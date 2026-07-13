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Insolvenz nach 120 Jahren: Warum deutsche Traditionsbetriebe den rettenden Firmenverkauf oft um Jahre verpassen

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Schwarzach (ots)

120 Jahre Geschichte, Generationen von harter Arbeit – und plötzlich steht der Insolvenzverwalter vor der Tür. Das aktuelle Aus eines traditionsreichen Maschinenbauers ist kein Einzelfall, sondern ein dramatisches Symptom im deutschen Mittelstand. Die bittere Wahrheit: Viele dieser Insolvenzen wären absolut vermeidbar gewesen. Aus falschem Stolz, übersteigerter emotionaler Bindung an das Lebenswerk oder der verzweifelten Hoffnung auf eine familieninterne Nachfolge klammern sich viele Inhaber viel zu lange an das Steuer.

Wer aus reiner Nostalgie den rechtzeitigen Exit verweigert, rettet sein Lebenswerk nicht, sondern treibt es sehenden Auges in den Ruin. Hier lesen Sie, woran Inhaber den perfekten, strategischen Zeitpunkt für einen Unternehmensverkauf erkennen, wie sie ihren Betrieb rechtzeitig für Investoren attraktiv aufstellen und warum ein externer Käufer oft der einzig wahre Retter für das jahrzehntealte Familienerbe ist.

Das größte Risiko ist das Aufschieben

Viele Unternehmer beschäftigen sich deutlich zu spät mit der Frage, wie die Zukunft ihres Unternehmens aussehen soll. Gerade bei inhabergeführten Betrieben besteht häufig eine starke emotionale Bindung zum eigenen Lebenswerk. Über Jahrzehnte wurde das Unternehmen aufgebaut, Krisen wurden gemeistert und Erfolge erarbeitet. Entsprechend schwer fällt es vielen Inhabern, sich mit dem Gedanken einer Übergabe oder eines Verkaufs auseinanderzusetzen.

Genau darin liegt jedoch ein erhebliches Risiko. Wer das Thema Nachfolge immer weiter verschiebt, verliert wertvolle Zeit. Gleichzeitig steigen die Anforderungen an eine erfolgreiche Übergabe. Je größer der Zeitdruck wird, desto schwieriger wird es, verschiedene Optionen sorgfältig zu prüfen und die passende Lösung zu finden. Auch die Chancen auf einen attraktiven Verkaufspreis sinken häufig, wenn Unternehmer erst handeln, wenn sie bereits unter Zugzwang stehen.

Nachfolge ist kein Termin, sondern ein Prozess

Den einen perfekten Zeitpunkt für einen Unternehmensverkauf gibt es nicht. Viele Unternehmer warten auf den vermeintlich idealen Moment, doch in der Praxis erweist sich diese Suche oft als Irrweg.

Stattdessen sollte Nachfolge als langfristiger Prozess verstanden werden. Als grobe Orientierung kann es sinnvoll sein, sich spätestens ab dem 55. Lebensjahr aktiv mit dem Thema zu beschäftigen. Das bedeutet nicht, dass die Firma unmittelbar verkauft oder übergeben werden muss. Vielmehr geht es darum, frühzeitig einen Plan zu entwickeln und die notwendigen Voraussetzungen zu schaffen.

Dazu gehört beispielsweise, mögliche Nachfolger in Überlegungen einzubeziehen, organisatorische Schwachstellen zu identifizieren und unterschiedliche Szenarien durchzuspielen. Je früher diese Vorbereitungen beginnen, desto größer bleibt der Handlungsspielraum.

Attraktivität für Käufer entsteht lange vor dem Verkauf

Ein Unternehmen wird nicht erst im Verkaufsprozess attraktiv, sondern bereits in den Jahren davor. Potenzielle Investoren achten heute besonders darauf, wie unabhängig ein Betrieb vom Inhaber funktioniert.

In vielen mittelständischen Unternehmen konzentrieren sich wichtige Entscheidungen, Kundenkontakte und Fachwissen auf eine einzelne Person. Für Käufer stellt das ein erhebliches Risiko dar. Fällt der Unternehmer weg, besteht die Gefahr, dass wichtige Strukturen nicht mehr funktionieren.

Deshalb sollten Verantwortlichkeiten frühzeitig verteilt und Prozesse klar organisiert werden. Ebenso wichtig ist es, Know-how im Unternehmen zu verankern und Mitarbeiter schrittweise stärker einzubinden. Je weniger das Tagesgeschäft von einer einzelnen Person abhängt, desto attraktiver wird der Betrieb für potenzielle Käufer.

Warum die Familie nicht immer die Lösung ist

Viele Unternehmer hoffen darauf, dass die nächste Generation das Unternehmen übernimmt. Diese Erwartung ist verständlich, entspricht jedoch immer seltener der Realität.

Immer mehr Unternehmerkinder entscheiden sich bewusst für einen anderen beruflichen Weg. Gleichzeitig sind viele von ihnen finanziell deutlich besser abgesichert als frühere Generationen. Dadurch sinkt häufig die Bereitschaft, die Verantwortung und das unternehmerische Risiko einer Betriebsübernahme zu tragen.

Wer ausschließlich auf eine familieninterne Nachfolge setzt, läuft deshalb Gefahr, wertvolle Jahre zu verlieren. Bleibt die erhoffte Lösung aus, fehlen oft Zeit und Alternativen.

Externe Käufer werden immer wichtiger

Vor diesem Hintergrund gewinnen externe Käufer zunehmend an Bedeutung. Für viele Familienunternehmen sind sie längst nicht mehr die zweite Wahl, sondern häufig die beste Möglichkeit, den Fortbestand des Betriebs zu sichern.

Externe Investoren oder Unternehmer bringen oft neue Ideen, frische Energie und den Wunsch mit, das Unternehmen weiterzuentwickeln. Gleichzeitig können sie Arbeitsplätze erhalten und die Zukunft des Betriebs langfristig sichern.

Voraussetzung dafür ist allerdings, dass Unternehmer rechtzeitig handeln. Wer erst dann nach Käufern sucht, wenn wirtschaftliche Probleme bereits sichtbar werden, hat meist deutlich schlechtere Ausgangsbedingungen.

Fazit

Viele Insolvenzen traditionsreicher Familienunternehmen sind nicht das Ergebnis eines einzelnen Fehlers, sondern die Folge jahrelang aufgeschobener Entscheidungen. Wer zu lange auf den perfekten Zeitpunkt wartet oder ausschließlich auf eine familieninterne Lösung hofft, riskiert unnötig den Fortbestand seines Lebenswerks.

Erfolgreiche Nachfolge beginnt deshalb frühzeitig. Unternehmer sollten die Übergabe als Prozess verstehen, ihren Betrieb unabhängig vom Inhaber aufstellen und verschiedene Optionen offen prüfen. Denn oft ist ein externer Käufer nicht das Ende einer Unternehmensgeschichte, sondern die beste Chance, sie fortzuschreiben.

Über Fabian Zamzau und Michael Polit:

Fabian Zamzau und Michael Polit sind die Geschäftsführer der Otter Consult GmbH. Sie unterstützen Unternehmer dabei, einen qualifizierten Nachfolger für ihren Betrieb zu finden, um ihn im Anschluss gewinnbringend an den Interessenten zu verkaufen. Das Team der Otter Consult GmbH begleitet seine Kunden hierbei bei allen wichtigen Prozessen und Entscheidungen und betreut sie vollumfänglich bis zum Verkauf. Weitere Informationen unter: https://otterconsult.de/

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