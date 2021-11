BKK ProVita

Klimaschutz ist Gesundheitsschutz

BKK ProVita begrüßt Initiative von Ärzten, die mehr Engagement für Klimaschutz anmahnen

Klimawandel auch Thema beim 125. Deutschen Ärztetag

Bergkirchen (ots)

Die gesetzliche Betriebskrankenkasse BKK ProVita setzt sich mit den Gesundheitsrisiken aufgrund des Klimawandels auseinander. Deshalb ist sie im Jahr 2019 dem Gesundheitsnetzwerk Deutsche Allianz Klimawandel und Gesundheit e. V. (KLUG) beigetreten. "Der Klimawandel birgt massive Gefahren für die Gesundheit der Menschen. Wir verzeichnen jetzt schon eine zum Teil drastische Zunahme von klimasensiblen Erkrankungen wie Hitzekollaps, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Heuschnupfen, Hautkrebs und Borreliose", sagt Michael Blasius, Leiter Marketing und Gesundheitsförderung bei der BKK ProVita.

Dies bestätigen auch die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse des internationalen "Lancet Countdown on Health and Climate Change", der anhand von über 40 Indikatoren die Auswirkungen des fortschreitenden Klimawandels auf die globale Gesundheit misst. Die Ergebnisse des aktuellen globalen Lancet Countdowns 2021 werden ergänzt durch einen "Policy Brief für Deutschland", herausgegeben von der Bundesärztekammer, dem Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, der Berliner Universitätsklinik Charité, dem Helmholtz Zentrum München und dem Bündnis Lancet Countdown - koordiniert von KLUG.

"Klimaschutz ist Gesundheitsschutz" war Thema beim 125. Deutschen Ärztetag

Auch beim 125. Deutschen Ärztetag der Bundesärztekammer, der am 1. und 2. November in Berlin stattfand, war das Thema "Klimaschutz ist Gesundheitsschutz" ein wichtiger Tagesordnungspunkt.

Gesundheitswesen soll nachhaltiger werden

In den Beschlüssen des 125. Deutschen Ärztetages zum Tagesordnungspunkt "Klimaschutz ist Gesundheitsschutz" forderte das Gremium die politischen Entscheidungsträger, die Körperschaften, aber auch jede und jeden Einzelne:n auf, sich auf den Weg zu einer nachhaltigen Ressourcennutzung und klimaverträglichen Lebensweise zu machen, um damit auch direkten Gesundheitsschutz zu bewirken.

