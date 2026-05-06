Sonepar Deutschland GmbH

Einfache Inbetriebnahme von Ladeinfrastruktur

Sonepar baut Ready to Charge mit neuem Bundle zur Komplettlösung aus

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Düsseldorf (ots)

Der Elektrogroßhändler Sonepar entwickelt sein Angebot im Bereich Ladeinfrastruktur konsequent weiter: Mit dem neuen Ready to Charge-Bundle bündelt das Unternehmen vorkonfigurierte Business-Ladestationen mit einer integrierten 24-monatigen Ladepunktlizenz zu einer Komplettlösung für Installation und Betrieb. Damit führt Sonepar Hardware, Aktivierung und Betreiber-Dashboard noch enger zusammen. Zum Auftakt sind Walther Electric und Mennekes die ersten Hardware-Partner, weitere Hersteller, darunter Hager, werden folgen.

Mit dem Ready to Charge-Bundle erweitert Sonepar sein E-Mobility-Portfolio um eine All-in-One-Lösung, die den Aufwand vor Ort für Elektro-Installateure deutlich reduziert und den Einstieg in den Betrieb erleichtert. Das Bundle kombiniert vorkonfigurierte Ladehardware mit einer integrierten 24-monatigen Ladepunktlizenz zu einer Komplettlösung für Installateure und Betreiber.

Nach der Installation lässt sich die Ladestation einfach per QR-Code aktivieren - zusätzliche Programmierung oder manuelle Konfiguration entfallen. Backend-Adresse und SIM-Karte sind bereits vorkonfiguriert. So greifen Hardware, Software und Inbetriebnahme schnell ineinander. In wenigen Minuten sind Ladepunkte oder ganze Ladeparks einsatzbereit.

Intelligente Verbindung von Software und Hardware

Die digitale Basis der Lösung bildet das Betreiber-Dashboard auf Basis der Plattform des Softwareanbieters reev: Betreiber können ihre Ladeinfrastruktur zentral verwalten, Nutzerzugänge steuern, Abrechnungen organisieren und das Lastmanagement komfortabel im Browser abbilden. Darüber hinaus ermöglicht die Plattform eine einfache Integration weiterer Ladepunkte, eine flexible Tarifgestaltung sowie automatisierte Abrechnung - alles gebündelt in einer übersichtlichen Oberfläche.

Für Betreiber entsteht so eine planbare und skalierbare Lösung, mit der sich Ladepunkte zentral managen und effizient betreiben lassen. Das Angebot richtet sich an professionelle Anwendungen in Unternehmen, Flotten, Gewerbe, Wohnungswirtschaft, Dienstwagenlösungen und halböffentlichen Bereichen - überall dort, wo Ladeinfrastruktur schnell, wirtschaftlich und mit minimalem Inbetriebnahmeaufwand umgesetzt werden soll.

"Mit dem Ready to Charge-Bundle bieten wir unseren Kunden eine professionelle Ladeinfrastruktur, die sich nahezu von selbst in Betrieb nehmen lässt", so Thomas Hogrefe, strategischer Sortimentsmanager Nachhaltige Energiesysteme bei Sonepar in Deutschland. "Unsere Systemlösung reduziert den Projektaufwand, vereinfacht den Betrieb und schafft eine planbare wirtschaftliche Grundlage."

Das Ready to Charge-Bundle ist ab sofort über Sonepar erhältlich. Zum Auftakt ist es mit Wallbox-Lösungen von Walther Electricund Mennekes als ersten Hardware-Partnern verfügbar: mit der Wallbox AMTRON® 4Business 780 in Varianten mit 11 oder 22 kW von Mennekes sowie mit Wallboxen aus der Serie smartEVO duo+ von Walther Electric. In Kürze wird der Elektrogroßhändler das Angebot um vorkonfigurierte Wallboxen weiterer Hersteller erweitern.

Weitere Informationen: https://ots.de/hNDie8

Über Sonepar

Sonepar ist ein unabhängiges familiengeführtes Unternehmen und weltweiter Marktführer im B-to-B-Vertrieb von Elektroprodukten, -lösungen und -dienstleistungen. In 2025 erreichte Sonepar einen Umsatz von 33,6 Milliarden Euro. Vertreten in 40 Ländern mit einem dichten Netzwerk aus verschiedenen Marken, verfolgt die Gruppe das ambitionierte Transformationsziel, das Leben ihrer Kunden einfacher zu machen, indem sie ihnen ein Einkaufserlebnis über alle Vertriebskanäle sowie nachhaltige Lösungen in den Bereichen Gebäude, Industrie und Energie bietet. Die 46.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Sonepar engagieren sich dafür, die Elektrifizierung der Welt voranzutreiben und werden von dem gemeinsamen Purpose angetrieben: Den Fortschritt für zukünftige Generationen voranzutreiben.

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