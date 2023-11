BVMID - Bundesvereinigung Mittelstand in Deutschland

Ausgezeichnet: Ganzheitliches Management-Konzept für Unternehmerinnen und Unternehmer

München (ots)

R-E-M-I-N-D®, eine wegweisende ganzheitliche Management-Methode, hat sich als ein erfolgreicher Weg erwiesen, um die Entwicklung von Unternehmer direkt mit der Unternehmensentwicklung zu verknüpfen. Diese innovative Herangehensweise ermöglicht es Unternehmern, Geschäftsführern und leitenden Führungskräften, in einem einzigartigen Kreis von 6 bis 8 Gleichgesinnten zusammenzukommen, um sich monatlich unter professioneller Moderation gegenseitig zu coachen. Dies geschieht auf Augenhöhe und unabhängig.

Die R-E-M-I-N-D® Methode basiert auf der Idee, dass die Entwicklung von Unternehmern die Schlüsselrolle für das Wachstum und den Erfolg eines Unternehmens spielt. In dieser innovativen Runde werden die Teilnehmer durch gegenseitige Beratung und individuelles Coaching von zertifizierten R-E-M-I-N-D® Business Coaches unterstützt. Zusätzlich haben sie die Möglichkeit, an Schulungen und Workshops teilzunehmen, um maßgeschneiderte Lösungen für ihre individuellen Bedürfnisse zu finden. Die Gründer und Entwickler von R-E-M-I-N-D® erkannten die Notwendigkeit einer solchen Plattform, da viele Unternehmer und Geschäftsführer oft mit einsamen Entscheidungen konfrontiert sind. Es gibt begrenzte Möglichkeiten, sich mit Mitarbeitern auszutauschen, und der Lebenspartner hat nicht immer die Lust, über geschäftliche Angelegenheiten zu sprechen. Zugleich gestaltet sich die Suche nach unabhängiger Beratung oft schwierig, da Berater wie Anwälte, Unternehmensberater oder Steuerberater in der Regel eigene Interessen verfolgen. Ein dramatisches Beispiel hierfür ist die Unterscheidung zwischen Unternehmensberatern und Insolvenzverwaltern in existenzbedrohenden Krisensituationen. Während der Unternehmensberater die Fortführung des Unternehmens im Auge behält, hat der Insolvenzverwalter ein Interesse an Schließung und Liquidierung. Diese Interessenkonflikte verdeutlichen das Dilemma, vor dem Unternehmer und Geschäftsführer stehen.

Die R-E-M-I-N-D® Methode stellt eine willkommene Lösung für diese Herausforderungen dar. Sie sieht vor, dass Unternehmer nicht nur selbst von der Methode profitieren, sondern auch als Coaches und Berater für andere Geschäftsführer und leitende Führungskräfte fungieren können. Dieser Ansatz schafft ein Netzwerk der Zusammenarbeit und Unterstützung, das die Entwicklung von Unternehmern und die Unternehmensentwicklung gleichermaßen fördert.

R-E-M-I-N-D® verspricht nicht nur individuelle Wachstumschancen, sondern auch eine Gemeinschaft von Gleichgesinnten, die sich auf ihre gemeinsamen Ziele konzentrieren. "Diese Methode hat das Potenzial, nicht nur einzelne Unternehmen zu stärken, sondern auch die Wirtschaft im Allgemeinen zu fördern." - sagt Stefan Bronder, Vorstand der BVMID - Bundesvereinigung Mittelstand in Deutschland. Bronder weiter: "Um diese besondere und zielführende Vorgehensweise zu würdigen, haben wir der R-E-M-I-N-D® GmbH und ihrem Geschäftsführer Lars Frormann den Excellence Award 2023 verliehen. Die BVMID - Bundesvereinigung Mittelstand in Deutschland, zeichnet regelmäßig Unternehmerinnen und Unternehmer für besondere Leistungen aus.

Über R-E-M-I-N-D®:

R-E-M-I-N-D® ist eine ganzheitliche Management-Methode, die Unternehmerentwicklung und Unternehmensentwicklung miteinander verknüpft. In einer moderierten Unternehmerrunde können Unternehmer, Geschäftsführer und leitende Führungskräfte ihre individuellen Herausforderungen gemeinsam angehen und voneinander lernen. R-E-M-I-N-D® bietet professionelle Moderation, individuelles Coaching und Schulungen, um maßgeschneiderte Lösungen für jeden Teilnehmer zu ermöglichen.

Über die BVMID - Bundesvereinigung Mittelstand in Deutschland:

Die BVMID - Bundesvereinigung Mittelstand in Deutschland sieht sich als Zukunftsgestalter für den Mittelstand in einer sich immer schneller verändernden Welt. Zum Leistungsangebot des BVMID gehören neben Kontaktvermittlung zu anderen Unternehmen, Veranstaltungen und kostenfreie Beratungen sowie Einkaufsvorteile bei Partnerunternehmen. Darüber hinaus pflegt die BVMID Beziehungen zu Politik, Öffentlichkeit, Bildungsträgern und Medien, um den Mittelstand krisenfest für die Zukunft aufzustellen.

Original-Content von: BVMID - Bundesvereinigung Mittelstand in Deutschland, übermittelt durch news aktuell