Sonepar Deutschland GmbH

Neues Tool für automatisierte normative Lichtplanung

Softwarelösung Relux Automizer ab sofort in Sonepar-Digiplan integriert

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Düsseldorf (ots)

Der Elektrogroßhändler Sonepar hat seine Planungssoftware Sonepar-Digiplan um ein Tool für die KI-gestützte Lichtplanung erweitert: Der Relux Automizer ermöglicht es Kunden, einfache normative Lichtplanungen selbst zu erstellen. Ab sofort steht die Funktion allen Nutzern von Sonepar-Digiplan zur Verfügung.

Die neue Funktion richtet sich insbesondere an Fachplaner, Elektroplaner und Architekten sowie technisch versierte Großhandelskunden, die regelmäßig Lichtplanungen erstellen und Projekte eigenständig umsetzen möchten. Für sie schafft der Relux Automizer mehr Tempo, Flexibilität und Transparenz im Planungsprozess: Lichtplanungen lassen sich selbst erstellen, Varianten direkt vergleichen und Ergebnisse unmittelbar weiterverarbeiten. Das Tool ist auf die technische Beleuchtung ausgerichtet und eignet sich besonders für schnelle normative Lichtplanungen von Standardprojekten, aber auch als Grundlage für komplexere Lichtgestaltungen.

Lichtplanung direkt auf Basis des Gebäudeplans

Voraussetzung für die Nutzung ist ein in Sonepar-Digiplan hinterlegter Gebäudegrundriss. Die Basis dafür bildet die in der Software integrierte Raumerkennung: Räume werden mithilfe von KI erkannt und direkt in der Zeichnung angelegt; zusätzlich lassen sich Angaben wie Nutzungsart, Raumhöhe und weitere Parameter ergänzen. Auch Fenster und Türen werden automatisch erkannt und können bei Bedarf manuell angepasst werden. Anschließend wechselt der Nutzer direkt in den Relux Automizer und startet dort die Lichtplanung.

Im Relux Automizer erhält der Nutzer eine Übersicht aller erfassten Räume und kann letzte Angaben vervollständigen. Die Lichtplanung erfolgt auf Basis vordefinierter Nutzungsprofile. Dabei schlägt das Tool automatisch passende Produkte vor, einschließlich der empfohlenen Leuchtenanzahl und der optimalen Positionierung. Daten wie Beleuchtungsstärke oder Anzahl der Leuchten müssen nicht manuell eingegeben werden, sondern werden automatisiert anhand von Erfahrungswerten und Profilparametern ermittelt. Die vorgeschlagenen Lösungen lassen sich zudem gezielt filtern, etwa nach Preis oder Energieeffizienz.

Durchgängiger Prozess bis zur Bestellung

Nach Abschluss der Lichtplanung wird der Nutzer automatisch zur Digiplan-Software zurückgeführt. Dort werden die ausgewählten Leuchten und Symbole direkt in den Gebäudeplan übernommen. Die Artikeldaten fließen automatisch in die Stückliste ein, sodass die Produkte unmittelbar über den Sonepar-Onlineshop bestellt werden können. Zusätzlich steht im Export-Bereich eine vollständige Dokumentation der Lichtplanung als PDF zur Verfügung.

KI und Automatisierung als Teil des digitalen Serviceangebots

Der Relux Automizer wurde von der Schweizer RELUX Informatik AG entwickelt, die sich auf Lichtplanungs- und Präsentationssoftware spezialisiert hat. Die Integration in Sonepar-Digiplan ist exklusiv bei Sonepar. Der Elektrogroßhändler setzt die Lösung auch intern bei der Lichtplanung für seine Kunden ein.

"Mit dem Relux Automizer erweitern wir unser digitales Serviceangebot um eine praxisnahe Lösung für die technische Lichtplanung", erläutert Simon Schrank, Head of Digital Customer Applications von Sonepar. "Unsere Kunden können einfache normative Lichtplanungen damit schneller selbst erstellen, direkt weiterverarbeiten und für ihre Projekte nutzen. So machen wir digitale Planung mit Unterstützung von KI und Automatisierung noch effizienter und alltagstauglicher."

Preise

Die Nutzung des Relux Automizers ist im Digiplan-Lizenzmodell enthalten; zusätzliche Lizenzkosten oder separate Zugänge sind nicht erforderlich. Der Preis für die Basis-Lizenz von Sonepar-Digiplan einschließlich App liegt bei 49 Euro pro Monat, zzgl. USt. Sonepar bietet Interessierten eine 30-tägige kostenfreie Testphase an.

Weitere Informationen über Sonepar-Digiplan: https://www.sonepar.de/c/services-loesungen/planung-organisation/sonepar-digiplan

Über Sonepar

Sonepar ist ein unabhängiges familiengeführtes Unternehmen und weltweiter Marktführer im B-to-B-Vertrieb von Elektroprodukten, -lösungen und -dienstleistungen. In 2025 erreichte Sonepar einen Umsatz von 33,6 Milliarden Euro. Vertreten in 40 Ländern mit einem dichten Netzwerk aus verschiedenen Marken, verfolgt die Gruppe das ambitionierte Transformationsziel, das Leben ihrer Kunden einfacher zu machen, indem sie ihnen ein Einkaufserlebnis über alle Vertriebskanäle sowie nachhaltige Lösungen in den Bereichen Gebäude, Industrie und Energie bietet. Die 46.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Sonepar engagieren sich dafür, die Elektrifizierung der Welt voranzutreiben und werden von dem gemeinsamen Purpose angetrieben: Den Fortschritt für zukünftige Generationen voranzutreiben.

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In Deutschland unterstützt Sonepar als Partner auf Augenhöhe Kunden aus Handel, Handwerk und Industrie mit kundenorientierten Lösungen: qualitativ hochwertige Produkte und Systeme gepaart mit einem umfassenden Service- und Dienstleistungsangebot.

Wir sind angetrieben von der Leidenschaft für individuell passende Lösungen und stellen die Bedürfnisse unserer Kunden in den Mittelpunkt: offen, mutig und immer fair. Rund 5.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 161 Standorten deutschlandweit bereichern Sonepar durch ihre Fähigkeiten, Kompetenzen und Persönlichkeiten. Wir gestalten, heute und in Zukunft und treiben gemeinsam den Fortschritt voran.

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