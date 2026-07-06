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Das Ritter-Sport-Prinzip: Was Familienunternehmen von der radikalen Nachfolgeregelung der Schoko-Dynastie lernen können

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Schwarzach (ots)

Viele Familienunternehmen sterben den schleichenden Tod, weil die Übergabe verschleppt wird oder den Erben der Mut zum harten Schnitt fehlt. Bei Ritter Sport explodiert das Timing: Die vierte Generation übernimmt das Ruder mitten in einer historischen Kakao-Krise und erbt gleichzeitig ein hochexplosives Russland-Geschäft. Wer hier zu sanft agiert, verbrennt Millionen – der sofortige Radikalwechsel von Fremdmanagement auf eine interne Doppelspitze bei gleichzeitigem Stellenabbau ist ein echtes Husarenstück.

Wer die Nachfolge antritt, darf kein Nachlassverwalter sein, sondern muss am Tag eins wie ein Sanierer auftreten, auch wenn das im eigenen Clan Tränen kostet. Hier erfahren Sie, was Unternehmen von der Nachfolge lernen können.

Die nächste Generation übernimmt mitten in der Krise

Mit Moritz Ritter und Tim Hoppe hat im Mai 2026 die vierte Generation der Eigentümerfamilie die operative Führung von Ritter Sport übernommen. Die beiden Cousins sind Urenkel der Unternehmensgründer Klara und Alfred Ritter und führen das Unternehmen künftig als Doppelspitze.

Die Rahmenbedingungen für diesen Generationswechsel könnten kaum anspruchsvoller sein. Die Kakaopreise erreichten zuletzt historische Höchststände und belasteten die Kostenstruktur massiv. Gleichzeitig wirkten sich die Folgen des Ukraine-Krieges auf wichtige Absatzmärkte aus. Besonders das Russlandgeschäft verlor für viele deutsche Unternehmen deutlich an Bedeutung.

Trotz eines Umsatzwachstums von rund 17 Prozent geriet Ritter Sport unter Druck. Nach Aussagen der Unternehmensführung schrieb das Unternehmen rote Zahlen. Damit übernimmt die neue Generation das Unternehmen nicht in einer Phase der Stabilität, sondern in einer Situation, die schnelle Entscheidungen erfordert.

Schwierige Entscheidungen wurden vor der Übergabe getroffen

Genau darin liegt die eigentliche Besonderheit des Falls. Denn die Nachfolge begann nicht erst mit dem Wechsel an der Unternehmensspitze. Bereits zuvor führte ein externer Geschäftsführer das Unternehmen und bereitete tiefgreifende Veränderungen vor. Dazu gehörten ein Sozialplan, eine Transfergesellschaft sowie der erste größere Stellenabbau in der 114-jährigen Geschichte von Ritter Sport.

Viele Familienunternehmen verschieben solche Maßnahmen bis nach der Übergabe. Die Nachfolger sollen unbelastet starten und keine unpopulären Entscheidungen treffen müssen. Häufig werden Probleme dadurch jedoch lediglich vertagt.

Bei Ritter Sport wurde ein anderer Weg gewählt. Die notwendigen Schritte wurden eingeleitet, bevor die nächste Generation die Verantwortung übernahm. Dadurch konnten Moritz Ritter und Tim Hoppe auf einer bereits vorbereiteten Grundlage aufbauen.

Die Rolle des Fremdmanagements

Gerade in Familienunternehmen wird Fremdmanagement häufig kritisch betrachtet. Dennoch kann ein externer Geschäftsführer in bestimmten Situationen sinnvoll sein. Restrukturierungen, Personalabbau oder organisatorische Veränderungen lassen sich oft mit größerem Abstand umsetzen als innerhalb der Familie. Gleichzeitig gewinnt die Nachfolgegeneration Zeit, um sich auf die spätere Führungsrolle vorzubereiten.

Der Fall Ritter Sport zeigt, dass externe Manager und Familiennachfolge kein Widerspruch sein müssen. Vielmehr können beide Modelle sinnvoll ineinandergreifen, wenn die Rollen klar definiert sind.

Bemerkenswert ist dabei, dass das Unternehmen trotz aller Veränderungen fest in Familienhand bleibt. Die vierte Generation hält rund 69 Prozent der Anteile, die Elterngeneration den Rest.

Was Unternehmer daraus lernen können

Die wichtigste Erkenntnis aus der Nachfolge bei Ritter Sport lautet: Erfolgreiche Übergaben entstehen nicht erst am Tag der Unterschrift. Sie werden Jahre zuvor vorbereitet.

Dazu gehört auch die Bereitschaft, unbequeme Entscheidungen zu treffen. Nicht jedes Geschäftsfeld muss dauerhaft bestehen bleiben. Nicht jede Struktur ist zukunftsfähig. Wer notwendige Veränderungen immer weiter aufschiebt, schränkt die Handlungsmöglichkeiten der nächsten Generation ein.

Gerade mittelständische Unternehmen können daraus lernen. Häufig sind es nicht fehlende Nachfolger, die zum Problem werden, sondern aufgestaute Entscheidungen, die über Jahre vermieden wurden.

Aus dem Beispiel Ritter Sport lassen sich deshalb drei zentrale Lehren ableiten: Erstens sollte die Nachfolge frühzeitig geplant werden. Zweitens dürfen notwendige strategische Entscheidungen nicht vertagt werden. Und drittens können Familienunternehmen auch in der vierten Generation erfolgreich geführt werden, wenn jede Generation bereit ist, Verantwortung zu übernehmen und die Herausforderungen ihrer Zeit anzunehmen.

Die Schokoladenmarke zeigt damit, dass erfolgreiche Nachfolge weit mehr bedeutet als die Weitergabe von Anteilen. Entscheidend ist, ein Unternehmen zu übergeben, das auch unter schwierigen Marktbedingungen handlungsfähig bleibt.

Über Fabian Zamzau und Michael Polit:

Fabian Zamzau und Michael Polit sind die Geschäftsführer der Otter Consult GmbH. Sie unterstützen Unternehmer dabei, einen qualifizierten Nachfolger für ihren Betrieb zu finden, um ihn im Anschluss gewinnbringend an den Interessenten zu verkaufen. Das Team der Otter Consult GmbH begleitet seine Kunden hierbei bei allen wichtigen Prozessen und Entscheidungen und betreut sie vollumfänglich bis zum Verkauf. Weitere Informationen unter: https://otterconsult.de/

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