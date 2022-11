Lebensmittelverband Deutschland e. V.

Dunkle Jahreszeit - Diese Vitamine und Mineralstoffe sind jetzt besonders wichtig

Berlin (ots)

Anmoderationsvorschlag: Nass, kalt und ungemütlich: In der Winterzeit ist unser Immunsystem stark gefordert, vor allem wegen des hohen Stresslevels durch den Endspurt bis zum Jahresende. Oliver Heinze hat sich mal schlau gemacht, was wir tun können, um unser Immunsystem zu unterstützen, damit wir die dunkle Jahreszeit möglichst fit und gesund überstehen.

Sprecher: Das Immunsystem erstreckt sich über unseren gesamten Körper und hat die Aufgabe, Infektionen zu verhindern, unerwünschte Eindringlinge zu bekämpfen und giftige Substanzen zu eliminieren.

O-Ton 1 (Dr. Gunda Backes, 20 Sek.): "Wir haben zum Beispiel das Blut, da gibt es Fresszellen und Antikörper. Wir haben unsere Haut, die eine natürliche Barriere gegen Krankheitserreger darstellt. Und dann haben wir natürlich auch noch unsere Schleimhäute: Die sitzen zum Beispiel in der Nase, im Hals, im Rachen, aber auch im gesamten Magen-Darm-Trakt und können auch potenzielle Krankheitserreger abwehren."

Sprecher: Sagt die Ernährungswissenschaftlerin Dr. Gunda Backes. Stärken können wir unser Immunsystem mit viel Bewegung an der frischen Luft:

O-Ton 2 (Dr. Gunda Backes, 23 Sek.): "Am besten gehen Sie mehrmals die Woche raus, treiben Sport oder gehen spazieren. Gehen Sie raus in die Sonne, schlafen sie ausreichend. Und ganz entscheidend für die Körperabwehr sind die Vitamine C und D, die haben beide sehr wichtige Funktionen im Immunsystem. Und es gibt auch verschiedene Spurenelemente, dazu zählen zum Beispiel Zink, Kupfer, Eisen und Selen, die sind auch Bestandteile des Stoffwechsels."

Sprecher: Wer sich abwechslungsreich ernährt, also jeden Tag frisches Obst, Gemüse und regelmäßig Hülsenfrüchte, Nüsse und Vollkornprodukte isst, nimmt diese Nährstoffe in ausreichender Menge auf. Allerdings:

O-Ton 3 (Dr. Gunda Backes, 14 Sek.): "Das Problem ist ja häufig, dass viele Menschen im Alltag das nicht schaffen oder zeitlich auch nicht dazu kommen, selbst zu kochen. Und damit erreichen sie natürlich dann auch nicht die empfohlenen Portionen Gemüse und Obst, die aber wiederum so wichtig sind für unser Immunsystem."

Sprecher: Wie groß dieses Problem hierzulande ist, zeigen aktuelle Studien:

O-Ton 4 (Dr. Gunda Backes, 26 Sek.): "Zum Beispiel erreichen ungefähr 30 Prozent der Erwachsenen die Empfehlung für Vitamin C nicht. Und es gibt auch neue Studien, die zeigen, dass ungefähr 60 Prozent der Erwachsenen nicht ausreichend mit Vitamin D versorgt sind. Und gerade beim Vitamin D kommt dazu, dass mit dem Alter die Fähigkeit der Haut abnimmt, dass Vitamin D gebildet wird. Und in diesen Fällen sind eben Nahrungsergänzungsmittel, gerade auch bei der älteren Generation, eine gute Möglichkeit, das Immunsystem zu stärken."

