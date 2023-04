Carmen Mayer

Powerfrau an der Börse macht es vor: Diese Mutter von zwei Kindern begann mit 2.000 Euro - heute ist sie Millionärin

Bild-Infos

Download

München (ots)

Carmen Mayers Geschichte hört sich an wie ein Märchen: Für ihre Familie wollte die junge Mutter ein Haus in München kaufen. Doch für die hohen Immobilienpreise fehlte ihr das nötige Kleingeld. Das wollte sie ändern. Ihr Ziel: reich werden. Sie begann mit 2.000 Euro Aktien zu kaufen - heute ist sie Millionärin und hat zwei Häuser.

Komplett gerade lief ihr Weg aber nicht - mit einem unglücklichen Handel verlor sie mal 23.000 Euro. "Ich musste mich außerdem immer nachts um die Aktien kümmern, weil die Kinder da geschlafen haben und ich mich konzentrieren konnte", erzählt die Powerfrau. Carmen Mayer erzählt in diesem Beitrag ihre Geschichte, was sie daraus gelernt hat und warum gerade Frauen das Ziel verfolgen sollten, reich zu werden.

Wie alles begann

Carmen Mayer wollte ihrer Familie ein schönes Zuhause in München bieten. Sie erkannte jedoch schnell, dass die Immobilienpreise in der Stadt sehr hoch waren und dass sie sich das gewünschte Haus nicht leisten konnte. Sie beschloss, ihren Fokus auf die Börse zu legen, um ihr Ziel zu erreichen. Mit 2.000 Euro kaufte sie ihre ersten Aktien und begann, sich in die Materie einzuarbeiten. Sie beschäftigte sich intensiv mit der Börse und verfolgte täglich die neuesten Entwicklungen. Sie nutzte ihre Freizeit, um sich weiterzubilden und ihre Kenntnisse zu vertiefen.

Erfolg und Rückschläge

Carmen Mayer hatte Erfolg. Sie konnte ihr Portfolio kontinuierlich ausbauen und ihr Vermögen wachsen lassen. Doch auch sie musste Rückschläge hinnehmen. Einer ihrer Handel ging schief, und sie verlor 23.000 Euro. Aber statt aufzugeben, lernte sie aus ihren Fehlern und machte weiter.

Die Herausforderungen als Mutter

Als Mutter von zwei Kindern musste sich Carmen Mayer um ihren Job, ihre Kinder und ihre Börsenaktivitäten kümmern. Das erforderte Disziplin und Durchhaltevermögen. Sie arbeitete oft nachts, wenn die Kinder schliefen, um sich auf die Börse konzentrieren zu können.

Anerkennung bei den Kollegen

Carmen Mayers Erfolg blieb nicht unbemerkt. Allerdings wurde sie von manchen Menschen aus ihrem Umfeld nicht auf Anhieb akzeptiert und unterstützt. Doch das konnte sie nicht aufhalten. Sie kämpfte weiter und bewies, dass sie in der Lage war, erfolgreich zu sein.

Heute ist sie Millionärin

Heute ist Carmen Mayer eine erfolgreiche Börsenhändlerin und hat sich ein beträchtliches Vermögen aufgebaut. Ihre Geschichte teilt sie auch mit anderen Frauen und gibt ihnen Tipps, wie auch sie ihr Vermögen aufbauen können. Ihrer Meinung nach sollten sich Frauen nicht scheuen, reich zu werden. Sie sollten ihr Geld selbst in die Hand nehmen und ihr eigenes Vermögen aufbauen. Carmen Mayer betont aber auch, dass es wichtig ist, sich gut zu informieren, sich weiterzubilden und hart zu arbeiten. Jeder kann finanziell unabhängig werden, wenn er oder sie bereit ist, Zeit und Mühe zu investieren.

Fazit

Die Geschichte von Carmen Mayer ist ein gutes Beispiel dafür, dass jeder, der den Wunsch hat, finanziell unabhängig zu werden, es schaffen kann. Frauen sollten sich trauen, den Schritt in die Finanzwelt zu wagen und sich um ihr eigenes Vermögen zu kümmern. Denn wer finanziell unabhängig ist, hat die Freiheit, sein Leben nach seinen eigenen Vorstellungen zu gestalten.

Über Carmen Mayer:

Nach ihrer Karriere als promovierte Biochemikerin entschied sich Dr. Carmen Mayer für die Aktien- und Börsenbranche. In kürzester Zeit entstand ein hochprofitables Geschäft, ohne zuvor am Aktienmarkt aktiv gewesen zu sein. Heute hat es sich Dr. Carmen Mayer zur Aufgabe gemacht, ihre Erfahrungen und ihre Strategien mit einer Vielzahl an Menschen zu teilen. Weitere Informationen unter https://www.dr-carmen-mayer.de/

Original-Content von: Carmen Mayer, übermittelt durch news aktuell