die neuen Mitarbeiter in nur zwei Wochen in der Lage sind, selbstständig zu arbeiten. Doch auch nach dieser Phase werden sie nicht alleingelassen: In den ersten Wochen werden sie bei ihren Kundenterminen von einem Kollegen unterstützt, der ihnen mit Rat und Tat zur Seite steht.

Die KaMo Consulting GmbH bietet ihren Mitarbeitern nicht nur eine fundierte Ausbildung, sondern auch attraktive Aufstiegsmöglichkeiten. Innerhalb der ersten drei bis vier Monate können neue Vertriebler ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen und sich für weiterführende Rollen qualifizieren. Besonders engagierte Mitarbeiter haben die Chance, selbst Ausbilder zu werden und ihre Provisionen dadurch deutlich zu steigern. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, zum Teamleiter aufzusteigen und ein eigenes Team von bis zu 15 Personen zu führen oder sogar einen eigenen Standort zu leiten. Diese Karrierechancen sind nicht an ein abgeschlossenes Studium oder eine formale Ausbildung gebunden, sondern basieren allein auf der Leistung und dem Engagement der Mitarbeiter. "Jeder, der das richtige Mindset mitbringt, kann bei uns Erfolg haben und aufsteigen", sagt Kazim Kaygin abschließend.

Sie möchten als selbstständiger Vertriebler endlich finanzielle Freiheit erfahren? Oder möchten Sie als Quereinsteiger in die Branche einsteigen, um von den attraktiven Aufstiegschancen zu profitieren? Dann melden Sie sich bei Kazim Kaygin und Mohammad Schwäbisch von der KaMo Consulting GmbH!

Original-Content von: KaMo Consulting GmbH, übermittelt durch news aktuell