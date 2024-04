BVMID - Bundesvereinigung Mittelstand in Deutschland

Ausgezeichnet: RÖDDER GROUP bietet effiziente Logistiklösungen für jedes Unternehmen

München (ots)

Die RÖDDER GROUP setzt Maßstäbe in der Logistikbranche und bietet Unternehmen in Deutschland und den angrenzenden Nachbarländern maßgeschneiderte Lösungen für ihre Transport- und Logistikbedürfnisse. Mit einem Fokus auf Effizienz, Zuverlässigkeit und Kundenzufriedenheit hat sich das Unternehmen als führender Anbieter in der Branche etabliert.

Seit ihrer Gründung vor über 75 Jahren ist das Familienunternehmen mit seinen Werten Flexibilität, Know-how und Persönlichkeit kontinuierlich gewachsen. So betreibt die RÖDDER Transport & Handel GmbH einen Fuhrpark von 1 bis 40 Tonnen inklusive Sattelzügen mit Überlänge, die von langjährig erfahrenen Mitarbeitern bewegt werden. In diesem Jahr wurde dann die RÖDDER GROUP eingeführt und das Unternehmen um ein Geschäftsfeld und eine Gesellschaft erweitert: Die RÖDDER Fulfillment & Logistics Services GmbH.

"Unser Ziel ist es, unseren Kunden ein breitflächiges Lösungsangebot im Transportwesen zu bieten. In einer Zeit, in der der Onlinehandel wächst und Kunden aus dem E-Commerce Logistiklösungen benötigen, müssen auch wir als Familienunternehmen uns entwickeln. Die RÖDDER Fulfillment & Logistics Services GmbH bietet vom Wareneingang, über Kommissionierung, Konfektionierung sowie dem Verpacken und Etikettieren eine komplettes Portfolio für schnellwachsende E-Commerce Start-Ups oder auch etablierte Handelsunternehmen." - sagt Geschäftsführer Maximilian Rödder.

"In der dritten Generation eines familiengeführten Unternehmens mit gewachsenen Strukturen, wäre es auch möglich einen Gang zurückzuschalten. Maximilian Rödder schaltete aber sogar einen Gang rauf und ging ins Risiko um sich den Anforderungen der aktuellen Zeit zu stellen. So erweiterte er das Unternehmen um das Fulfillment-Angebot und bietet nun eine ganzheitliche Transport- und Lagerlösung für Kunden unterschiedlichster Größe an. Zudem legt die die RÖDDER GROUP großen Wert auf Nachhaltigkeit und Umweltverträglichkeit in allen Aspekten ihres Geschäfts. Durch den Einsatz effizienter Transportrouten und die Nutzung umweltfreundlicher Technologien minimiert das Unternehmen seinen ökologischen Fußabdruck und trägt zum Schutz der Umwelt bei. Das halten wir von der BVMID - Bundesvereinigung Mittelstand in Deutschland für auszeichnungswürdig. So haben wir der RÖDDER GROUP in diesem Jahr das Siegel TOP 100 DIENSTLEISTER 2024 verliehen." - so Kajetan Brandstätter, Präsident der BVMID - Bundesvereinigung Mittelstand in Deutschland.

Über die RÖDDER GROUP:

Die RÖDDER GROUP ist ein führender Anbieter von Logistiklösungen mit Sitz in Rheinland-Pfalz. Seit ihrer Gründung hat sich das Unternehmen einen Ruf für erstklassige Dienstleistungen, Effizienz und Zuverlässigkeit gemacht. Mit einem breiten Angebot an Transport- und Logistiklösungen unterstützt die RÖDDER GROUP Unternehmen dabei, ihre Lieferketten zu optimieren und ihre Waren sicher und pünktlich an ihr Ziel zu bringen.

Über die BVMID - Bundesvereinigung Mittelstand in Deutschland:

Die BVMID setzt sich für die Stärkung wirtschaftlicher, sozialer sowie politischer Interessen mittelständischer Unternehmen ein. Mit einem Netzwerk aus Experten, Partnern und Entscheidungsträgern, bringt die BVMID Menschen unterschiedlicher Branchen zusammen. Darüber hinaus pflegt die BVMID Beziehungen zu Politik, Bildungsträgern und Medien, um den Mittelstand krisenfest für die Zukunft aufzustellen.

