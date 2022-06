discovery+

Überraschung für Daniela Katzenberger in Folge 3: "Katzenberger @Work" bereits heute bei discovery+ verfügbar

München (ots)

Landleben-Experiment von Daniela Katzenberger geht in Runde 3

"Die Überraschung" - Daniela bekommt Verstärkung auf dem Hof

Nach dem Doppelfolgen-Start ist jeden Donnerstag Katzenberger-Tag bei discovery+

Nach dem erfolgreichen Launch von discovery+ am 28. Juni - unter anderem mit den ersten beiden Folgen des Top-Formats "Katzenberger @Work - Gülle statt Glamour" - folgt direkt die nächste gute News für alle Fans von Daniela Katzenberger: Folge 3 ihres Landleben-Experiments ist bereits heute verfügbar. Nach dem Start des Formats bei discovery+, der neuen Streaming-Plattform für Real-Life-Entertainment und Sport, wird nun jeden Donnerstag eine neue Folge von "Katzenberger @Work - Gülle statt Glamour" veröffentlicht.

Es ist die härteste Challenge ihres Lebens: Ob Kühe melken, Trecker fahren, Hühner rupfen, Kartoffeln ernten, Wurst machen oder Gülle leeren: In 6 Folgen á 45 Minuten stellt sich Daniela Katzenberger den härtesten Herausforderungen. Auf dem Hof von Bauer Peter muss sie schuften, schwitzen, anpacken... Wird sie das wirklich schaffen?! Eines ist sicher: Eine Woche Landleben wird Danielas Leben komplett auf den Kopf stellen.

Das passiert in Folge 3 - "Die Überraschung"

Der frühe Vogel fängt den Wurm! Daniela muss schon im Morgengrauen raus, um beim Eiersammeln zu helfen. Doch während ihre Laune immer weiter sinkt, weil Morgenstund bei ihr eben doch kein Gold im Mund hat, kennt Bauer Peter kein Erbarmen. Raus aus den Federn, es geht in den Hühnerstall! Was eigentlich nach einer machbaren Aufgabe klingt, gestaltet sich für Daniela jedoch herausfordernd.

"Jetzt habe ich ja Schiss vor Hühnern, wer hat denn bitte Schiss vor Hühnern? Das ist ja so, als ob ich Schiss vor einer Feder oder einem rosa Wattebällchen habe. Das ist doch bekloppt!", so Daniela Katzenberger.

Trotzdem stellt sie sich als Hof-Praktikantin der Challenge. Erste Aufgabe: Eier sammeln, und zwar gleich 700! Begeisterung sieht bei Daniela allerdings anders aus und so wird das erste Kennenlernen mit Federvieh zur flatternden Prüfung für die Katze. Die Hennen sind nicht zimperlich und vertreiben die Katze erst mal aus dem Stall. 1:0 im Duell Hühner gegen Katze.

Doch die Kult-Blondine reißt sich zusammen, entert nochmal den Stall und hält das Federvieh mit einem Liedchen bei Laune. Bei etwas über 200 Eiern gibt sie auf, verursacht obendrein noch einen Eierstau beim Abtransport und schreit ihren Frust über die Challenge, die ihr "auf die Eierstöcke geht" raus. Plus Witze, die nicht gerade gut beim Bauern ankommen. Nicht nur die Hennen sind erleichtert über Danielas Abgang...

Überraschend besser läuft es dagegen wieder bei Bauer Peter. Der lockt die Katze mit kleinen Schweinchen und hier stimmt die Chemie auf Anhieb. Während der ein oder anderen Streicheleinheit schwelgt Daniela in Gedanken an ihren Gatten: "Das fühlt sich an wie der Rücken vom Lucas, der ist auch ganz stoppelig." Doch bei der Stallpflege schwindet die gute Laune rasant. Beim Holzhacken läuft es dann für die Blondine wieder besser, bis zu einem Schockmoment - doch zum Glück hat Bauer Peter einen Notfallplan in der Tasche, denn so kann es nicht weitergehen!

Nach einem durchwachsenen Tag und dem Entschluss im Kopf, alles hinzuschmeißen, trifft sich Daniela am Abend mit der Familie am Lagerfeuer und kostet ihr erstes Stockbrot.

Doch es gibt noch eine Überraschung: Passend zur romantischen Lagerfeuerstimmung, steht plötzlich Ehemann Lucas hinter ihr, angereist aus Mallorca. Doch darf er bleiben, um Daniela tatkräftig zu unterstützen? Bauer Peter muss eine wegweisende Entscheidung treffen ...

"Katzenberger @Work: Gülle statt Glamour" wird im Auftrag von Warner Bros. Discovery für discovery+ von Picture Puzzle Medien (Produzenten Ulrike M. Schlie und Torsten Maassen) produziert, Producerin ist Johanna Thiele (Warner Bros. Discovery).

discovery+, der weltweit führende Streaming-Dienst für Non-Fiction- und Real-Life-Entertainment-Inhalte, ist am 28. Juni 2022 in Deutschland und Österreich gestartet Bereits zum Start bietet discovery+ ein umfangreiches Angebot an exklusiven Inhalten und Originals, so dass den Kunden von discovery+ von Beginn an tausende Stunden an Content der verschiedenen Marken und Themenwelten von Warner Bros. Discovery zur Verfügung stehen werden.

discovery+ steht über den Browser unter discoveryplus.com sowie alle gängigen Appstores, wie dem Apple App oder Google Play Store, zur Verfügung. Darüber hinaus kann discovery+ über verschiedene Smart TVs, Spielekonsolen oder Streaming-Geräte genutzt werden. Eine detaillierte Übersicht ist auf http://discoveryplus.de/ zu finden.

