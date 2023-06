Bildung & Begabung gemeinnützige GmbH

Mit Sprachkompetenz und Teamgeist: Zwei Schülergruppen siegen beim Bundeswettbewerb Fremdsprachen

Zwei Teams haben sich den Sieg beim 32. Sprachenfest des Bundeswettbewerbs Fremdsprachen gesichert: Das Team des Gymnasiums Osterholz-Schambeck (Niedersachsen) und das Team des Carl-von-Linde-Gymnasiums Kempten (Bayern). Die Schülergruppen überzeugten die Jury mit ihren jeweils englischsprachigen Beiträgen. Außerdem gab es drei zweite und fünf dritte Preise. Das Finale des diesjährigen Wettbewerbslaufs stand unter der Schirmherrschaft der Ministerin für Kultus, Jugend und Sport in Baden-Württemberg, Theresa Schopper.

Rund 1.700 Teams mit mehr als 6.000 Schülerinnen und Schülern aller Schulformen aus ganz Deutschland sowie den deutschen Auslandsschulen hatten sich 2023 am Wettbewerb in der Kategorie TEAM Schule beteiligt - über 300 mehr als im letzten Jahr. Eingereicht wurden fremdsprachige Theaterstücke, Filme und Hörspiele. Beim Sprachenfest in Ludwigsburg präsentierten die 34 besten Teams die Beiträge, mit denen sie sich in der Landesrunde durchgesetzt hatten. Bewertet wurden sie von einer Expertenjury. Als Sprachen waren Englisch, Französisch, Spanisch, Latein und Italienisch vertreten - einige Beiträge waren sogar mehrsprachig.

Die besten Beiträge wurden bei der feierlichen Preisverleihung im Louis-Bührer-Saal Ludwigsburg ausgezeichnet. Dabei siegte ein Team aus Schülerinnen und Schülern der Klassen 6 und 7 des Gymnasiums Osterholz-Schambeck (Niedersachen) mit ihrem englischsprachigen Kurzfilm "Real Friends Fake Followers" über eine Schülerin, die von einer Karriere als Influencerin träumt und am Ende doch den Wert von echten Freunden erkennt. Das Team der Klasse 6b des Carl-von-Linde-Gymnasiums Kempten (Bayern) erhielt ebenfalls einen ersten Preis für den englischsprachigen Beitrag "The Treasure Hunt", in dem vier junge Londoner einen lange zurückliegenden Golddiebstahl aufklären.

Zweite Preise gingen an die Teams des Stromberg-Gymnasiums Vaihingen / Enz (Baden-Württemberg), des Hermann-Hesse-Gymnasiums Calw (Baden-Württemberg) sowie des Sächsischen Landesgymnasiums Sankt Afra Meißen. Über einen dritten Preis können sich die Teilnehmenden des Friedrich-Gymnasiums Freiburg (Baden-Württemberg), des Gymnasiums am Rotenbühl Saarbrücken (Saarland), des Gymnasiums Saarburg (Rheinland-Pfalz), des Romain-Rolland-Gymnasiums Berlin und der Hermann-Tast-Schule Husum (Schleswig-Holstein) freuen. Der Deutsche Spanischlehrerverband stiftete einen Sonderpreis an die Gesamtschule Bremen-Ost und die Schülerjury vergab einen Sonderpreis an das Humboldt-Gymnasium Potsdam (Brandenburg).

Theresa Schopper, Ministerin für Kultus, Jugend und Sport in Baden-Württemberg und Schirmherrin des diesjährigen Sprachenfestes, betonte: "In einer von Mobilität und Pluralität geprägten Gesellschaft ist es wichtig, möglichst mehrere Sprachen zu beherrschen. Dass wir über die Sprache des anderen zu einem tieferen Verständnis füreinander gelangen, bleibt wahr, auch wenn uns das perfekte Übersetzungsprogramm zur Verfügung steht. Deshalb bin ich stolz auf die Schülerinnen und Schüler, die mit ihren kreativen und vielfältigen Projekten einen beispielhaften Beitrag zur Förderung der kulturellen Vielfalt und der Völkerverständigung leisten."

Über den Bundeswettbewerb Fremdsprachen

Der Bundeswettbewerb Fremdsprachen ist ein Wettbewerb für Schülerinnen und Schüler der Klassen 6 bis 13 sowie Auszubildende. Er möchte Neugier auf fremde Sprachen und Kulturen wecken und bietet Raum für interkulturellen Austausch. Bei den Aufgaben geht es daher nicht nur um Grammatik- und Vokabelwissen, sondern vor allem auch um Kreativität und Spaß im Umgang mit Sprache. Rund 15.000 Jugendliche treten jedes Jahr beim Wettbewerb an. Den Siegerinnen und Siegern winkt die Aufnahme in die Studienstiftung des deutschen Volkes. Die Anmeldephase für den Wettbewerbslauf 2023/2024 startet im Juli und endet am 6. Oktober 2023. Teilnehmen können sowohl Schülergruppen als auch Einzelteilnehmende. Ausgerichtet wird der Wettbewerb von Bildung & Begabung, dem Zentrum für Begabungsförderung in Deutschland.

www.bundeswettbewerb-fremdsprachen.de

Über Bildung & Begabung

Bildung & Begabung ist die zentrale Anlaufstelle für Talentförderung in Deutschland. Mit ihren individuellen Förderprogrammen hilft die Einrichtung Jugendlichen, ihre Stärken zu entfalten - unabhängig davon, auf welche Schule sie gehen oder aus welcher Kultur sie stammen. Außerdem unterstützt Bildung & Begabung Lehrkräfte, Eltern sowie Schülerinnen und Schüler mit umfangreichen Informations- und Vernetzungsangeboten wie der Fachtagung "Perspektive Begabung" oder dem Online-Portal www.begabungslotse.de. Bildung & Begabung ist eine Tochter des Stifterverbandes. Förderer sind das Bundesministerium für Bildung und Forschung und die Kultusministerkonferenz. Schirmherr ist der Bundespräsident.

www.bildung-und-begabung.de

