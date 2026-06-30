Sonepar Deutschland GmbH

Sonepar-Weiterhelfer-Show mit German Brand Award ausgezeichnet

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Düsseldorf (ots)

Der Elektrogroßhändler Sonepar hat den German Brand Award GOLD in der Kategorie "Excellence in Brand Strategy and Creation - Brand Communication - Movies, Commercials & Virals" für sein Videoformat Sonepar-Weiterhelfer-Show erhalten. Die Videoreihe verbindet Fachwissen, konkrete Anwendungen und Unterhaltung zu einem praxisnahen Informationsangebot für Elektrofachhandwerker. Das Format kommt inzwischen auf mehr als 60 Folgen und über drei Millionen Aufrufe.

Die Sonepar-Weiterhelfer-Show stellt in kompakten Clips Produktneuheiten, Lösungen und Anwendungen aus der E-Branche vor - nicht als klassisches Unboxing, sondern mit fachlicher Tiefe, konkreten Ideen und direktem Praxisbezug.

Ob erneuerbare Energien, Beleuchtung, Montage-Komponenten oder Werkzeuge: Im Mittelpunkt steht stets der konkrete Mehrwert für den Arbeitsalltag. Die Zuschauer erfahren, welche Vorteile die Lösungen bieten, wie sie sich effizient montieren lassen und wie sie damit bei ihren Kunden punkten können. Neben Produktvorstellungen informiert die Sonepar-Weiterhelfer-Show zudem über aktuelle Fördermöglichkeiten und neue Vorschriften. Eine Folge widmet sich beispielsweise § 14a des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) und zeigt Möglichkeiten der technischen Umsetzung.

Verständlich, nahbar und mit einem Augenzwinkern

Die Informationen kommen aus erster Hand: In vielen Folgen begrüßt der Sonepar-Moderator Experten der Herstellerpartner, die ihre Lösungen im realen Einsatz präsentieren. Gemeinsam werden Produkte getestet, Anwendungen erklärt und praktische Tipps gegeben.

Dabei setzt die Weiterhelfer-Show bewusst auf eine lockere, kreative und nahbare Umsetzung. Die Wissensvermittlung bleibt fachlich fundiert, wird aber unterhaltsam erzählt - ehrlich, verständlich und mit einem feinen Augenzwinkern. So entsteht ein Format, das nicht nur informiert, sondern die Zielgruppe dort erreicht, wo sie konkrete Unterstützung für ihren Arbeitsalltag sucht.

"Mit der Weiterhelfer-Show machen wir Fachwissen dort zugänglich, wo es gebraucht wird: nah an der Praxis, verständlich erklärt und mit einem klaren Mehrwert für den Arbeitsalltag", so Lars Maschmeyer, Leiter Omnichannel Content Marketing bei Sonepar Deutschland. "Unser Anspruch ist es, Elektroprofis nicht nur Produkte vorzustellen, sondern ihnen Wissen, Orientierung und konkrete Impulse zu geben."

Mehr als drei Millionen Aufrufe

Die Resonanz zeigt, dass der Ansatz funktioniert: Die Weiterhelfer-Show kommt inzwischen auf über drei Millionen Aufrufe. Mehr als 60 veröffentlichte Folgen ergeben zusammen über sieben Stunden Videocontent rund um Produkte, Lösungen und Anwendungen für die E-Branche

Damit hat sich die Weiterhelfer-Show zu einem relevanten und authentischen Touchpoint in der Markenkommunikation von Sonepar entwickelt - für Elektroprofis ebenso wie für Herstellerpartner, die ihre Lösungen unmittelbar einer relevanten Fachzielgruppe präsentieren können.

Auszeichnung für erfolgreiche Markenkommunikation

Vergeben wird der German Brand Award vom German Design Council, einer führenden Instanz für wirkungsvolles Design. Die 17-köpfige Jury setzt sich aus unabhängigen Expertinnen und Experten aus Wirtschaft, Wissenschaft, Markenstrategie, Kommunikation und Kultur zusammen. 2026 hatten sich mehr als 1.650 Marken aus 18 Ländern beworben. Eine GOLD-Auszeichnung wird je Kategorie in der Regel nur einmal vergeben.

Den Preis nahmen Lars Maschmeyer von Sonepar und Lukas Thorsson, Geschäftsführer der Filmflow GmbH aus Hannover, im Rahmen der Award Show am 25. Juni 2026 in der Uber Eats Music Hall in Berlin entgegen.

"Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung. Sie bestätigt unseren Ansatz, Elektroprofis nicht nur mit Produkten und Lösungen zu versorgen, sondern sie mit praxisnahem Wissen im Arbeitsalltag zu unterstützen - verständlich, relevant und auch unterhaltsam", so Maschmeyer.

Weitere Informationen zur Sonepar-Weiterhelfer-Show: https://ots.de/DRrE7m

Über Sonepar

Sonepar ist ein unabhängiges familiengeführtes Unternehmen und weltweiter Marktführer im B-to-B-Vertrieb von Elektroprodukten, -lösungen und -dienstleistungen. In 2025 erreichte Sonepar einen Umsatz von 33,6 Milliarden Euro. Vertreten in 40 Ländern mit einem dichten Netzwerk aus verschiedenen Marken, verfolgt die Gruppe das ambitionierte Transformationsziel, das Leben ihrer Kunden einfacher zu machen, indem sie ihnen ein Einkaufserlebnis über alle Vertriebskanäle sowie nachhaltige Lösungen in den Bereichen Gebäude, Industrie und Energie bietet. Die 46.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Sonepar engagieren sich dafür, die Elektrifizierung der Welt voranzutreiben und werden von dem gemeinsamen Purpose angetrieben: Den Fortschritt für zukünftige Generationen voranzutreiben.

www.sonepar.com

Sonepar in Deutschland

In Deutschland unterstützt Sonepar als Partner auf Augenhöhe Kunden aus Handel, Handwerk und Industrie mit kundenorientierten Lösungen: qualitativ hochwertige Produkte und Systeme gepaart mit einem umfassenden Service- und Dienstleistungsangebot.

Wir sind angetrieben von der Leidenschaft für individuell passende Lösungen und stellen die Bedürfnisse unserer Kunden in den Mittelpunkt: offen, mutig und immer fair. Rund 5.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 161 Standorten deutschlandweit bereichern Sonepar durch ihre Fähigkeiten, Kompetenzen und Persönlichkeiten. Wir gestalten, heute und in Zukunft und treiben gemeinsam den Fortschritt voran.

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