UmweltBank AG

UmweltBank schließt Geschäftsjahr 2025 nach vorläufigen Zahlen mit Ergebnis vor Steuern von 6,4 Mio. Euro ab

Nürnberg (ots)

UmweltBank AG erwirtschaftet 2025 nach vorläufigen Zahlen Ergebnis vor Steuern von 6,4 Mio. Euro

Der Jahresüberschuss 2025 liegt bei 14,3 Mio. Euro

Gesamtkapitalquote steigt auf rund 17 %

Wiederaufnahme der Dividendenzahlung von 5 Cent geplant

Für das Geschäftsjahr 2026 wird ein Ergebnis vor Steuern zwischen 12,5 und 17,5 Mio. Euro erwartet

Die UmweltBank AG hat im Geschäftsjahr 2025 nach vorläufigen Zahlen ein Ergebnis vor Steuern von 6,4 Mio. Euro erwirtschaftet und liegt damit im Rahmen der aufgestellten Prognose (5 bis 10 Mio. Euro). Das Konzernergebnis wird weiterhin innerhalb der kommunizierten Bandbreite (10 bis 15 Mio. Euro) erwartet.

"Die heute vorgelegten Zahlen belegen unsere Erfolge nach zwei Jahren umfangreicher Transformation. Nach den Verlustjahren 2023 und 2024 weisen wir erstmals wieder ein positives Ergebnis vor Steuern aus und haben die UmweltBank für weiteres starkes Wachstum aufgestellt. Trotz tiefgreifender Transformation haben wir in den vergangenen zwei Geschäftsjahren die Privatkundeneinlagen um fast 2 Mrd. Euro gesteigert, über 50.000 neue Kundinnen und Kunden gewonnen und nachhaltige Projekte mit einem Volumen von knapp 400 Mio. Euro finanziert. Daneben haben wir neue Produkte, wie das Girokonto und eigene ETFs eingeführt, die Organisationsstruktur auf Effizienz und Leistungsstärke getrimmt sowie die regulatorische Aufstellung gestärkt. Mit diesem starken Fundament können und wollen wir das Wachstum 2026 noch einmal deutlich beschleunigen", kommentiert Dietmar von Blücher, Vorstandssprecher der UmweltBank.

Deutlicher Anstieg der Erträge trifft auf stabiles Kostengerüst

Das Zinsergebnis stieg 2025 auf 58,4 Mio. Euro, nach 45,0 Mio. Euro im Vorjahr. Maßgeblichen Einfluss auf die Verbesserung hatte das gestiegene Einlagenvolumen sowie die verbesserte Positionierung des Treasury-Portfolios. Das Finanzergebnis lag mit 17,6 Mio. Euro deutlich über dem Vorjahresniveau von rund 13 Mio. Euro, überwiegend geprägt durch Immobilienverkäufe. Der Abbau von Beteiligungen wurde 2025 weiterhin forciert. Das Provisions- und Handelsergebnis stieg auf 7,1 Mio. Euro (Vorjahr: 5,5 Mio. Euro), insbesondere getragen vom Wertpapiergeschäft.

Der Personalaufwand lag mit 30,3 Mio. Euro im Rahmen der Erwartungen und war geprägt von der Besetzung verbliebener offener Stellen sowie von regulären Gehaltsanpassungen. Bezogen auf Vollzeitäquivalente beschäftigte die Bank zum Jahresende rund 360 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Damit hat die Bank eine komfortable Personalausstattung erreicht, um das geplante Wachstum in den Folgejahren zu realisieren. Die Verwaltungsaufwendungen von 41,0 Mio. Euro lagen auf Vorjahresniveau, getrieben durch weitere Investitionen im Rahmen der Transformation und in Digitalisierung. Eine Reduktion des Verwaltungsaufwands wird durch das laufende Effizienz- und Kostenprogramm ab 2026 angestrebt.

Unter dem Strich lag das Ergebnis vor Steuern auf Ebene der AG im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 6,4 Mio. Euro. Der Jahresüberschuss lag bei 14,3 Mio. Euro. Basierend auf den vorläufigen Ergebnissen des Geschäftsjahrs 2025 plant der Vorstand der diesjährigen Hauptversammlung eine Dividende in Höhe von 5 Cent vorzuschlagen.

Kapitalquote steigt von 16,4 % auf rund 17 %

Im Jahr 2025 konnte die regulatorische Aufstellung der UmweltBank weiter verbessert werden. Aufgrund der erzielten Fortschritte endete die bis zum 14. Juli 2025 angesetzte Bestellung des Sonderbeauftragten der BaFin. Im Geschäftsjahr 2026 wird weiterhin eine erste Reduktion der aufsichtlichen Kapitalanforderungen erwartet. Zum Jahresende 2025 lag die Gesamtkapitalquote inklusive Zuführung in die Gewinnrücklagen mit 17,0 % deutlich über den aufsichtlichen Anforderungen in Höhe von 15,6 %.

