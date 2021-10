Tag der Deutschen Einheit

Leuna bei Nacht - Die Reise der Einheitsbotschafter

Leuna / Halle (S.) (ots)

Der Abend des zweiten Reisetages erleuchtet auch die tiefste Nacht: Im Chemiepark Leuna bekommen die Einheitsbotschafter einen beeindruckenden Blick auf den hochmodernen und strahlend hell erleuchteten Chemiepark Leuna.

Einige Einheitsbotschafter kennen Leuna noch aus DDR-Zeiten: "Einfach beeindruckend, was sich hier alles gewandelt hat", sagt Niedersachsens Einheitsbotschafterin Ute Goslar. Besonders beeindruckt hat sie die Entwicklung in Hinblick auf den Natur- und Umweltschutz. "Früher war hier alles verseucht - und jetzt steht hier ein kleines Innovationswunder", sagt sie.

Auf 13 Quadratkilometern arbeiten hier in Leuna mehr als 100 Unternehmen aus zehn Nationen - und ein Stillstand dieses Wachstums ist nicht in Sicht. Der Chemiepark zeigt wie erfolgreicher Strukturwandel aussehen kann - und versetzt dabei alle Einheitsbotschafter in großes Staunen.

