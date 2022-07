3sat

"Kaminer Inside: Passion Oberammergau" in 3sat

Nachdem 2020 die Passionsspiele Oberammergau verschoben werden mussten, ist die Freude umso größer, dass die 42. Passion vom 14. Mai 2022 bis zum 2. Oktober 2022 stattfinden kann. Schriftsteller Wladimir Kaminer hat für "Kaminer Inside: Passion Oberammergau" die Proben begleitet, fiebert mit, wenn ein ganzes Dorf Kopf steht – und ist natürlich auch bei der Premiere dabei. Zu sehen in 3sat am Samstag, 23. Juli 2022, 20.15 Uhr in Erstausstrahlung.

Dankbar, dass die Pest endlich vorbei war, schwor man im kleinen Dorf Oberammergau 1634, alle zehn Jahre das Leiden, Sterben und die Auferstehung Christi aufzuführen. Und der Schwur wurde gehalten. Längst ist aus den dörflichen Passionsspielen ein kulturelles und spirituelles Großereignis geworden, wenn fast 1000 Beteiligte auf der Bühne die letzten fünf Lebenstage von Jesu Christi nachstellen. "Es ist einzigartig zu erleben, wie identitätsstiftend die Passionsspiele wirken, gerade in Zeiten wie diesen, und wie Kultur die Menschen vereint", stellt Wladimir Kaminer fest.

Die Passion bestimmt den Lebensrhythmus in Oberammergau: Gut ein Drittel der Bewohnerinnen und Bewohner des 5000-Seelen-Örtchens ist an der Produktion beteiligt, 103 Vorstellungen bringen die Dorfbewohnerinnen und -bewohner fünf Monate lang auf die Bühne. Der Ort lebt von und mit der Passion: Hotels, Souvenirläden, Restaurants – sie alle sind wirtschaftlich abhängig von den Passionsspielen.

Christian Stückl leitet schon zum vierten Mal die Festspiele. Aschermittwoch 2021 verkündete er bereits den Haar- und Barterlass, seitdem wurde kein Haar mehr geschnitten, kein Bart mehr rasiert in Oberammergau. So sollen die Darsteller ihr biblisches Aussehen für die Spiele bekommen. Für jede Inszenierung schreibt Stückl große Teile des Texts um und passt sie dem Zeitgeist an. Dabei hat er mit vielen Traditionen gebrochen – nicht immer zur Freude der Einwohnerinnen und Einwohner: Dank ihm dürfen jetzt auch verheiratete Frauen und Muslime auf der Bühne stehen, es wird auf Hebräisch gesungen.

