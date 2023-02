MC-NatureTRADE GmbH

HeliaCARE präsentiert Weltneuheit in der BIO-Holz-Pflege auf der BIOFach 2023 in Nürnberg

Bad Heilbrunn (ots)

Die Messeleitung der weltgrößten BIO-Fachmesse hat die HeliaCARE Produkte als Weltneuheit eingestuft. Sie werden dort am Neuheitenstand präsentiert, sowie am Stand 7A-143 bei Kramerbräu Saaten und Öle GmbH ausgestellt.

Die von Grund auf neu entwickelte Bio-Holzpflegeserie HeliaCARE ist komplett frei von synthetischen Zusätzen, entspricht Lebensmittelqualität und wird auf Basis pflanzlicher und BIO-zertifizierter Rohstoffe hergestellt.

Ölbasierte Holzpflegeprodukte gab es bisher kaum ohne synthetische Trockenbeschleuniger oder Lösungsmittel. HeliaCARE zeigt, dass es auch anders gehen kann. Die Holzpflegelinie HeliaCARE basiert auf BIO-Ölsaaten aus vorwiegend heimischer Produktion, die in der Öko-zertifizierten Partner Ölmühle der Firma Kramerbräu Saaten und Öle GmbH verarbeitet werden. "Unser ökologischer und regionaler Ansatz sind uns sehr wichtig, damit wir unsere heimischen Bio-Bauern unterstützen", sagt Markus Pscheidl, Gründer und Mitinhaber von HeliaCARE und ergänzt: "Unsere langjährigen Erfahrungen in der Produktion von Speiseölen in der Öko-zertifizierten Ölmühle helfen uns dabei enorm."

HeliaCARE hat einen besonderen Antrieb, die Holzpflege zu revolutionieren: "Vor vielen Jahren haben wir auch nicht gewusst, was in den meisten herkömmlichen Holzpflegeprodukten an Zusätzen und Lösungsmitteln enthalten ist. Erst als uns das bewusst wurde, wollten wir daran etwas ändern." Herausgekommen sind kaltgepresste BIO-Öle mit natürlichem Ursprung. Sie sind frei von jeglichen Zusätzen. "Im Gegenteil", sagt Markus Pscheidl, "wir entziehen unseren Produkten sogar in einem patentierten Verfahren alle unerwünschten Stoffe, um ein geeignetes Holzpflege-Produkt zu erhalten." Langjährige Forschung und Entwicklung haben zum fertigen Produkt geführt. "Die Mühen haben sich gelohnt".

Noch während der vierjährigen Entwicklungsphase nutzten erste Kunden das Produkt. Die Resonanz war so positiv, dass HeliaCARE klar war: "Wir können den Sprung in ein eigenes Unternehmen wagen."

Im September 2022 wurde das Startup-Unternehmen MC-NatureTRADE GmbH gegründet. Seitdem revolutioniert es die Pflege von Echtholz-Produkten. Handwerker, Groß- und Einzelhändler sowie Privatverbraucher nutzen die Produkte.

Inzwischen wurden auch BIO-Pflegeprodukte für Haushalt und Küche entwickelt.

