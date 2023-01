Testberichte.de

Deutschlands beliebteste Eisbahnen sind in Marktoberdorf, Erfurt und Düsseldorf

Berlin (ots)

150 Eislaufbahnen im Vergleich: Testberichte.de hat hunderttausend Online-Bewertungen ausgewertet und ein Ranking erstellt

Top 3: Marktoberdorf (Bayern), Erfurt und Düsseldorf

Flop 3: Berlin-Neukölln, Balingen (Baden-Württemberg) und Mainz

Nach zwei Jahren ist Eislaufen in diesem Winter wieder ohne Einschränkungen möglich - doch wie beliebt sind Deutschlands Eishallen und -bahnen bei Hobby-Schlittschuhläufern? Das Verbraucherportal Testberichte.de hat knapp 100.000 Online-Bewertungen zu über 150 Eislaufbahnen ausgewertet - herausgekommen ist Deutschlands umfangreichstes Eislaufbahnen-Ranking.

Die Top 3 sind in Marktoberdorf, Erfurt und Düsseldorf

Der Eisplatz im bayerischen Marktoberdorf ist Deutschlands derzeit bestbewertete Eislaufbahn für den Publikumsverkehr. Sie kann als einzige im Ranking 4,6 (von 5) Sternen auf sich vereinen und das, obwohl sie als eine der wenigen ausschließlich über eine Außenbahn ohne Halle verfügt. In den Kommentaren werden vor allem die gepflegte Anlage, die Familienfreundlichkeit und die Eisdisco hervorgehoben. Das Eissportzentrum Erfurt landet auf Platz zwei, das Eisstadion an der Brehmstraße in Düsseldorf ist Dritter, beide haben 4,5 Sterne. In Erfurt werden die gute Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln und das Kioskangebot positiv erwähnt, in Düsseldorf das freundliche Personal und der gute Zustand der Leihschlittschuhe. Alle drei werden gelobt für günstige Eintrittspreise, Snacks und Getränke.

Ganz unten im Ranking: Berlin-Neukölln, Balingen (Baden-Württemberg) und Mainz

Auf dem letzten Platz rangiert das Eisstadion in Berlin-Neukölln mit nur 3,3 Sternen, dort sind vermehrt Beschwerden über unfreundliche Mitarbeitende und lange Wartezeiten zu lesen. Vorletzter ist die Kunsteisbahn in Balingen (Baden-Württemberg) mit 3,5 Sternen. Auch hier wird häufig unhöfliches Personal sowohl beim Einlass als auch am Kiosk erwähnt, außerdem werden fehlende Schließfächer bemängelt. Beim Drittletzten, der Eishalle am Bruchweg in Mainz mit 3,8 Sternen, ist der Hauptkritikpunkt die renovierungsbedürftige Halle, insbesondere das Dach und die Toiletten.

Eislaufbahnen ab 4,3 Sternen sind überdurchschnittlich beliebt

Trotz mancher Kritik an den Eislaufbahnen: Insgesamt sind die Besucher und Besucherinnen mit den Einrichtungen eher zufrieden. Der Bewertungsschnitt aller Eislaufbahnen im Ranking liegt bei 4,24 Sternen. Das bedeutet, dass eine Eishalle oder -bahn ab 4,3 Sternen als überdurchschnittlich beliebt angesehen werden kann.

Informationen zur Auswertung von Testberichte.de

Eislaufbahnen in diesem Ranking umfassen Eishallen und -bahnen in Deutschland, in denen öffentliches Eislaufen (Publikumslauf) angeboten wird. Dabei wurden ausschließlich Immobilien berücksichtigt, also keine temporären Aufbauten wie beispielsweise auf Weihnachtsmärkten. Eisstadien mit Multifunktionscharakter (z.B. Eishockey-Spiele, Events) wurden nur dann berücksichtigt, wenn sich die Bewertungen mindestens zur Hälfte auf den Publikumslauf beziehen. Daher sind einige populäre Eisstadien, in denen neben dem Publikumslauf vor allem Profi-Eishockeyspiele ausgetragen werden, nicht im Ranking enthalten. Eishallen, die in der laufenden Saison 2022/23 vorübergehend geschlossen sind (z.B. um Energie zu sparen oder aus technischen Gründen), aber sonst alle hier genannten Kriterien erfüllen, wurden im Ranking belassen.

Grundlage der Auswertung sind Google-Rezensionen zu Eislaufbahnen in Deutschland mit mindestens 100 Bewertungen. Bei gleichem Bewertungsschnitt wurde nach der Anzahl der Bewertungen gewichtet - je mehr, desto besser. Wurden zwei oder mehr passende Google-Einträge zu einer Eislaufbahn gefunden, wurde jener gewählt, dessen Bewertungen am ehesten sich auf den Publikumslauf beziehen. Ist dies nicht eindeutig und gibt es mehrere Profile, wurde im Zweifel das Profil mit den meisten Bewertungen als Grundlage genommen.

Tag der Datenerhebung: 20.01.2023.

Quellen: Google-Rezensionen, Internetseiten der Eislaufbahnen, weitere Internetrecherchen.

Umgang mit Fehlern im Ranking

Wenn wir trotz unserer gründlichen Recherche einen Fehler gemacht haben, bitten wir um einen Hinweis an presse@testberichte.de.

Das Eislaufbahnen-Ranking 2023

Wo im Ranking steht die Eishalle, in die ich immer gehe? Hier geht es zum gesamten Ranking:

Über Testberichte.de

Testberichte.de ist Deutschlands größtes unabhängiges Vergleichsportal für informierte Kaufentscheidungen. Das Angebot macht Produkte vergleichbar, indem es Testergebnisse aus 500 deutschsprachigen Magazinen, Meinungen aus Online-Rezensionen und technische Daten aufbereitet und in leicht verständlicher Form zur Verfügung stellt - mithilfe von Durchschnittsnoten, Bestenlisten und Rankings. Testberichte.de wurde im Jahr 2000 gegründet und wird seit 2003 von der Producto GmbH betrieben. Das Unternehmen aus Berlin beschäftigt rund 60 Menschen. Mehr Informationen: www.testberichte.de/presse/

Original-Content von: Testberichte.de, übermittelt durch news aktuell