Giacomo Alotto von der ZAZA Group klärt auf: Diese typischen Fehler gilt es beim Aufbau eines Unternehmens zu vermeiden

Ein eigenes Unternehmen aufzubauen ist der Wunsch vieler Menschen, um hierbei erfolgreich zu sein, gilt es jedoch einiges zu beachten - das bestätigt auch Giacomo Alotto, Gründer und Geschäftsführer der ZAZA Group. Dank seiner über 20-jährigen Erfahrung weiß er, worauf es beim erfolgreichen Realisieren einer Business-Idee wirklich ankommt. Diese Expertise teilt er auch in Form eines Coachings über seine Marke, Mister Selfmade. Mit diesem können Gewerbetreibende ihr Business erfolgreich etablieren oder skalieren. Hier erfahren Sie, wie der erfolgreiche Geschäftsaufbau gelingt und welche Fehler es dabei zu vermeiden gilt.

Freiheit, spannende Aufgaben und ein üppiger Verdienst: Das verbinden angehende Gründer gerne mit einem erfolgreichen Unternehmen. Allzu oft unterschätzen sie jedoch die Schattenseiten, die mit dem Schritt in die Selbstständigkeit einhergehen. Der Weg an die Spitze ist nämlich mit vielen Herausforderungen und schwierigen Entscheidungen gepflastert. Sie machen den Unterschied zwischen Erfolg und Misserfolg aus. Wer langfristig am Markt bestehen möchte, muss den Aufbau des eigenen Unternehmens also mit offenen Augen angehen. "Erfolg und Misserfolg liegen im Geschäftsleben nah beieinander. Bei der Unternehmensgründung sollte man daher mit Bedacht vorgehen, andernfalls wird sich der Traum des eigenen Unternehmens schnell in Luft auflösen", so Giacomo Alotto, Geschäftsführer der Zaza Group.

"Es reicht nicht, eine gute Idee zu haben. Sie muss auch richtig umgesetzt werden", so der Experte weiter. Giacomo Alotto weiß, wovon er spricht: Bereits seit mehr als 20 Jahren gründet und leitet er zahlreiche Geschäfte. Sein Wissen und seine Erfahrungen gibt er unter anderem in Form eines Coachings unter der Marke Mister Selfmade an andere Unternehmer weiter. Er kennt daher nicht nur die wichtigsten Erfolgsfaktoren im Business-Alltag. Er weiß auch, welche typischen Fehler beim Aufbau eines eigenen Unternehmens unbedingt vermieden werden sollten. Um welche es sich dabei im Detail handelt, hat Giacomo Alotto im Folgenden zusammengefasst.

Fehler 1: Eine unzureichende Marktanalyse

Einen der gravierendsten Fehler beim Aufbau eines Unternehmens stellt die unzureichende Marktanalyse dar. Diese ist jedoch unverzichtbar, um den eigenen Zielmarkt und die Konkurrenz genau zu verstehen. Gründer schaffen mithilfe der Marktanalyse somit eine tragfähige Grundlage für ihr Geschäft. Ohne sie laufen sie Gefahr, Produkte oder Dienstleistungen am Markt vorbei anzubieten. Unternehmen sollten also niemals auf eine umfassende Marktanalyse verzichten.

Fehler 2: Die Finanzplanung wird überstürzt

Ein bedarfsoptimiertes Geldmanagement ist für ein florierendes Business ebenfalls entscheidend. Oft werden die Finanzen aber überstürzt und generell unzureichend geplant. Wenn Gründer dauerhaft am Markt bestehen möchten, brauchen sie jedoch einen detaillierten Finanzplan. Darin werden kurz- und langfristige Ziele berücksichtigt, was finanzielle Stabilität gewährleistet.

Fehler 3: Schlechte Entscheidungen bei der Unternehmensstruktur und rechtlichen Aspekten

Wenn Gründer eine falsche Unternehmensstruktur wählen oder rechtliche Aspekte vernachlässigen, lassen verheerende Folgen oft nicht lange auf sich warten. Essenziell ist also, sämtliche relevanten Angelegenheiten frühzeitig abzuklären. Hierfür empfiehlt sich die gründliche Beratung durch einen Rechtsanwalt oder Steuerberater. Allein die Entscheidung für eine bestimmte Unternehmensstruktur beeinflusst nämlich steuerliche Verpflichtungen, die Haftung und letztlich auch die Art der Unternehmensführung.

Fehler 4: Marketingmaßnahmen werden ignoriert

Ohne effektives Marketing werden selbst die besten Produkte oder Dienstleistungen übersehen. Daher ist eine durchdachte Marketingstrategie auch so wichtig. Sie muss die Zielgruppe erreichen und das Alleinstellungsmerkmal des Unternehmens klar hervorheben.

Fehler 5: Es mangelt an Flexibilität

Starre Geschäftspläne sind ein weiterer Grund, warum Unternehmen scheitern. Schließlich ist die Geschäftswelt von heute extrem dynamisch. Gewerbetreibende sollten daher in jeder Unternehmensphase flexibel bleiben. Es gilt, schnell auf Veränderungen im Markt zu reagieren und den Geschäftsplan im Bedarfsfall anzupassen.

Können Gewerbetreibende diese fünf typischen Fehler beim Aufbau ihres Unternehmens vermeiden, befinden sie sich auf einem vielversprechenden Weg. Mit einer klugen Herangehensweise, Sorgfalt und der richtigen Planung machen sie aus ihrer ursprünglichen Business-Idee ein dauerhaft florierendes Business.

