Delta-Variante und Urlaub: Corona-Einreiseregeln verschärfen

Die Einreiseverordnung regelt in Abhängigkeit von der Infektionsgefahr im Reiseland die Schutzregeln, bis hin zu einer 14-tägigen Quarantäne ohne Freitesten bei Einreisen. Doch die Sache hat einen Haken: Solche strengen, nach dem Risiko differenzierten Vorschriften haben viele andere europäische Staaten nicht. Sie sind zudem laxer bei ihren Einreiseregeln für Tourist:innen. Und so machen Millionen Deutsche in den kommenden Wochen dicht an dicht Urlaub mit Menschen, in deren Heimatländern die Delta-Variante die Zahl der Infektionen gerade explodieren lässt.

Forderungen etwa aus den Bundesländern, die Einreiseregeln generell zu verschärfen, sollten daher schnell umgesetzt werden. Die Delta-Variante ist jedoch längst auch hierzulande auf dem Vormarsch. Es wird nur noch wenige Wochen dauern, bis sie das Infektionsgeschehen dominieren wird. Durch striktere Einreiseregeln wird aber zumindest etwas Zeit gewonnen.

