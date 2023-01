ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 5/23

Mainz (ots)

Woche 5/23 Mi., 1.2. Bitte neuen Ausdruck beachten: 22.45 ZDFzoom (HD/UT) LNG: Zu viel, zu teuer, schlecht fürs Klima Ist der Flüssiggas-Boom ein Irrweg? Film von Steffen Mayer und Joachim Ottmer Kamera: Oliver Hans Wolf, Ifthikar Kazmi, Holger Hahn Deutschland 2023 _______________________ Bitte neuen Ausdruck beachten: 2.45 ZDFzoom (HD/UT) LNG: Zu viel, zu teuer, schlecht fürs Klima Ist der Flüssiggas-Boom ein Irrweg? Film von Steffen Mayer und Joachim Ottmer (von 22.45 Uhr) Kamera: Oliver Hans Wolf, Ifthikar Kazmi, Holger Hahn Deutschland 2023 Woche 6/23 Di., 7.2. 2.55 ZDF spezial State of the Union - Joe Bidens Rede an die Nation Bitte Änderung beachten: Moderation: Claudia Bates Bitte streichen: Elmar Theveßen Woche 7/23 Do., 16.2. 0.45 Berlinale 2023: Die Eröffnung Bitte Ergänzung beachten: Moderation: Hadnet Tesfai, Jo Schück Woche 8/23 Sa., 18.2. 22.45 heute journal Bitte Änderung beachten: Moderation: Anne Gellinek Bitte streichen: Marietta Slomka (Änderung bitte auch für So., 19.2.2023, 21.45 Uhr beachten.) Woche 10/23 So., 5.3. Bitte Folgenänderung beachten: 0.30 Inspector Barnaby (HD/UT) Das untote Dorf Nach den Romanen von Caroline Graham Inspector Barnaby Neil Dudgeon Sergeant Jamie Winter Nick Hendrix Sarah Barnaby Fiona Dolman Dr. Kam Karimore Manjinder Virk Sylvia Lennard Caroline Blakiston Julian Lennard Anthony Calf Lucy Keswick Sally Phillips und andere Schnitt: John Blackwell Musik: Jim Parker Kamera: James Moss Drehbuch: Rachel Cuperman, Sally Griffiths Regie: Nick Laughland Großbritannien 2018 ("Inspector Barnaby: Wer mit Geistern spielt..." verschiebt sich auf einen späteren Zeitpunkt.)

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell