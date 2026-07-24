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Nachfolge-Drama im Mittelstand: Diese Fehler ruinieren Familienbetriebe

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Schwarzach (ots)

Die Unternehmensnachfolge entwickelt sich zur größten unterschätzten Krise im Mittelstand. Hunderttausende Betriebe stehen vor der Übergabe, doch es fehlen geeignete Nachfolger. Schon heute erwägen mehr Unternehmen die Schließung statt Übergabe, weil keine Lösung gefunden wird.

Die meisten Nachfolgen scheitern nicht an Zahlen, sondern an unausgesprochenen Erwartungen, Konflikten und zu spätem Handeln. Hier erfahren Sie, welche typischen Fehler Familienbetriebe immer wieder machen und wie eine Übergabe gelingt, ohne das Unternehmen oder die Familie zu gefährden.

Die meisten Nachfolgen scheitern nicht am Geld

Wenn über Unternehmensnachfolge gesprochen wird, stehen häufig steuerliche oder finanzielle Fragen im Mittelpunkt. In der Praxis sind diese Themen jedoch selten die eigentliche Ursache für gescheiterte Übergaben.

Deutlich häufiger entstehen Probleme innerhalb der Familie. Unterschiedliche Erwartungen, fehlende Gespräche und aufgeschobene Entscheidungen führen dazu, dass sich Konflikte über Jahre hinweg aufbauen. Gerade deshalb beginnt eine erfolgreiche Nachfolge nicht mit Verträgen oder Unternehmensbewertungen, sondern mit offener Kommunikation.

Wenn Eltern und Kinder von unterschiedlichen Dingen ausgehen

Viele Unternehmer gehen davon aus, dass ihre Kinder den Betrieb eines Tages übernehmen werden. Schließlich wurde das Unternehmen oft über Jahrzehnte aufgebaut und soll idealerweise in Familienhand bleiben.

Die nächste Generation verfolgt jedoch nicht immer dieselben Ziele. Viele Kinder haben eigene Karrierepläne oder können sich ein Leben als Unternehmer schlicht nicht vorstellen. Problematisch wird es vor allem dann, wenn diese unterschiedlichen Vorstellungen nie offen angesprochen werden.

Oft wird jahrelang angenommen, dass die Nachfolge innerhalb der Familie geregelt ist. Erst wenn die Übergabe näher rückt, stellt sich heraus, dass die Kinder das Unternehmen gar nicht übernehmen möchten. Dann bleibt häufig nur wenig Zeit, um Alternativen zu entwickeln.

Dabei gilt: Wenn jemand die Nachfolge nicht wirklich möchte, ist eine Übernahme meist auch nicht die richtige Lösung. Langfristig schadet das sowohl dem Unternehmen als auch den Beteiligten.

Wenn die Eltern den Nachfolger unterschätzen

Es gibt jedoch auch die gegenteilige Situation. In manchen Familien würde ein Kind den Betrieb gerne übernehmen, erhält dafür aber keine Unterstützung.

Nicht selten trauen Eltern ihren Kindern die Verantwortung nicht zu und sprechen diese Zweifel nie offen aus. Das Thema wird vermieden oder immer wieder verschoben. Dadurch entstehen Missverständnisse, die sich über Jahre verfestigen können.

Spätestens wenn ein externer Käufer Interesse zeigt, werden solche Konflikte sichtbar. Dann stellt sich oft die Frage, warum die nächste Generation den Betrieb nicht übernimmt. Häufig zeigt sich erst in diesem Moment, dass Annahmen getroffen wurden, ohne die betroffenen Familienmitglieder überhaupt einzubeziehen.

Offene Kommunikation schafft Lösungen

Der wichtigste Erfolgsfaktor einer Familiennachfolge ist deshalb Transparenz. Eltern und Kinder sollten frühzeitig über ihre Wünsche, Erwartungen und Bedenken sprechen.

Nur wenn Klarheit darüber besteht, ob eine Übernahme überhaupt gewünscht ist, können die nächsten Schritte geplant werden. Gleichzeitig entsteht ausreichend Zeit, um verschiedene Optionen zu prüfen. Neben einer familieninternen Lösung kommen schließlich auch Mitarbeiternachfolgen oder externe Verkäufe infrage.

Je früher diese Gespräche stattfinden, desto größer ist der Handlungsspielraum für alle Beteiligten.

Auch die Unternehmensstruktur spielt eine Rolle

Selbst wenn innerhalb der Familie Einigkeit herrscht, sollte das Unternehmen auf die Nachfolge vorbereitet werden. Viele mittelständische Betriebe sind stark vom Inhaber abhängig. Kundenkontakte, Entscheidungen und operative Abläufe liegen häufig in einer Hand.

Diese Abhängigkeit erschwert nicht nur einen Verkauf an externe Käufer, sondern auch die Übergabe an die nächste Generation. Deshalb ist es sinnvoll, frühzeitig Verantwortung zu übertragen und klare Strukturen zu schaffen.

Je unabhängiger das Unternehmen von einzelnen Personen funktioniert, desto leichter gelingt später die Nachfolge.

Fazit

Die größten Risiken bei einer Unternehmensnachfolge liegen häufig nicht in den Zahlen, sondern in fehlender Kommunikation. Unausgesprochene Erwartungen und aufgeschobene Entscheidungen können sowohl Familien als auch Unternehmen belasten.

Wer frühzeitig das Gespräch sucht, verschiedene Möglichkeiten offen diskutiert und die nächste Generation aktiv einbindet, schafft die Grundlage für eine erfolgreiche Übergabe. Denn wenn innerhalb der Familie Klarheit herrscht, lassen sich die meisten anderen Herausforderungen deutlich leichter lösen.

Über Fabian Zamzau und Michael Polit:

Fabian Zamzau und Michael Polit sind die Geschäftsführer der Otter Consult GmbH. Sie unterstützen Unternehmer dabei, einen qualifizierten Nachfolger für ihren Betrieb zu finden, um ihn im Anschluss gewinnbringend an den Interessenten zu verkaufen. Das Team der Otter Consult GmbH begleitet seine Kunden hierbei bei allen wichtigen Prozessen und Entscheidungen und betreut sie vollumfänglich bis zum Verkauf. Weitere Informationen unter: https://otterconsult.de/

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