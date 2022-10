Testberichte.de

Ranking: Deutschlands beliebteste Kletterparks sind in Fulda, Bexbach und Nürnberg

400 In- und Outdoor-Kletterparks im Vergleich: Testberichte.de hat 170.000 Online-Bewertungen ausgewertet

Die beliebtesten Klettereinrichtungen stehen in Fulda, Bexbach (Saarland) und Nürnberg

Die Schlusslichter sind in Berlin, Thale (Sachsen-Anhalt) und Duisburg

Klettern und Bouldern werden immer beliebter - doch wo gehen Kletterfans am liebsten ihrem Hobby nach? Das Verbraucherportal Testberichte.de hat rund 170.000 Online-Bewertungen zu über 400 Boulderhallen, Hochseilgärten und vergleichbaren Einrichtungen ausgewertet - herausgekommen ist Deutschlands umfangreichstes Kletterpark-Ranking.

Die Top 3 liegen in Fulda, Bexbach (Saarland) und Nürnberg

Spitzenreiter ist die "Block Barock Boulderhalle Fulda" in Hessen: Sie erreicht die in einem Testberichte.de-Ranking noch nie dagewesene Höchstbewertung von 5,0 Sternen. "Super Atmosphäre, freundliches Personal, vielseitige Routen für jede Leistungsklasse", lautet ein Kommentar, der stellvertretend für viele steht. Erfreulich sei auch der attraktive Bistrobereich mit sehr gutem kulinarischem Angebot zu "fairen Preisen". Auf dem zweiten Platz landet mit 4,9 Sternen der "Boulder Olymp Bexbach" im Saarland, die von den Besucher:innen als sauber und kinderfreundlich gelobt wird, ebenso für die regelmäßig neu geschraubten Routen, die für Abwechslung sorgten. Auf Rang Drei landet "der Steinbock Nürnberg" (ebenfalls mit 4,9 Sternen), positiv hervorgehoben werden unter anderem die große, helle und moderne Halle sowie die regelmäßig gereinigten Griffe.

Ganz unten im Ranking: Berlin, Thale (Sachsen-Anhalt) und Duisburg

Auf dem letzten Platz ist das "Boulderworx Berlin", das mit durchschnittlich 3,6 Bewertungssternen deutlich abfällt. Etlichen Kommentaren zufolge lässt die Sauberkeit zu wünschen übrig, werden die Routen selten umgeschraubt und ist die Halle in die Jahre gekommen. Die Deko bei Kindergeburtstagen sei lieblos und die Informationen auf der Webseite seien nicht aktuell. Beim Vorletzten im Ranking, dem "Kletterwald Thale" in Sachsen-Anhalt mit 3,8 Sternen, stören sich Nutzer:innen häufig daran, dass sie bei den Seilbahnen in der Luft hingen, wenn sie nicht optimalen Schwung genommen hatten, was Ungeübten Schwierigkeiten bereiten würde. Ein Teil des Personals sei unerfahren und es gebe zu wenige Ausstiege für Leute, die einen Parcours nicht zu Ende klettern wollten. Der Drittletzte, das "Fit4Life Fitness & Klettern" in Duisburg mit 3,9 Sternen, habe eine kleine Halle, sei laut und eher etwas für Kindergeburtstage. Hauptkritikpunkt bei allen drei Klettereinrichtungen ist aus Sicht etlicher Besucher:innen das unfreundliche Personal.

Kletterparks werden besser bewertet als andere Einrichtungen

Insgesamt sind Besucherinnen und Besucher von Kletterparks in Deutschland außerordentlich zufrieden. Auch bei den Letztplatzierten ist die häufigste Bewertung fünf Sterne. Der Bewertungsschnitt von 4,58 Sternen ist der höchste, den Testberichte.de in seinen Rankings bisher gemessen hat (Museen, Kinos, Freibäder, Freizeitparks, Thermen, Stadien, Weihnachtsmärkte, Zoos), Konkret bedeutet das, dass Klettereinrichtungen ab 4,7 Sternen als überdurchschnittlich attraktiv eingeschätzt werden.

Informationen zur Auswertung von Testberichte.de

Kletterparks in diesem Ranking umfassen Hochseilgärten, Kletteranlagen und Klettertürme sowie Kletter- und Boulderhallen. Grundlage der Auswertung sind Google-Rezensionen zu In- und Outdoor-Kletterparks in Deutschland mit mindestens 100 Bewertungen. Google-Orte, die sich auf größere Erlebnisparks oder Fitnessstudios beziehen, in denen Klettern ein Angebot von mehreren ist, wurden nur dann berücksichtigt, wenn sich die Bewertungen ganz überwiegend auf das Klettern beziehen. Bei gleichem Bewertungsschnitt eines Kletterparks wurde nach der Anzahl der Bewertungen gewichtet - je mehr, desto besser. Wurden zwei oder mehr Google-Einträge zum selben Kletterpark gefunden, wurde das Profil mit den meisten Bewertungen als Grundlage genommen. Die Recherche erfolgte im August und September 2022, die Datenerhebung der Bewertungen am 27. September 2022.

Quellen: Google-Rezensionen, hochseilgarten-verzeichnis.de, hochseilgarten-kletterwald.de, parks.boulderhallen-info.de, parks.hochseilgarten-info.de und Internetseiten der Kletterparks und -hallen.

Umgang mit Fehlern im Ranking

Wenn wir einen Kletterpark übersehen haben oder einen anderen Fehler gemacht haben, bitten wir um einen Hinweis an presse@testberichte.de. Wir werden das Ranking dann entsprechend anpassen und die Änderungen transparent machen.

Das Kletterpark-Ranking 2022

Wo im Ranking steht der Kletterpark, in den ich immer gehe? Hier geht es zum gesamten Ranking: https://www.testberichte.de/link/kletterparks2022

Über Testberichte.de

Testberichte.de ist Deutschlands größtes unabhängiges Verbraucherportal für informierte Kaufentscheidungen. Das Angebot macht Produkte vergleichbar, indem es Testergebnisse aus über 500 deutschsprachigen Magazinen, Meinungen aus Online-Rezensionen und technische Daten aufbereitet und in leicht verständlicher Form zur Verfügung stellt (Bestenlisten, Rankings, Durchschnittsnoten). Testberichte.de wurde im Jahr 2000 gegründet und wird seit 2003 von der Producto GmbH betrieben. Das Unternehmen aus Berlin beschäftigt rund 60 Personen. Mehr Informationen: www.testberichte.de/presse/

