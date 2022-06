CHECK24 GmbH

Das sind die nachhaltigsten Unternehmen Deutschlands

Deutsches Institut für Service-Qualität, ntv und DUP Unternehmer Magazin zeichnen CHECK24 für seine Nachhaltigkeitsstrategie aus

CHECK24-Ansatz verbindet Verbraucher*innen, Mitarbeitende und Gesellschaft

CHECK24 hat den Deutschen Award für Nachhaltigkeitsprojekte 2022 in der Kategorie "Strategie - große Unternehmen" für sein Projekt "CHECK24 - Sustainability 6.0" gewonnen. Mit dem Projekt lässt das Vergleichsportal wesentliche Stakeholder - Verbraucher*innen, Mitarbeitende und gesellschaftliche Akteure - an seiner Nachhaltigkeitsinitiative partizipieren, um so gemeinsam Verantwortung für die Zukunft zu übernehmen. Der Preis wurde in diesem Jahr zum zweiten Mal vom Deutschen Institut für Service-Qualität, dem Nachrichtensender ntv und dem DUP Unternehmer Magazin verliehen. Schirmherrin ist die ehemalige Bundesministerin Brigitte Zypries.

Seit 2019 baut CHECK24 im Rahmen seiner Initiative "Sustainability 6.0" sein unternehmerisches Handeln konsequent nachhaltig aus. Dazu hat das Vergleichsportal entlang der drei Säulen der Nachhaltigkeit die zahlreichen sozialen und ökologischen Projekte seiner 19 Standorte analysiert und daraus einen ganzheitlichen Ansatz für die Unternehmensgruppe definiert.

"Wir sind überzeugt, dass wir gemeinsam mehr erreichen können: Um Lebensgrundlagen zu schützen, die Gesellschaft nachhaltig voranzubringen und auch unser Unternehmen beständig weiterzuentwickeln, brauchen wir viele Menschen, die jeden Tag einen Beitrag dazu leisten", sagt Dr. Jan Schlüter, Geschäftsführer Kredite und Verantwortlicher Nachhaltigkeit bei CHECK24. "Mit unserem Ansatz machen wir genau das."

Investitionen von rund 2 Millionen Euro jährlich fördern ganzheitlichen Ansatz

Mithilfe der Expert*innen von ClimatePartner und dem Einsatz der Mitarbeitenden hat CHECK24 im April 2021 erstmalig die Klimaneutralität erreicht. Auch zukünftig bleibt das Unternehmen klimaneutral und baut seine Maßnahmen zur Reduktion der CO2-Emissionen konsequent aus. Zur Unterstützung der Artenvielfalt und geschützter Lebensräume wurde mit der Stiftung Deutsche Landschaften und der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald das Umweltschutzprojekt "100.000 Bäume für Deutschland" umgesetzt. Und auch die in 2016 gegründete Initiative CHECK24 hilft hat ihre Förderprojekte für sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche auf Bildungs- und Umweltprojekte ausgeweitet und so Engagements von über 45 gemeinnützigen Organisationen unterstützt.

Verbraucher*innen werden beim nachhaltigen Konsum unterstützt

Verbraucher*innen helfen, nachhaltige Entscheidungen zu treffen, ist ein zentraler Aspekt der Initiative. Bisher bietet CHECK24 in den Bereichen Energie, Versicherungen, Finanzen und Reise Produkte und Lösungen zur Unterstützung nachhaltigen Konsums. Bis 2023 sollen Verbraucher*innen in allen Produktbereichen davon profitieren können.

Preis würdigt Engagement von Unternehmen und will inspirieren

Die Bewertung der eingereichten Projekte nahm eine Jury aus Wirtschaft, Wissenschaft und Medien vor. Dabei wurden vier Fokusbereiche analysiert: Wirkungsgrad/Nutzen, Innovation, Relevanz für das Kerngeschäft des Unternehmens und die Branche sowie Aktualität. Mit dem Award wollen die Veranstalter nachhaltiges Engagement würdigen und weitere Unternehmen und Institutionen zu eigenen Projekten inspirieren.1

