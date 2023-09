Mister Selfmade

Giacomo Alotto: Die ZAZA Bau GmbH schafft bezahlbaren Wohnraum und setzt auf Nachhaltigkeit

Als Gründer und Geschäftsführer der ZAZA Group und ihren fünf Tochterunternehmen kann Giacomo Alotto auf eine langjährige Erfahrung als Unternehmer in unterschiedlichen Branchen zurückblicken. Dank seiner großen Expertise und eines ausgezeichneten Geschäftssinns gelang es ihm, sich mit seiner Unternehmensberatung erfolgreich auf mehreren Gebieten zu positionieren. Mit der ZAZA Bau GmbH hat es sich der Unternehmensberater zur Aufgabe gemacht, dem drängenden Problem des Wohnungsmangels entgegenzuwirken. Hier erfahren Sie, wie die ZAZA Bau GmbH konkret vorgeht, um den Problemen entgegenzuwirken.

Im Jahr 2023 fehlen auf dem Wohnungsmarkt rund 700.000 Wohnungen, warnt ein Bündnis aus Sozialverbänden, Baugewerkschaften und dem Mieterbund. Insbesondere der Wohnungsmangel im bezahlbaren Segment habe sich laut Mieterbund verschärft: Personen mit geringem Einkommen hätten zunehmend mit Schwierigkeiten zu kämpfen, überhaupt passende Angebote am Wohnungsmarkt zu finden. Auf 1,1 Millionen verfügbare Sozialwohnungen in Deutschland kommen 11 Millionen Haushalte, die eigentlich ein Anrecht auf geförderte Wohnungen haben. Die ZAZA Bau GmbH hat sich daher das Ziel gesetzt, dem wachsenden Wohnungsmangel in Deutschland aktiv entgegenzuwirken. Dieser Anspruch wird durch die Schaffung von dringend benötigten, preisgünstigen Wohnungen konkret realisiert, was Gemeinden dabei hilft, das Defizit an erschwinglichem Wohnraum in ihrer Regionen nachhaltig zu beheben. "Durch die Spezialisierung auf die Projektierung und Umsetzung von Wohn- und Gewerbeimmobilien wollen wir die anhaltende Wohnungsnot in Deutschland bekämpfen - und gleichzeitig den Weg in Richtung ökologische Nachhaltigkeit ebnen", verrät Giacomo Alotto, Geschäftsführer der ZAZA Bau GmbH.

"Unsere Unternehmensphilosophie vereint die erschwingliche Zugänglichkeit und erstklassige Qualität von Wohnraum als zentralen Ankerpunkt. Wir möchten Familien hochwertigen und bezahlbaren Wohnraum ermöglichen; dieses Anliegen hat für uns oberste Priorität", fügt er hinzu. Als aufstrebendes Unternehmen mit innovativen Ansätzen im Baugewerbe liegt der Schwerpunkt der ZAZA Bau GmbH auf dem Bau von Sozialwohnungen. Das Unternehmen ist im gesamten Bundesgebiet tätig und kooperiert sowohl mit öffentlichen Bauträgern und Gemeinden als auch Privatpersonen und zukunftsträchtigen, fortschrittlich agierenden Unternehmen. Daher befindet sich Giacomo Alotto stets in Gesprächsbereitschaft hinsichtlich des Erwerbs beziehungsweise der Pacht von Grundstücken, wobei die bereits bestehenden Partnerschaften ein Spiegelbild der sozialverantwortlichen Ausrichtung der ZAZA Bau GmbH darstellen. Die gesellschaftliche und soziale Verantwortung liegt Giacomo Alotto besonders am Herzen. Diese Überzeugung manifestiert sich deutlich in der Zielsetzung seines Bauunternehmens.

ZAZA Bau GmbH: Nachhaltigkeit als Unternehmensstrategie

Als Leitprinzip hat die ZAZA Bau GmbH ein ökologisches und soziales Bewusstsein in ihrer Unternehmensstrategie verankert. Dabei nutzt Giacomo Alotto bei der Umsetzung seiner Unternehmensziele innovative Bauweisen im Holzständerwerk. Auf diese Weise möchte der Unternehmer nicht nur seine Vision von der Behebung des Wohnungsmangels verwirklichen, sondern auch seinem persönlichen Anspruch an größtmögliche Nachhaltigkeit gerecht werden.

Die Vorteile der fortschrittlichen Bauweise liegen auf der Hand: Sie verspricht neben einer hohen Lebensqualität ebenfalls ein gesundes und umweltverträgliches Raumklima, das einen hohen Wohnkomfort für die zukünftigen Bewohner ermöglicht. Mit ihrer Expertise auf dem Gebiet des sozialen Wohnungsbaus und der Beauftragung hervorragender Handwerksbetriebe bürgt die ZAZA Bau GmbH für eine zügige und erfolgreiche Realisierung ihrer Bauprojekte. Der Bauphase geht eine akribische Planung voraus, die alle relevanten Vertreter, Interessenverbände und öffentlichen Partner zu Wort kommen lässt. "Eine derart lückenlose Konzeptionsphase und höchste Standards bei der handwerklichen Umsetzung sind uns vor allem deshalb wichtig, weil wir nur auf diese Weise den nötigen Wohnkomfort gewährleisten können", betont Giacomo Alotto.

Eine gemeinsame Zukunft gestalten

"Neben den Gemeinden und öffentlichen Bauträgern sind auch interessierte Privatpersonen und Unternehmer willkommen, die einen eigenen Beitrag zur Lösung des Problems auf dem Wohnungsmarkt leisten möchten", sagt der Experte. Soziales Engagement wird im privatwirtschaftlichen Sektor ein immer wichtigerer Faktor, um langfristig erfolgreich operieren zu können. "Diese Zusammenarbeit möchten wir unterstützen und fördern, um nicht nur die drängenden Probleme auf dem Wohnungsmarkt anzugehen, sondern außerdem nachhaltige Denkanstöße für die Verbesserung der individuellen Lebensqualität zu geben", erklärt Giacomo Alotto.

Sie wollen aktiv an Lösungen für die Herausforderungen des Wohnungsmarktes mitwirken? Dann kontaktieren Sie jetzt Giacomo Alotto von der ZAZA Bau GmbH und vereinbaren Sie ein kostenloses Erstgespräch.

