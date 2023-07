Redaktion für Family-Tech

Reisen mit Kind: Sinnvolle Beschäftigungen auf dem Weg in den Sommerurlaub

Mit dem Start der Sommerferien machen sich zahlreiche Familien auf den Weg in den Urlaub. Die Reisezeit kann jedoch für Eltern sehr herausfordernd sein. Damit der Start stressfrei beginnt, sollte die Reise vorab gut geplant und neben ausreichend gesunden Snacks und Getränken sinnvolle Beschäftigungen für Kinder vorbereitet werden. Neben Musik, Hörbüchern und den Reise-Spielklassikern wie Reise-Bingo oder Wer-Bin-Ich, sind Lern-Apps eine gute Möglichkeit, um Kinder während der Fahrt sinnvoll zu beschäftigen. So können vor allem (Vor-)Schulkinder die Fahrt in den Urlaub nutzen, um sich spielerisch auf den Schulstart vorzubereiten. Die folgenden Beschäftigungen können auf der Reise mit geringem Aufwand integriert werden und so bereits die Fahrt zu einer unvergesslichen Urlaubserinnerung machen.

Lern- und Spiel-Apps

Lern- und Spiel-Apps sind eine gute Möglichkeit, Kinder auf langen Reisen zu unterhalten und ihnen spielerisch Wissen zu vermitteln. Für Kinder zwischen 4 und 8 Jahren bietet sich die hybride Lern-App Edurino als optimale Reisebegleitung an. Zusammen mit den bunten Tierfiguren und einem Eingabestift erforschen Kinder in der Edurino-App spannende Lernwelten. Jede Figur schaltet eine neue Spielwelt frei, in der die Kinder spannende Lernabenteuer erleben und spielerisch an Themen wie "Erstes Lesen und Schreiben", "Erste Zahlen und Mengen", "Logisches Denken", aber auch "Kreativität" und "Unsere Natur" herangeführt werden. Edurino ist offline sowohl auf Tablets als auch Smartphones nutzbar und daher ein platzsparender Begleiter im Urlaub. Edurino fördert dabei spielerisch (Vor-)Schulkompetenzen, um einen perfekten Start ins Schul- bzw. Kitajahr zu ermöglichen.

Musik hören & Lieder singen

Musik kann auch bei den längsten Autofahrten und Staus helfen, Frustration und Langeweile zu vermeiden. Damit insbesondere die Kleinen auf ihre Kosten kommen, bietet es sich an, in den Wochen vor dem Urlaub gemeinsam mit den Kindern eine Urlaubsplaylist zu erstellen, in der sie ihre Lieblingslieder speichern und sich so bereits vorab auf die Fahrt freuen können. So könnt ihr nicht nur gemeinsam im Auto der Musik lauschen, sondern auch zusammen singen und das musikalische Interesse der Kinder fördern. Geheimtipp: Bestimmt euren individuellen Urlaubshit, der euch die Reise lang begleitet und bei dem alle laut mitsingen können. Sollte die Stimmung im Auto einmal kippen, kann die Laune so schnell wieder aufgehellt werden.

Hörbücher & Hörspiele

Neben Musik ist auch das Hören von spannenden Geschichten eine tolle Möglichkeit, Kinderohren zu begeistern. Es gibt eine große Auswahl an Geschichten und Abenteuern, die für jedes Alter geeignet sind. Die Kinder können sich zurücklehnen, den Geschichten lauschen und ihren kreativen Gedanken freien Lauf lassen, während die Zeit im Auto wie im Flug vergeht. Eltern sollten im Voraus einige Hörbücher oder kinderfreundliche Podcasts herunterladen, um ihre Kinder mit spannenden Geschichten und interessanten Inhalten zu unterhalten. Das Zuhören von Geschichten kann nicht nur die Vorstellungskraft der Kinder anregen, sondern auch ihre Konzentration fördern.

Malen und Zeichnen

Packt ein paar Stifte und Papier ein und schon können die kleinen EntdeckerInnen ihrer Fantasie freien Lauf lassen. Es gibt für (Vor-)Schulkinder, auch Rätsel- und Malhefte, die speziell für die Ferienzeit gestaltet wurde. Das hebt nicht nur die Laune, sondern fördert gleichzeitig gezielt die Kreativität und bereitet Kinder spielerisch auf die Schule vor.

Spielklassiker

Auch viele Spiele lassen sich ohne viel Ausstattung spielen und sind ideal für unterwegs geeignet:

Reise-Bingo: Vor der Fahrt kann man Bingo-Karten mit verschiedenen Dingen, die man auf der Fahrt sehen kann, erstellen. Zum Beispiel eine Kuh, ein rotes Auto oder eine Windmühle. Wenn die Kinder das Objekt sehen, können sie es auf ihrer Karte markieren. Der erste Spieler, der eine Reihe voll hat, gewinnt

Wer bin ich? Ein Spieler denkt sich eine Person oder ein Tier aus und die anderen Spieler müssen durch Ja- oder Nein-Fragen erraten, wer oder was es ist. Zum Beispiel: "Bin ich ein Tier?" "Kann ich fliegen?" "Habe ich Federn?"

Alphabet-Spiel: Die Spieler müssen das Alphabet durchgehen und jedes Mal ein Wort sagen, das mit dem nächsten Buchstaben beginnt. Zum Beispiel: "A wie Apfel, B wie Banane, C wie Computer". Wenn einem Spieler kein Wort mehr einfällt, ist er ausgeschieden aus dem Spiel.

