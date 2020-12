BKK ProVita

BKK ProVita stand im Finale und gratuliert den Siegern des Deutschen Nachhaltigkeitspreises 2021

Bergkirchen

Die Stiftung Deutscher Nachhaltigkeitspreis e. V. kürte beim 13. Deutschen Nachhaltigkeitstag am Freitag in Düsseldorf die Sieger des Deutschen Nachhaltigkeitspreises 2021. Die gesetzliche Krankenkasse BKK ProVita stand im Finale und freut sich mit den Preisträgern.

Aus 23 Unternehmen wurden die Sieger des Deutschen Nachhaltigkeitspreises in den vier Transformationsfeldern "Klima", "Ressourcen", "Biodiversität" sowie "Gesellschaft und Fairness" gewählt. Die gesetzliche Krankenkasse BKK ProVita stand im Feld "Gesellschaft und Fairness" im Finale. Gewonnen hat sie den Preis nicht, wertet aber schon den Einzug ins Finale als großen Erfolg. Vorstand Andreas Schöfbeck sagt: "Ich freue mich und ich bin stolz darauf, dass wir neben sehr mutigen und engagierten Unternehmen im Finale um den Deutschen Nachhaltigkeitspreis gestanden sind. Uns alle eint der Einsatz für mehr Umweltschutz und Nachhaltigkeit. Ich gratuliere den Siegern ganz herzlich."

Michael Blasius, Leiter Marketing und Gesundheitsförderung bei der BKK ProVita, sagt: "Die Teilnahme am 13. Deutschen Nachhaltigkeitskongress war auch virtuell ein beeindruckendes Erlebnis. Wir nehmen viele Eindrücke mit, haben begeisternde Akteure kennengelernt und auch gute Anregungen für unser weiteres nachhaltiges Handeln bekommen. Natürlich freuen wir uns mit den Siegern und beglückwünschen sie zu diesem Erfolg."

Markus Mosig, der Nachhaltigkeitsbeauftragte der BKK ProVita, betont: "Nachhaltigkeit ist ein wichtiges Unternehmensziel bei der BKK ProVita. Der Einzug ins Finale um den Deutschen Nachhaltigkeitspreis bescheinigt uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Diesen wollen wir beherzt weitergehen."

Der Deutsche Nachhaltigkeitspreis

Der Deutsche Nachhaltigkeitspreis ist die nationale Auszeichnung für Spitzenleistungen der Nachhaltigkeit in Wirtschaft, Kommunen und Forschung. Mit über 1.000 Bewerbern in acht Wettbewerben ist der Preis der größte seiner Art in Europa. Die Auszeichnung wird vergeben von der Stiftung Deutscher Nachhaltigkeitspreis e. V. in Zusammenarbeit mit der Bundesregierung, kommunalen Spitzenverbänden, Wirtschaftsvereinigungen, zivilgesellschaftlichen Organisationen und Forschungseinrichtungen.

Weitere Informationen zur Nachhaltigkeit bei der BKK ProVita bietet die Kasse unter www.bkk-provita.de/werte.

