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2900 Mitarbeiter, 68 Märkte, Insolvenz: Was Unternehmer aus dem Fall Hellweg lernen können

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Schwarzach (ots)

Die Baumarktkette Hellweg hat Insolvenz in Eigenverwaltung angemeldet. Rund 2.900 Mitarbeiter sind betroffen, alle 68 Standorte bleiben vorerst geöffnet und Sanierungsexperten sollen das Unternehmen restrukturieren. Dem Schritt gingen bereits Filialschließungen, Restrukturierungen und ein schwieriges Marktumfeld voraus.

Die meisten Unternehmenskrisen beginnen nicht mit der Insolvenz – sondern Jahre vorher mit kleinen Warnsignalen, die niemand ernst genug nimmt. Wer erst handelt, wenn die Liquidität knapp wird, hat oft schon wertvolle Zeit verloren. Hier erfahren Sie, welche Frühwarnzeichen Unternehmer häufig übersehen, warum selbst große Unternehmen in Schwierigkeiten geraten und welche Maßnahmen helfen, eine Krise zu erkennen, bevor sie existenzbedrohend wird.

Krisen entstehen selten über Nacht

Wenn Unternehmen Insolvenz anmelden, wirkt das nach außen häufig wie ein plötzlicher Einschnitt. Tatsächlich entwickeln sich die meisten Krisen jedoch über einen langen Zeitraum. Oft gibt es bereits Jahre vorher Anzeichen dafür, dass sich Probleme aufbauen.

Gerade im kleineren Mittelstand werden solche Warnsignale häufig übersehen. Viele Unternehmer konzentrieren sich auf das operative Geschäft und verlassen sich darauf, dass alles in Ordnung ist, solange ausreichend Geld auf dem Konto vorhanden ist. Diese Sichtweise greift jedoch zu kurz. Denn ein positives Kontoguthaben allein sagt wenig über die tatsächliche wirtschaftliche Situation eines Unternehmens aus.

Deshalb ist es wichtig, die eigenen Kennzahlen regelmäßig zu analysieren und die finanzielle Entwicklung des Betriebs genau zu verstehen. Wer seine Zahlen nicht kennt, erkennt Probleme häufig erst dann, wenn die Handlungsmöglichkeiten bereits deutlich eingeschränkt sind.

Liquidität ist nicht gleich wirtschaftliche Stabilität

Ein häufiger Fehler besteht darin, Liquidität mit wirtschaftlicher Gesundheit gleichzusetzen. Zwar ist ausreichend Liquidität eine wichtige Voraussetzung für den laufenden Geschäftsbetrieb, sie liefert jedoch nur einen Teil des Gesamtbildes.

Entscheidend ist, wie sich Umsatz, Kosten, Erträge und Cashflow entwickeln. Nur wer diese Faktoren kontinuierlich im Blick behält, kann Veränderungen frühzeitig erkennen und rechtzeitig gegensteuern.

Dabei spielt auch die Zusammenarbeit mit erfahrenen Beratern und Steuerberatern eine wichtige Rolle. Sie können dabei helfen, Entwicklungen einzuordnen und kritische Veränderungen frühzeitig sichtbar zu machen.

Gefährliche Abhängigkeiten werden oft unterschätzt

Neben finanziellen Kennzahlen gehören auch einseitige Abhängigkeiten zu den häufigsten Risikofaktoren im Mittelstand.

Besonders kritisch wird es, wenn einzelne Kunden einen erheblichen Anteil des Gesamtumsatzes ausmachen. Fällt ein solcher Kunde weg, können die Auswirkungen innerhalb kurzer Zeit existenzbedrohende Ausmaße annehmen. Gerade in der Automobil- und Zulieferindustrie haben viele Unternehmen in den vergangenen Jahren erfahren, wie schnell sich solche Risiken realisieren können.

Doch nicht nur Kundenabhängigkeiten bergen Gefahren. Auch eine starke Konzentration auf einzelne Lieferanten oder Schlüsselmitarbeiter kann problematisch werden. Je stärker der Unternehmenserfolg von wenigen Faktoren abhängt, desto anfälliger wird der Betrieb für unerwartete Veränderungen.

Deshalb gehört die Reduzierung solcher Abhängigkeiten zu den wichtigsten Maßnahmen einer langfristigen Unternehmenssicherung.

Der Blick von außen kann entscheidend sein

Eine weitere Herausforderung besteht darin, dass Unternehmer die Probleme im eigenen Betrieb häufig nicht mehr objektiv wahrnehmen. Wer ein Unternehmen über viele Jahre aufgebaut hat, ist naturgemäß sehr nah am Tagesgeschäft.

Dadurch entsteht oft eine gewisse Betriebsblindheit. Manche Schwachstellen werden übersehen, andere zwar erkannt, aber immer wieder aufgeschoben. Genau deshalb kann eine externe Perspektive wertvoll sein.

Erfahrene Berater bringen einen neutralen Blick auf das Unternehmen mit und können Risiken identifizieren, die intern möglicherweise nicht ausreichend beachtet werden. Voraussetzung ist allerdings, dass es sich um Personen mit nachweisbarer Erfahrung und praktischer Expertise handelt.

Früh handeln schafft Handlungsspielraum

Besonders deutlich wird der Nutzen externer Unterstützung bei Fragen der Unternehmensnachfolge oder eines möglichen Verkaufs. Viele Unternehmer beschäftigen sich erst mit diesen Themen, wenn der Druck bereits hoch ist.

Wer dagegen frühzeitig einen erfahrenen M&A-Berater einbindet, erhält häufig eine realistische Einschätzung darüber, wie das Unternehmen von potenziellen Käufern wahrgenommen wird. Gleichzeitig werden Schwachstellen sichtbar, die nicht nur den Unternehmenswert mindern, sondern langfristig auch die wirtschaftliche Stabilität gefährden können. Dadurch entsteht die Möglichkeit, Risiken rechtzeitig zu beseitigen und das Unternehmen robuster aufzustellen.

Fazit

Der Fall Hellweg zeigt, dass selbst große Unternehmen nicht vor wirtschaftlichen Schwierigkeiten geschützt sind. Die eigentlichen Ursachen entstehen jedoch meist lange vor einer Insolvenz.

Unternehmer sollten deshalb nicht erst reagieren, wenn die Liquidität knapp wird. Wer seine Kennzahlen kennt, Abhängigkeiten reduziert und regelmäßig eine unabhängige Einschätzung einholt, erkennt Risiken deutlich früher. Genau dieser zeitliche Vorsprung entscheidet häufig darüber, ob eine Krise erfolgreich bewältigt werden kann oder existenzbedrohende Folgen hat.

Über Fabian Zamzau und Michael Polit:

Fabian Zamzau und Michael Polit sind die Geschäftsführer der Otter Consult GmbH. Sie unterstützen Unternehmer dabei, einen qualifizierten Nachfolger für ihren Betrieb zu finden, um ihn im Anschluss gewinnbringend an den Interessenten zu verkaufen. Das Team der Otter Consult GmbH begleitet seine Kunden hierbei bei allen wichtigen Prozessen und Entscheidungen und betreut sie vollumfänglich bis zum Verkauf. Weitere Informationen unter: https://otterconsult.de/

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