Bundesrunde der 62. Mathematik-Olympiade: Das sind die Gewinnerinnen und Gewinner

Berlin/Bonn (ots)

196 Mathe-Asse der Klassenstufe 8 bis 13 trafen sich zum Finale in Berlin

15 erste, 22 zweite und 42 dritte Preise verliehen

Ehrung durch Prof. Günter M. Ziegler, Präsident der Freien Universität Berlin und Mathematiker

Die 79 Preisträgerinnen und Preisträger der Bundesrunde der 62. Mathematik-Olympiade werden heute im Emil-Fischer-Hörsaal der Humboldt-Universität in Berlin geehrt. Die Jury verlieh insgesamt 15 erste, 22 zweite und 42 dritte Preise. Die 196 Teilnehmenden der Bundesrunde hatten sich zuvor in mehreren Runden in ihren Bundesländern bzw. an deutschen Auslandsschulen gegen rund 160.000 Nachwuchsmathematikerinnen und -mathematiker durchgesetzt und für das Finale qualifiziert. Die Hauptstadt war erstmals seit dem Jahr 2000 wieder Austragungsort des Wettbewerbs.

In zwei viereinhalbstündigen Klausuren mussten die Schülerinnen und Schüler ihr Können unter Beweis stellen. Jeweils drei Aufgaben, bei denen maximal 40 Punkte erzielt werden konnten, galt es zu lösen.

Folgende Schülerinnen und Schüler gewannen erste Preise:

Daris Mohammadzadeh, Klasse 8, Otto-Schott-Gymnasium Mainz-Gonsenheim

Juan Rivera Chopinaud, Klasse 8, Maria-Theresia-Gymnasium München

Michael Wagner, Klasse 8, Werner-von-Siemens-Gymnasium Magdeburg

Tilman Ferchland, Klasse 8, Wilhelm-Ostwald-Gymnasium Leipzig

Zhuoyu Du, Klasse 8, Hermann-Böse-Gymnasium Bremen

Ben Fischer, Klasse 9, Wilhelmgymnasium Braunschweig

Malte Gelinek, Klasse 9, Albert-Schweitzer-Schule Kassel

Oliver Eckstädt, Klasse 9, Martin-Andersen-Nexö-Gymnasium Dresden

Lars Krabbenhöft, Klasse 10, Gymnasium Höchstadt/Aisch

Oliver Daniel Mettin Cairós, Klasse 10, Otto-Hahn-Gymnasium Göttingen

Tina Ding, Klasse 10, Allgäu-Gymnasium Kempten

Dmitrii Galatenko, Klasse 11, Felix-Klein-Gymnasium Göttingen

Leonard Kottisch, Klasse 11, Cäcilienschule Oldenburg

Boldizsár Mann, Klasse 12, Goetheschule Essen

Réka Amélie Wagener, Klasse 12, Evangelisches Gymnasium Siegen

Eine vollständige Liste aller Preisträgerinnen und Preisträger finden Sie unter: www.mo2023.de

Die Festrede zur Preisverleihung hält Prof. Günter M. Ziegler, Präsident der Freien Universität Berlin, Mathematiker und selbst früher erfolgreicher Wettbewerbsteilnehmer. Er präsentiert in seinem Vortrag Bilder aus der Mathematik und erzählt die Geschichten dazu. "Dabei sieht man, dass die Mathematik ein großer Abenteuerspielplatz ist, auf dem es viel zu entdecken gibt, auf dem sich aber auch Schülerinnen und Schüler mit Spaß und mit Ehrgeiz beweisen können."

Über die Mathematik-Olympiade

Die Mathematik-Olympiade ist ein bundesweiter Wettbewerb, an dem jährlich über 160.000 Schülerinnen und Schüler von Klasse 3 bis 13 teilnehmen. Unter Klausurbedingungen müssen die Nachwuchsmathematiker logisches Denken, Kombinationsfähigkeit und den kreativen Umgang mit mathematischen Methoden unter Beweis stellen. Nur wer auf Schul-, Regional- und Länderebene überzeugt, schafft den Sprung in die Bundesrunde, die jedes Jahr in einem anderen Bundesland stattfindet. Die erfolgreichsten Olympioniken qualifizieren sich zudem für den Auswahlwettbewerb zur Internationalen Mathematik-Olympiade (IMO). Damit haben sie gute Chancen, Deutschland bei der IMO 2024 in Großbritannien zu vertreten.

Wer steckt hinter der Mathematik-Olympiade?

Träger des Wettbewerbs ist der Verein Mathematik-Olympiaden e.V. Die Geschäftsstelle der Mathematik-Olympiade wird von Bildung & Begabung geführt, dem Talentförderzentrum des Bundes und der Länder. Gemeinsam unterstützten der Mathematikolympiaden in Berlin e.V., das Heinrich-Hertz- und das Immanuel-Kant-Gymnasium in Berlin, die Humboldt-Universität zu Berlin und viele andere die Vorbereitungen der diesjährigen Bundesrunde. Weitere Förderer sind das Land Berlin, die Stiftung Hector II und das Bundesministerium für Bildung und Forschung. Alle Informationen zur 62. Bundesrunde der Mathematik-Olympiade finden Sie unter www.mo2023.de

Über Bildung & Begabung

Bildung & Begabung ist die zentrale Anlaufstelle für Talentförderung in Deutschland. Mit ihren individuellen Förderprogrammen hilft die Einrichtung Jugendlichen, ihre Stärken zu entfalten - unabhängig davon, auf welche Schule sie gehen oder aus welcher Kultur sie stammen. Außerdem unterstützt Bildung & Begabung Lehrkräfte, Eltern sowie Schülerinnen und Schüler mit umfangreichen Informations- und Vernetzungsangeboten wie der Fachtagung "Perspektive Begabung" oder dem Online-Portal www.begabungslotse.de. Bildung & Begabung ist eine Tochter des Stifterverbandes. Förderer sind das Bundesministerium für Bildung und Forschung und die Kultusministerkonferenz. Schirmherr ist der Bundespräsident.

