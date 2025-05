bunq

bunq führt Aktienhandel in Deutschland ein - über 400 ETFs und Aktien handelbar

bunq macht den Einstieg ins Investieren leicht und bietet seinen Nutzen ab sofort den Aktienhandel in Deutschland an

In den ersten drei Monaten entfallen Orderkosten und Depotgebühren - das Investieren ist bereits ab zehn Euro möglich

bunq hat über 17 Millionen Nutzer und festigt seine Position als zweitgrößter Neobank in Europa

Etwa 12,1 Millionen Deutsche investieren bereits in Aktien - ein Trend, der weiterhin zunimmt. Um diesem Bedarf gerecht zu werden, startet bunq, die zweitgrößte Neobank Europas, den Aktienhandel in Deutschland: Ab heute haben Nutzer mit "bunq Stocks" Zugang zu über 400 Aktien und ETFs und können diese rund um die Uhr kaufen und verkaufen. Nach dem Erfolg in den Niederlanden, Frankreich und vier weiteren Ländern expandiert bunq nun auch nach Deutschland - einem der Schlüsselmärkte von bunq, wo sich die Zahl der Nutzer seit 2023 mehr als verdoppelt hat. Mit Stocks möchte die Neobank das Investieren vereinfachen und Menschen mit einem internationalen Lebensstil ein Produkt bieten, das auf ihre persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten ist.

Zugang zu den beliebtesten Aktien und globalen ETFs

Im Gegensatz zu traditionellen Brokern vereinfacht bunq Stocks das Investieren für Anfänger. Nutzer erhalten Zugang zu einer kuratierten Liste der beliebtesten börsennotierten Unternehmen aus den USA und der EU. Darunter befinden sich auch die meistgehandelten deutschen Aktien wie Rheinmetall AG, Evotec SE, SAP SE und HelloFresh SE, Allianz SE und viele mehr. Wer das Risiko lieber streuen möchte, hat ebenso Zugang zu unkomplizierten, globalen Multi-Asset-ETFs. Hier kooperiert die Neobank mit dem Frankfurter Vermögensverwalter Ginmon als Investment Broker zusammen. Dazu stellt Ginmon Technology als White-Label-Lösung die Middleware, um gemeinsam mit dem Berliner Investment-API-Anbieter Upvest die erforderliche Infrastruktur für sichere und effiziente Transaktionen sowie Depotdienstleistungen für die Endnutzer zu gewährleisten.

Mit bunq Stocks eröffnen Nutzer in Sekundenschnelle ein Anlagekonto und können bereits ab einem Wert von zehn Euro Aktienbruchteile kaufen und verkaufen. Alle Trades sind in den ersten drei Monaten kostenlos.

Effizient und einfach investieren: mit AutoSparen und wiederkehrenden Investitionen

Zusätzlich können Nutzer ab sofort ihr Kleingeld über die AutoSave-Funktion investieren. Bei jedem Einkauf mit der bunq Karte wird der Betrag auf den nächsten vollen Euro aufgerundet und die Differenz automatisch in eine Aktie oder einen ETF nach Wahl des Nutzers investiert. Zusätzlich haben bunq-User die Möglichkeit, regelmäßige Investitionen zu planen, indem sie einen festen Betrag in festgelegten Abständen investieren. So wird das Portfolio kontinuierlich aufgebaut und eine Investitionsstrategie verfolgt, die unabhängig von den aktuellen Marktbedingungen ist.

Ali Niknam, Gründer und CEO von bunq: "Das Investieren in Aktien sollte genauso unkompliziert sein wie eine Zahlung zu tätigen oder den Kontostand abzufragen. Deshalb haben wir eine einfache Möglichkeit entwickelt, mit der unsere Nutzer in nur wenigen Sekunden Aktien der weltweit spannendsten Unternehmen kaufen können."

Über bunq

Das 2012 vom Serienunternehmer Ali Niknam gegründete Unternehmen bunq hat die europäische Bankenbranche nachhaltig verändert. Indem es seine Nutzer in den Mittelpunkt stellt und ein Produkt entwickelt, das sich an ihren Wünschen und Bedürfnissen orientiert, ist bunq schnell zur zweitgrößten Neobank in Europa aufgestiegen. bunq bedient Menschen mit einem internationalen Lebensstil im gesamten Europäischen Wirtschaftsraum und macht das Leben für ortsunabhängige Menschen und Unternehmen einfach. Angefangen bei der Art und Weise, wie sie ihr Geld verwalten: wie sie es ausgeben, sparen, budgetieren und investieren.

bunq hat Pionierarbeit geleistet und war die erste Bank seit über 35 Jahren, die eine europäische Banklizenz erhielt. Es gewann die größte Serie-A-Runde, die je von einem europäischen Fintech-Unternehmen erreicht wurde (193 Mio. EUR). bunq war die erste Neobank in der EU, die Ende 2022 strukturelle Rentabilität erreichte. Auf seiner Mission, die erste globale Neobank für digitale Nomad:innen zu werden, kündigte bunq im April 2025 an, den Markteintritt in die USA zu beschleunigen. Dafür beantragte das Unternehmen eine Broker-Dealer-Lizenz und plant, die vollständige Banklizenz später im Jahr erneut einzureichen.

