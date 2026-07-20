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Unternehmensdemenz: Die unterschätzte Gefahr bei Firmenverkauf und Nachfolge

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Schwarzach (ots)

Wenn Unternehmer ihr Unternehmen verkaufen oder übergeben, geht es meistens um Zahlen, Verträge und Bewertungen. Doch der eigentliche Wert steckt oft woanders: im Wissen der Menschen. Prozesse, Kundenbeziehungen, Entscheidungen und Erfahrungswerte existieren in vielen Mittelständlern nur in den Köpfen einzelner Personen und verschwinden mit ihnen oft schleichend aus dem Unternehmen. Genau dieses Phänomen wird inzwischen als „Unternehmensdemenz“ beschrieben.

Viele Übernahmen scheitern nicht an der Strategie, sondern daran, dass nach und nach das Wissen verloren geht, das vorher jeden Tag unbewusst für gute Entscheidungen gesorgt hat. Hier erfahren Sie, warum Wissensverlust bei Nachfolge und Verkauf so gefährlich ist und wie Unternehmen verhindern können, dass mit einzelnen Personen jahrzehntelange Erfahrung aus dem Betrieb verschwindet.

Warum Wissensverlust den Unternehmenswert beeinflusst

In vielen mittelständischen Unternehmen laufen sämtliche wichtigen Informationen bei einer Person zusammen. Der Inhaber kennt Kunden, Prozesse, interne Abläufe und historische Entscheidungen oft bis ins kleinste Detail. Solange diese Person aktiv im Unternehmen arbeitet, stellt das meist kein Problem dar. Kritisch wird es jedoch, sobald ein Verkauf oder eine Nachfolgeregelung ansteht.

Für potenzielle Käufer entsteht ein Risiko, wenn entscheidendes Wissen nicht dokumentiert wurde und ausschließlich im Kopf des Eigentümers vorhanden ist. Schließlich übernimmt ein Erwerber nicht automatisch die Erfahrungen und Kenntnisse, die über Jahrzehnte aufgebaut wurden. Je stärker ein Unternehmen von einzelnen Personen abhängig ist, desto größer wird die Unsicherheit über die zukünftige Entwicklung des Betriebs. Diese Unsicherheit kann sich unmittelbar auf den Kaufpreis auswirken.

Dokumentation schafft Sicherheit

Unternehmen erzielen häufig bessere Bewertungen, wenn Prozesse, Zuständigkeiten und Arbeitsabläufe nachvollziehbar dokumentiert sind. Dazu gehören beispielsweise Qualitätsstandards, Kundeninformationen, interne Regelungen oder wichtige Entscheidungswege.

Heute stehen dafür zahlreiche Möglichkeiten zur Verfügung. Neben klassischen Handbüchern können Unternehmen digitale Dokumentationen, Wissensdatenbanken oder Schulungsvideos nutzen. Entscheidend ist weniger das Format als die Tatsache, dass relevantes Wissen für andere Personen zugänglich wird.

Dadurch sinkt die Abhängigkeit von einzelnen Mitarbeitern oder Eigentümern. Gleichzeitig erhält ein Käufer die Möglichkeit, bestehende Strukturen schneller zu verstehen und fortzuführen.

Die Bedeutung einer zweiten Führungsebene

Neben der Dokumentation spielt auch die Organisationsstruktur eine wichtige Rolle. Unternehmen, die über eine funktionierende zweite Führungsebene verfügen, sind häufig besser auf einen Eigentümerwechsel vorbereitet.

Wenn Führungskräfte, Prokuristen oder Vorarbeiter Verantwortung übernehmen und über zentrale Unternehmensabläufe informiert sind, verteilt sich das Wissen auf mehrere Personen. Der Betrieb bleibt dadurch handlungsfähig, selbst wenn der Eigentümer das Unternehmen verlässt.

Für Käufer stellt dies einen wichtigen Stabilitätsfaktor dar. Schließlich hängt der zukünftige Erfolg dann nicht ausschließlich von einer einzelnen Person ab.

Kundenbeziehungen und mündliche Absprachen als Risiko

Besonders sensibel sind langjährige Kundenbeziehungen. Häufig beruhen sie auf persönlichem Vertrauen und gewachsenen Kontakten. Nicht selten wurden wichtige Vereinbarungen über Jahre hinweg mündlich getroffen oder lediglich per Handschlag besiegelt.

Genau hier entstehen jedoch Risiken. Ein Käufer verfügt nicht über dieselben persönlichen Beziehungen wie der bisherige Eigentümer. Fehlt die Dokumentation wichtiger Absprachen, kann es nach der Übernahme zu Missverständnissen oder Unsicherheiten kommen.

Ähnliches gilt für interne Regelungen. Werden beispielsweise Überstunden, Zeitkonten oder andere organisatorische Fragen lediglich mündlich geregelt, können daraus später Konflikte entstehen. Im schlimmsten Fall führen unterschiedliche Auffassungen sogar zu finanziellen Belastungen für das Unternehmen. Deshalb sollten sowohl Kundenvereinbarungen als auch interne Prozesse möglichst nachvollziehbar dokumentiert werden.

Herausforderungen in der Übergangsphase

Um Wissensverluste zu vermeiden, bleiben Verkäufer nach einer Übernahme häufig noch für einen bestimmten Zeitraum im Unternehmen. Dadurch soll sichergestellt werden, dass Erfahrungen und Kenntnisse an den Käufer weitergegeben werden können.

Eine solche Übergangsphase kann sinnvoll sein, sie birgt jedoch ebenfalls Herausforderungen. Während der Käufer möglichst viel Wissen aufnehmen möchte, wünschen sich viele ehemalige Eigentümer nach dem Verkauf einen klaren Abschluss und mehr Abstand zum Unternehmen.

Dauert diese Phase zu lange, entstehen nicht selten Spannungen. Hinzu kommt, dass der frühere Eigentümer miterlebt, wie Strukturen verändert und neue Entscheidungen getroffen werden. Das kann sowohl emotional belastend sein als auch zu Reibungspunkten zwischen beiden Seiten führen.

Fazit

Unternehmensdemenz entwickelt sich meist schleichend. Über Jahre hinweg sammelt sich Wissen bei einzelnen Personen an, ohne dass es systematisch weitergegeben oder dokumentiert wird.

Gerade bei Unternehmensverkäufen und Nachfolgeregelungen kann dies erhebliche Folgen haben. Fehlende Dokumentationen, persönliche Kundenbeziehungen und mündliche Absprachen erhöhen die Risiken für Käufer und können sich negativ auf den Unternehmenswert auswirken.

Wer Wissen frühzeitig sichert, Verantwortlichkeiten verteilt und zentrale Prozesse dokumentiert, schafft dagegen die Voraussetzungen für einen deutlich reibungsloseren Übergang und erhält langfristig die Handlungsfähigkeit des Unternehmens.

Über Fabian Zamzau und Michael Polit:

Fabian Zamzau und Michael Polit sind die Geschäftsführer der Otter Consult GmbH. Sie unterstützen Unternehmer dabei, einen qualifizierten Nachfolger für ihren Betrieb zu finden, um ihn im Anschluss gewinnbringend an den Interessenten zu verkaufen. Das Team der Otter Consult GmbH begleitet seine Kunden hierbei bei allen wichtigen Prozessen und Entscheidungen und betreut sie vollumfänglich bis zum Verkauf. Weitere Informationen unter: https://otterconsult.de/

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