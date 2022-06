discovery+

Weltpremiere bei discovery+ ab dem 28. Juni 2022: "Katzenberger @Work - Gülle statt Glamour"

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

München (ots)

Daniela Katzenberger in der härtesten Challenge ihres Lebens: Auf dem Hof von Bauer Peter gibt es Gülle statt Glamour, Melken statt Milchkaffee, Gummistiefel statt High Heels und Schweinestall statt Strand. Millionen kennen und lieben sie: blonde Mähne, pinke Lippen, hohe Schuhe und lange Krallen. Seit über 12 Jahren begeistert Daniela Katzenberger ihre Fans, doch in der neuen TV-Show "Katzenberger @Work: Gülle statt Glamour", die ab 28. Juni auf discovery+, der neuen Streaming-Plattform für Real-Life-Entertainment und Sport, ausgestrahlt wird, zeigt sich die Kultblondine von einer ganz anderen Seite.

Ob Kühe melken, Trecker fahren, Hühner rupfen, Kartoffeln ernten, Wurst machen oder Gülle leeren: In 6 Folgen à 45 Minuten stellt sich Daniela Katzenberger den härtesten Herausforderungen auf dem Bauernhof. Wird sie das wirklich schaffen?! Eines ist sicher: Eine Woche Landleben wird Danielas Leben komplett auf den Kopf stellen. Denn es beginnt eine Achterbahnfahrt der Emotionen: Angst, Verzweiflung, Schweiß, Kampfgeist und Lachanfälle sorgen für grandioses Entertainment.

"Das war echt die Erfahrung meines Lebens, ich hab selten so geschwitzt und gestunken :) Dass ich auf dem Bauernhof schufte und nicht gleich mit dem Trecker abhaue, verdanke ich Bauer Peter und seiner Familie. Ich hätte nie gedacht, dass ein Mann mich mal dazu bringt, Kühe zu melken, Hühner zu rupfen, Gülle aufs Feld zu fahren und um 5 Uhr morgens aufzustehen", blickt Daniela Katzenberger auf ihre Landleben-Challenge zurück.

So startet Daniela Katzenberger ihr neues Abenteuer - ausführlicher Pressetext und Bildmaterial

Das discovery+ Original "Katzenberger @Work - Gülle statt Glamour" ist ab dem 28. Juni exklusiv bei discovery+ zu sehen. Die Premiere der ersten beiden Folgen steht direkt zum Start des neuen Streaming-Angebots zur Verfügung, neue Episoden werden immer dienstags veröffentlicht. "Katzenberger @Work: Gülle statt Glamour" wird im Auftrag von Warner Bros. Discovery für discovery+ von Picture Puzzle Medien (Produzenten Ulrike M. Schlie und Torsten Maassen) produziert, Producerin ist Johanna Thiele (Warner Bros. Discovery).

discovery+, der weltweit führende Streaming-Dienst für Non-Fiction- und Real-Life-Entertainment-Inhalte, startet am 28. Juni 2022 in Deutschland und Österreich. Bereits zum Start bietet discovery+ ein umfangreiches Angebot an exklusiven Inhalten und Originals, so dass den Kunden von discovery+ von Beginn an tausende Stunden an Content der verschiedenen Marken und Themenwelten von Warner Bros. Discovery zur Verfügung stehen werden.

discovery+ steht über den Browser unter discoveryplus.com sowie alle gängigen Appstores, wie dem Apple App oder Google Play Store, zur Verfügung. Darüber hinaus kann discovery+ über verschiedene Smart TVs, Spielekonsolen oder Streaming-Geräte genutzt werden. Eine detaillierte Übersicht ist auf discoveryplus.com zu finden.

Original-Content von: discovery+, übermittelt durch news aktuell