Hotel Seehof

Frühling am Walchsee - pack' die Laufschuhe ein

Kössen (ots)

Laufen ist eine gesunde Sportart, da es das Herz-Kreislauf- und das Immunsystem stärkt. Laufen ist zu jeder Tages- und Jahreszeit möglich, es ist wetterunabhängig und auch von der Ausrüstung her auf das Wesentliche reduziert. Ob Jung oder Alt, sportlich oder Anfänger, jeder kann diesen Sport in seinem Tempo ausüben.

Auch im Urlaub macht das Laufen Spaß. Laufen wird eine wohltuende Wirkung nachgesagt und man entdeckt dabei mehr von der Umgebung. Diese Sportart setzt Endorphine frei und führt dadurch zu Stressabbau. Laufen hält nicht nur den Körper, sondern auch den Geist fit.

Die Region rund um den Tiroler Walchsee bietet gerade für Laufbegeisterte und natürlich auch für jene, die es werden wollen - ein großartiges Angebot. 152 km teils ausgewiesene Strecken in der Region sind für Läufer geeignet (auch für Nordic-Walking-Liebhaber). Anfängern wird der Einstieg auf kurzen Runden in flachem Gelände leicht gemacht und geübte Sportler kommen auf den längeren, mittelschweren teilweise auch steileren Strecken auf ihre Kosten. Besonders beliebt ist die Laufrunde um den Walchsee - eine eher flache Strecke von 5,2 km.

Wer das Laufen mit einem Wohlfühlurlaub verbinden möchte, ist im 4-Sterne-superior Aktiv- und Wellnesshotel Seehof - direkt am Walchsee gelegen, genau richtig. Im Mai bietet das Hotel eine eigene Laufwoche an. Sie erleben in diesen 5 Tagen Lauffreude pur und unglaublich viele Impulse rund um das Thema Laufen - was sie sicherlich weiterbringen wird und ihre persönlichen läuferischen Ziele forciert. Hier lernen Sie alle Facetten des Laufens kennen und verbringen unvergessliche Tage mit Lauffreunden am schönen Walchsee. In dieser speziellen Laufwoche und natürlich sonst auch zu jeder Jahreszeit sind Läuferinnen und Läufer aller Altersklassen herzlich willkommen.

Laufwoche vom 06.05. bis 11.05.2023 ab Euro 910,- pro Person inklusive:

5 Nächte mit Halbpension und allen Seehof-Extras sowie ein Begrüßungsabend mit Willkommensgetränk und die Kaiserwinkl Card mit vielen Ermäßigungen. Das Laufprogramm beinhaltet tägliche Trainingsläufe in verschiedenen Leistungsgruppen, verschiedene Dauerläufe inklusive Lockern und Dehnen, ein individuelles Intervalltraining sowie Bergsprints. Des Weiteren werden Lauftechnik-Übungen (Lauf-ABC) und ein Leistungscheck in Form eines LC1000 gemacht. Sie erhalten individuelle Trainingsempfehlungen nach LC1000, eine Laufstil-Videoanalyse und ein Athletiktraining. Abgerundet wird das Programm mit verschiedenen Vorträgen über Trainingsplanung, Laufen und Ernährung. Zur Entspannung ist 1 Beinmassage (25 Min.) pro Person inklusive.

Noch ein weiterer Tipp: Für Frühlings-Urlauber gibt es zu verschiedenen Terminen ab April bis Ende Juni im Hotel Seehof den "Spring Break Bonus". Ab 4 Nächte werden Ihnen 200 Euro bei der Buchung eines Doppelzimmers geschenkt!

Weitere Informationen unter: www.seehof.com

Original-Content von: Hotel Seehof, übermittelt durch news aktuell