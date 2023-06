Hotel Seehof

Sommer, Sonne und Familienspaß am Tiroler Walchsee

Bild-Infos

Download

Kössen (ots)

Erleben Sie den perfekten Sommerurlaub am traumhaften Walchsee in der Ferienregion Kaiserwinkl in Tirol! Tauchen Sie ein in eine Welt voller Badespaß, Aktivitäten und unvergesslicher Familienmomente.

Der Walchsee, eingebettet in eine malerische Berglandschaft, lockt mit glasklarem Wasser und bis zu 24°C Wassertemperatur in den Sommermonaten. Hier können Sie sich ausgiebig im erfrischenden Nass vergnügen, schwimmen, planschen und Sonne tanken. Die herrlich angelegte Seepromenade mit gepflegten Grünflächen und flachem See-Zugang lädt zum Flanieren und Baden ein.

Die Ferienregion Kaiserwinkl bietet zudem eine Fülle an Freizeitaktivitäten für die ganze Familie. Unternehmen Sie eine ausgiebige Fahrradtour, wandern Sie auf den zahlreichen gut markierten Wanderwegen oder erkunden Sie die Umgebung beim Golfspielen. Langeweile kommt hier garantiert nicht auf!

Rutschen, baden, plantschen und Spaß haben ist auch das Motto im 4 Sterne superior Wellness- & Familienhotel Seehof - nur 10 Gehminuten vom Walchsee entfernt. Das Hotel ist eine Oase der Erholung für Erwachsene und ein Paradies für Kids. Entdecken Sie die ideale Balance zwischen aktiven Stunden in der Kaiserwinkl-Region und entspannten Momenten im hoteleigenen Wellnessbereich. Während sich die Erwachsenen von einem aktiven Sommertag erholen und neue Energie tanken, wird den kleinen Gästen im Kids Club jede Menge Spiel und Spaß geboten.

Das Highlight für die Kinder ist aber die hoteleigene Wassererlebniswelt - die größte Tirols auf 4.000 m² mit einer 150 m langer Riesenwasserrutsche mit Trichter und Halfpipe, einem Wasserspielpark mit Actionwasserturm und Wasserkanonen und einer finnischen Familiensauna mit zwei Bildschirmen & Dampfbad. Die aufregende Riesenwasserrutschenwelt zieht aber nicht nur die Kids in ihren Bann, auch Erwachsene schätzen es, im Wellnessurlaub einfach wieder Kind sein zu können.

Aber nicht genug. Im Seehof trifft eine Attraktion auf die andere. Fitnesswelt, Beachvolleyball und Tennis werden ebenfalls geboten wie für Pferdefreunde eine eigene Reithalle mit Reitschule. Lernen Sie das Reiten oder verbessern Sie Ihre Fähigkeiten unter professioneller Anleitung. Erkunden Sie die malerische Umgebung zu Pferd und genießen Sie die Ruhe und Gelassenheit der Natur.

Damit Sie Ihren Urlaub im Kaiserwinkl voll auskosten können, erhalten Sie im Hotel am Tag nach Ihrer Anreise die Kaiserwinkl Card - Ihr Türöffner zum vielfältigen Freizeitangebot sowie zu zahlreichen kostenlosen Zusatzleistungen - wie Baden am See und Ermäßigungen rund um das Ferienparadies Walchsee.

Der Walchsee in Kombination mit dem Hotel Seehof ist das ideale Reiseziel für Ihren Sommerurlaub voller Spaß, Entspannung und unvergesslicher Momente mit der ganzen Familie. Mehr dazu unter: www.seehof.com

Einfach SEEnswert

3 Übernachtungen inkl. Halbpension mit Verwöhnfrühstück vom Buffet

5-Gang-Genießermenü zur Auswahl am Abend

Begrüßungsgetränk bei Anreise

Kostenlose Nutzung des Wellness- und SPA-Bereichs, der 4.000 m² Wassererlebniswelt, der Tennishallenplätze u.v.m.

Kaiserwinkl Card mit vielen Ermäßigungen in der Region

Alle weiteren Seehof-Inklusivleistungen

Kostenloser Wellnessgenuss am Abreisetag

Pro Person im Doppelzimmer ab 459,00 EUR.

