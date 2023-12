Vantage Foundation

Die Wunschbrunnen-Initiative der Stiftung Vantage Foundation bringt dem Kinderheim Rumah Hope in Malaysia Freude

Petaling Jaya, Malaysia (ots/PRNewswire)

In dieser Weihnachtszeit erhellt die Stiftung Vantage Foundation das Leben unterprivilegierter Jugendlicher im Kinderheim Rumah Hope in Malaysia mit einer herzerwärmenden Initiative, die darauf abzielt, während der Feiertage Sensibilität und Inklusivität zu fördern. Die von der Vantage Foundation geleitete Kampagne „Wishing Well" (Wunschbrunnen) zielt darauf ab, dass alle Kinder in Rumah Hope durch die Erfüllung ihrer Weihnachtswünsche die Freude der Weihnachtszeit erleben.

In einer Welt voller Weihnachtsfreude und Geschenke ist es wichtig, daran zu denken, dass nicht jeder das Privileg hat, von seiner Familie Geschenke zu bekommen. Die Vantage Foundation ist sich dieser Ungleichheit bewusst und glaubt an die Kraft der Gemeinschaft, des Mitgefühls und des Miteinanders, um das Leben der weniger glücklichen Menschen zu verbessern.

Die Vantage Foundation ist eine in Singapur eingetragene gemeinnützige Organisation, deren Hauptaufgabe darin besteht, das Bewusstsein für unsichtbare Nachteile zu schärfen. Diese oft unsichtbaren Herausforderungen wie Depressionen, Ängste und Einsamkeit bedrohen die soziale Mobilität.

"Die Wunschbrunnen-Initiative zaubert nicht nur ein Lächeln auf die Gesichter der Kinder in Rumah Hope, sondern fördert auch die Freundlichkeit innerhalb der Gemeinschaft", so Steven Xie, Geschäftsführender Direktor der Vantage Foundation. „Wir hoffen, dass dies andere dazu inspirieren wird, die Feiertage für alle zugänglicher zu machen."

Das Kinderheim Rumah Hope ist eine Zufluchtsstätte für missbrauchte, vernachlässigte und unterprivilegierte Kinder und wurde 1994 gegründet. Das Heim ist beim Selangor Welfare Council in Malaysia registriert.

„Ironischerweise kann Weihnachten für die Kinder in unserem Heim, die von ihren Familien getrennt sind, eine Zeit der sozialen Angst sein", sagt Amy D'Cruz, Leiterin des Kinderheims Rumah Hope. „Sie werden sich freuen, Geschenke zu erhalten, die sie sich persönlich gewünscht haben. Diese von fürsorglichen Freiwilligen gespendeten Geschenke werden ihnen helfen, ein stärkeres Selbstwertgefühl zu entwickeln."

Die Vantage Foundation ist eine unabhängige, gemeinnützige Organisation, die sich der Sensibilisierung für unsichtbare Nachteile verschrieben hat. Weitere Informationen finden Sie unter www.vantage.foundation.

