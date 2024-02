Vantage Foundation

Vantage Foundation arbeitet mit der IREDE Foundation zusammen, um amputierte Kinder in Nigeria zu unterstützen

Die Vantage Foundation ist stolz darauf, ihre strategische Partnerschaft mit der IREDE Foundation bekannt zu geben. Die IREDE Foundation ist eine gemeinnützige Organisation, die sich dafür einsetzt, dass Kinder im Alter von 0 bis 18 Jahren, die in Nigeria mit fehlenden Gliedmaßen leben, ein selbständiges Leben führen können, indem sie ihnen Prothesen zur Verfügung stellt.

Die Tochter von IREDE-Gründerin Crystal Chigbu wurde 2009 mit einer angeborenen Fehlbildung der Gliedmaßen geboren, die im Alter von 27 Monaten eine Amputation erforderlich machte. Seitdem ist ihre Tochter auf eine Prothese angewiesen. Crystal erkannte, dass es einen erheblichen Mangel an Ressourcen für Kinder wie ihre Tochter gab, und gründete 2012 die IREDE-Stiftung, um das Bild von Behinderungen in Nigeria und in Afrika insgesamt zu verändern.

Die Vantage Foundation besuchte die IREDE Foundation im Februar, um Unterstützung für ihr Anliegen zuzusagen. „Wir freuen uns sehr, die IREDE Foundation zu unterstützen, um das Leben von nigerianischen Kindern mit Gliedmaßenverlust positiv zu beeinflussen", sagte Steven Xie, geschäftsführender Direktor der Vantage Foundation. „Als Partner der IREDE Foundation werden wir diese Champions in Nigeria ganzheitlich unterstützen und ihnen die Chancen bieten, die sie verdienen, um sich zu entfalten."

Seit ihrer Gründung steht die IREDE Foundation an vorderster Front, wenn es darum geht, sich für diese Kinder, die sie „Champions" nennt, einzusetzen und sie zu stärken. Sie haben über 528 maßgefertigte Prothesen für 479 Kinder in 35 nigerianischen Bundesstaaten kostenlos zur Verfügung gestellt, und sie haben diese Prothesen weiterhin gewartet und ersetzt, wenn die Kinder wachsen. Außerdem haben sie diesen Kindern den Zugang zu Bildung erleichtert und ihnen durch die Bereitstellung von Bildungsstipendien die Möglichkeit gegeben, ihre Träume zu verfolgen.

„IREDE fühlt sich geehrt, dass Vertreter der Vantage Foundation uns in Nigeria besuchen und sehen, wie unsere Vision durch unsere Champions Wirklichkeit wird", so Crystal. „Gemeinsam schaffen wir eine integrativere Welt für alle."

