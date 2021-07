Straubinger Tagblatt

Die EZB enteignet die Bürger

Die EZB hat das Inflationsziel auf zwei Prozent gesetzt, will aber, nach Jahren niedriger Teuerung, Ausschläge nach oben akzeptieren. Und genau die machen vor allem Menschen mit geringerem Einkommen zu schaffen. Sie können nicht ihr Vermögen umschichten, sich Immobilien zulegen oder in großem Stil in Aktien investieren, die ihnen eine üppige Rendite versprechen. Ihre Ersparnisse und ihre Löhne verlieren an Wert, sie können sich weniger dafür kaufen, weil die Preise zum Beispiel für Wohnen, Heizen und Sprit gestiegen sind. Es ist eine schleichende Enteignung.

