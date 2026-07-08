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Altersvorsorge Firma: Warum Unternehmer ihren größten Vermögenswert oft nicht zu Geld machen können

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Schwarzach (ots)

Für viele Unternehmer ist die eigene Firma der zentrale Baustein ihrer Altersvorsorge. Über Jahre oder Jahrzehnte aufgebaut, steckt ein Großteil des Vermögens im Unternehmen selbst. Doch genau hier liegt ein Risiko: Im entscheidenden Moment zeigt sich oft, dass sich der Betrieb nicht so einfach verkaufen oder in liquide Mittel umwandeln lässt, wie ursprünglich gedacht.

Viele Unternehmer verlassen sich darauf, dass ihre Firma später den Ruhestand finanziert – ohne zu prüfen, ob sie überhaupt verkaufsfähig ist. Fehlende Strukturen, zu starke Abhängigkeit vom Inhaber oder unklare Zahlen können den Unternehmenswert massiv drücken. Hier erfahren Sie, warum viele Betriebe am Ende unter Wert verkauft werden oder gar keinen Käufer finden – und wie Unternehmer frühzeitig die Weichen stellen, um ihren größten Vermögenswert tatsächlich zu Geld zu machen.

Gute Zahlen allein reichen nicht aus

Wer sein Unternehmen eines Tages verkaufen möchte, denkt häufig zuerst an Umsatz, Gewinn und Rentabilität. Diese Kennzahlen sind zwar wichtig, sie allein entscheiden jedoch nicht über den Erfolg einer Unternehmensnachfolge.

Potenzielle Käufer betrachten ein Unternehmen immer ganzheitlich. Neben den wirtschaftlichen Ergebnissen spielt die Frage eine zentrale Rolle, ob der Betrieb auch langfristig erfolgreich geführt werden kann. Deshalb ist nicht nur die finanzielle Entwicklung entscheidend, sondern ebenso die Struktur des Unternehmens.

Die Abhängigkeit vom Inhaber als Wertbremse

Gerade im kleinen und mittleren Mittelstand hängt der Unternehmenserfolg häufig stark vom Inhaber ab. Er pflegt die wichtigsten Kundenkontakte, trifft operative Entscheidungen, steuert zentrale Prozesse und hält oftmals das gesamte Wissen über das Unternehmen zusammen.

Genau diese Abhängigkeit wird bei einem Verkauf schnell zum Problem. Käufer möchten nicht nur ein funktionierendes Unternehmen erwerben, sondern auch die Sicherheit haben, dass der Betrieb nach der Übergabe weiterhin erfolgreich arbeitet. Ist der Unternehmer kaum zu ersetzen und hängt ein großer Teil des Tagesgeschäfts an seiner Person, steigt das Risiko aus Sicht potenzieller Käufer erheblich.

Deshalb gehört die Reduzierung dieser Abhängigkeit zu den wichtigsten Vorbereitungen für eine spätere Nachfolge. Aufgaben sollten frühzeitig strukturiert abgegeben und Mitarbeiter gezielt aufgebaut werden, damit sie nach und nach Verantwortung übernehmen können. Ziel ist es, dass das Unternehmen unabhängiger vom Inhaber wird und dieser sich zunehmend auf strategische Aufgaben konzentrieren kann.

In der Praxis ist dieser Prozess oft anspruchsvoll und benötigt Zeit. Gleichzeitig erhöht eine solche Entwicklung den Unternehmenswert erheblich, weil sie die Zukunftsfähigkeit des Betriebs stärkt.

Wenn die Altersvorsorge am Verkaufspreis hängt

Viele Unternehmer betrachten den späteren Verkauf ihres Unternehmens als wesentlichen Bestandteil ihrer Altersvorsorge. Daraus entsteht jedoch häufig eine gefährliche Abhängigkeit.

Wer seine finanzielle Zukunft ausschließlich auf den Verkaufserlös stützt, setzt sich selbst unter erheblichen Druck. Schließlich lässt sich nicht garantieren, dass sich zum gewünschten Zeitpunkt ein Käufer findet oder der erwartete Preis erzielt werden kann. Marktveränderungen, wirtschaftliche Unsicherheiten oder individuelle Unternehmensrisiken können den Verkaufserfolg beeinflussen.

Sinnvoller ist es daher, bereits während der aktiven Unternehmerlaufbahn Vermögen außerhalb des Unternehmens aufzubauen. Erträge aus dem Betrieb, Gehälter und weitere Investments können dazu beitragen, die finanzielle Zukunft breiter aufzustellen.

Wer seine Altersvorsorge auf mehrere Säulen verteilt, gewinnt im Nachfolgeprozess deutlich mehr Handlungsspielraum. Dadurch kann der Fokus auf der bestmöglichen Lösung für das Unternehmen liegen und nicht ausschließlich auf dem höchstmöglichen Verkaufspreis.

Risiken frühzeitig reduzieren

Neben der Abhängigkeit vom Inhaber beeinflussen auch andere Risikofaktoren den Wert eines Unternehmens. Dazu gehören beispielsweise starke Abhängigkeiten von einzelnen Kunden, Lieferanten oder Schlüsselmitarbeitern.

Aus Sicht potenzieller Käufer erhöhen solche Konzentrationen das Risiko einer Übernahme. Fällt einer dieser Faktoren weg, kann dies unmittelbare Auswirkungen auf Umsatz, Prozesse oder die betriebliche Stabilität haben.

Um das Unternehmen attraktiver zu machen, sollten Unternehmer deshalb frühzeitig daran arbeiten, solche Abhängigkeiten zu reduzieren. Eine breitere Kundenbasis, stabile Lieferantenstrukturen und klar geregelte Verantwortlichkeiten senken das Risiko und verbessern gleichzeitig die Verkaufsfähigkeit des Betriebs.

Fazit

Für viele Unternehmer ist die eigene Firma der größte Vermögenswert. Dennoch zeigt sich häufig erst im Zuge einer geplanten Nachfolge, ob dieser Wert tatsächlich realisiert werden kann.

Ein erfolgreicher Unternehmensverkauf hängt nicht allein von guten Geschäftszahlen ab. Ebenso wichtig sind funktionierende Strukturen, eine geringe Abhängigkeit vom Inhaber und eine frühzeitige Vorbereitung auf die Übergabe. Wer diese Themen rechtzeitig angeht und seine Altersvorsorge nicht ausschließlich vom Verkaufserlös abhängig macht, schafft bessere Voraussetzungen für einen erfolgreichen Nachfolgeprozess und eine finanziell abgesicherte Zukunft.

Über Fabian Zamzau und Michael Polit:

Fabian Zamzau und Michael Polit sind die Geschäftsführer der Otter Consult GmbH. Sie unterstützen Unternehmer dabei, einen qualifizierten Nachfolger für ihren Betrieb zu finden, um ihn im Anschluss gewinnbringend an den Interessenten zu verkaufen. Das Team der Otter Consult GmbH begleitet seine Kunden hierbei bei allen wichtigen Prozessen und Entscheidungen und betreut sie vollumfänglich bis zum Verkauf. Weitere Informationen unter: https://otterconsult.de/

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