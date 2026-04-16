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Sonepar und UNIS Group kooperieren bei Reparaturen von Industrieelektronik und Motoren

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Düsseldorf (ots)

Der Elektrogroßhändler Sonepar und UNIS Group bieten Industriekunden einen Reparaturservice für Industrieelektronik und Motoren an. Defekte Komponenten können professionell instand gesetzt werden, anstatt sie auszutauschen. So lassen sich Anlagen länger nutzen, Ausfallzeiten reduzieren und Ressourcen schonen.

Das Angebot richtet sich insbesondere an Industriekunden mit Reparaturbedarf bei Industrieelektronik und Motoren. Zum Spektrum der reparablen Komponenten zählen unter anderem SPS, Servo-Steuerungen, Servo-Motoren, HMI-Panels und Monitore, CNC-Steuerungen, industrielle Motoren, Frequenzumrichter und Softstarter sowie Roboter-Elektronik.

"Mit der UNIS Group stärken wir unsere Position als Lösungsanbieter für die Industrie", erklärt Sven Lausch, Leiter Geschäftsentwicklung Vertrieb bei Sonepar in Deutschland. "Wir helfen unseren Kunden, Anlagen länger zu nutzen, Ausfallzeiten zu reduzieren und Ressourcen zu schonen. Die Reparatur und Wiederverwendung defekter Industrieelektronik leistet zugleich einen aktiven Beitrag zur Kreislaufwirtschaft."

"Qualität und Nachhaltigkeit gehen Hand in Hand", ergänzt Peter de Vries, CEO der UNIS Group. "Die Reparatur von Industrieelektronik nach höchsten Qualitätsstandards ist Teil unserer DNA. So helfen wir unseren Kunden, die Lebensdauer ihrer Komponenten zu verlängern. Gemeinsam mit Sonepar machen wir hochwertige Reparaturen zu einem wichtigen Pfeiler für eine stärker kreislauforientierte Industrie."

Qualität und Erfahrung für einen zuverlässigen Service

Die UNIS Group bringt mehr als 40 Jahre Erfahrung in der Reparatur von Industrieelektronik in die Kooperation ein. Seit 1984 repariert das Unternehmen jährlich mehr als 70.000 Elektronikkomponenten. Ein Testzentrum mit mehr als 1.400 Prüfständen unterstützt die Qualitätssicherung bei der Instandsetzung.

Dank eines umfangreichen Lagers mit sofort verfügbaren Teilen können Reparaturen im Durchschnitt innerhalb von drei bis vier Wochen durchgeführt werden. In dringenden Fällen, etwa bei drohendem Produktionsstillstand, sind auch Eilreparaturen möglich. Für Kunden gilt zudem das Prinzip "no cure, no pay": Ist eine Reparatur nicht möglich, fallen keine Kosten an. Auf Reparaturen und Austauschkomponenten wird eine Garantie von bis zu zwei Jahren gewährt.

Einfache Abwicklung über Sonepar

Die Abwicklung des Reparaturservices ist für die Kunden von Sonepar bewusst einfach und schlank gestaltet. Nach einer Reparaturanfrage bei Sonepar übernimmt die UNIS Group die kostenlose Abholung der defekten Ware. Im Anschluss an die technische Prüfung wird ein Kostenvoranschlag auf Basis von Festpreisen erstellt, aus dem Sonepar ein individuelles Angebot für den Kunden generiert. Nach Freigabe und erfolgter Reparatur wird die instandgesetzte Komponente über das Zentrallager von Sonepar an den Kunden zurückgeliefert.

Neben dem Reparaturservice bietet die Kooperation auch Zugang zu "Refurbished"-Produkten. Dabei handelt es sich um generalüberholte Gebrauchtbaugruppen, die über den Hersteller oft nicht mehr zu beziehen sind, wodurch die Verfügbarkeit seltener Ersatzteile für Sonepar-Kunden deutlich verbessert wird.

Konsequenter Schritt in Richtung Kreislaufwirtschaft

Die Partnerschaft mit der UNIS Group zahlt direkt auf die Nachhaltigkeitsstrategie von Sonepar ein. Im Rahmen des "Bold Commitments" zum Produktkreiskauf verfolgt das Unternehmen das Ziel, bis zum Jahr 2028 nicht nur Verpackungen aus 100 Prozent recycelten Materialien zu verwenden, sondern auch 100 Prozent der von Kunden zurückgegebenen Produkte dem Recycling zuzuführen. Die Förderung von Reparaturen und der längeren Nutzung von Industrieelektronik ist ein wesentlicher Baustein, um dieses Ziel zu erreichen und den ökologischen Fußabdruck in der Industrie nachhaltig zu reduzieren.

Über Sonepar

Sonepar ist ein unabhängiges familiengeführtes Unternehmen und weltweiter Marktführer im B-to-B-Vertrieb von Elektroprodukten, -lösungen und -dienstleistungen. In 2025 erreichte Sonepar einen Umsatz von 33,6 Milliarden Euro. Vertreten in 40 Ländern mit einem dichten Netzwerk aus verschiedenen Marken, verfolgt die Gruppe das ambitionierte Transformationsziel, das Leben ihrer Kunden einfacher zu machen, indem sie ihnen ein Einkaufserlebnis über alle Vertriebskanäle sowie nachhaltige Lösungen in den Bereichen Gebäude, Industrie und Energie bietet. Die 46.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Sonepar engagieren sich dafür, die Elektrifizierung der Welt voranzutreiben und werden von dem gemeinsamen Purpose angetrieben: Den Fortschritt für zukünftige Generationen voranzutreiben.

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In Deutschland unterstützt Sonepar als Partner auf Augenhöhe Kunden aus Handel, Handwerk und Industrie mit kundenorientierten Lösungen: qualitativ hochwertige Produkte und Systeme gepaart mit einem umfassenden Service- und Dienstleistungsangebot.

Wir sind angetrieben von der Leidenschaft für individuell passende Lösungen und stellen die Bedürfnisse unserer Kunden in den Mittelpunkt: offen, mutig und immer fair. Rund 5.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 161 Standorten deutschlandweit bereichern Sonepar durch ihre Fähigkeiten, Kompetenzen und Persönlichkeiten. Wir gestalten, heute und in Zukunft und treiben gemeinsam den Fortschritt voran.

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