Fokus auf Wachstum und steigende Profitabilität in 2026

Die UmweltBank setzt ihren Wachstumskurs im laufenden Geschäftsjahr fort. Die Privatkundeneinlagen sollen 2026 um über eine Milliarde Euro auf rund 5,4 Mrd. Euro anwachsen. Die Kundenzahl will die Bank um rund 75.000 auf 260.000 steigern. Als maßgebliche Treiber sieht die Bank ihr Girokonto, die jüngst eingeführte digitale Anlageberatung sowie attraktiven Konditionen im Einlagengeschäft. Daneben arbeitet die Bank an der sukzessiven Einführung ergänzender Produkte sowie an neuen Kontomodellen, um das vollständige Ertragspotenzial zu erschließen. Ebenso prüft die Bank potenzielle Partnerschaften im Bereich der nachhaltigen Geldanlage.

Für das laufende Jahr rechnet der Vorstand mit einem deutlichen Wachstum des Bruttokreditneugeschäfts auf 450 Mio. Euro (2025: 120 Mio. Euro). Einerseits verzeichnet die Bank weiterhin eine hohe Nachfrage nach Finanzierungen im Bereich erneuerbare Energien sowie für nachhaltige Immobilien. Andererseits erweitert insbesondere die erfolgreiche Kapitalerhöhung im September 2025 den Spielraum für die Kreditvergabe. 2025 wurden die ersten Geschäfte zur Finanzierung von großen Batterieenergiespeichersystemen (BESS) angebahnt, die im ersten Quartal 2026 zum Abschluss gebracht werden sollen. Mit der Finanzierung von Speichern engagiert sich die UmweltBank in einem spannenden Wachstumsmarkt, der zur weiteren Diversifizierung des Kreditportfolios beiträgt. Ebenso ist die Emission von zwei Projektanleihen geplant.

Für das Geschäftsjahr 2026 rechnet der Vorstand auf AG-Ebene mit einem Ergebnis vor Steuern zwischen 12,5 und 17,5 Mio. Euro.

Weitere Informationen

Weiterführende Informationen und die Investorenpräsentation befinden sich auf der Investor-Relations-Webseite der UmweltBank

Über die UmweltBank AG

Die UmweltBank AG verbindet seit ihrer Gründung 1997 Nachhaltigkeit mit wirtschaftlichem Erfolg. Sie finanziert ausschließlich Projekte aus den Bereichen erneuerbare Energien und nachhaltige Immobilien. Damit treibt sie die Energiewende voran und fördert den sozialen wie ökologischen Wohnungsbau. Gleichzeitig bietet die grüne Bank nachhaltige Sparprodukte und Wertpapiere an. Mit einem konsequenten Fokus auf Nachhaltigkeit verfolgt die UmweltBank ihre Vision, eine lebenswerte Welt für kommende Generationen zu schaffen.

Die Aktien der UmweltBank AG sind im Freiverkehr der Börse München im Marktsegment m:access und im Scale-Segment der Deutschen Börse gelistet. Die aktuelle Kursentwicklung ist unter www.umweltbank.de/aktie abrufbar. Aus der Kursentwicklung der Vergangenheit können keine Schlüsse für die Zukunft gezogen werden.

Disclaimer

Die Zahlenangaben zum 31.12.2025 sind vorläufig und untestiert und beziehen sich auf die UmweltBank AG (HGB).

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen in Form einer Prognose. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die sich nicht auf vergangene Daten und Fakten beziehen, sondern auf Annahmen und Schätzungen basieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Ansichten des Vorstands der UmweltBank hinsichtlich zukünftiger Entwicklungen wider.

Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen zwangsläufig Risiken und Ungewissheiten. Diese sind daher mit großer Vorsicht zu betrachten. Eine Vielzahl von Faktoren, wie insbesondere Markt- und Zinsentwicklungen, kann dazu führen, dass die tatsächlichen Entwicklungen und Ergebnisse deutlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen und Szenarien enthaltenen Angaben abweichen. Zu den Risiken und Ungewissheiten, die die Umsetzung der Ziele der UmweltBank beeinträchtigen können, gehören auch die allgemeine wirtschaftliche Lage, die Wettbewerbssituation in den Geschäftsfeldern, in denen die UmweltBank tätig ist, die Entwicklung an den Finanzmärkten sowie die Änderung von bankregulatorischen Vorgaben. Die Einschätzung solcher Faktoren ist mit erheblichen Schwierigkeiten verbunden, zumal diese Faktoren außerhalb der Kontrolle der UmweltBank liegen.

Sollten diese oder andere Risiken oder Ungewissheiten sich verwirklichen oder sich die den in der Pressemitteilung getroffenen Aussagen zugrunde liegenden Annahmen als nicht korrekt herausstellen, so können die tatsächlichen Entwicklungen, Ergebnisse oder Leistungsdaten wesentlich von denjenigen abweichen, die in dieser Pressemitteilung dargestellt oder impliziert werden. Es kann keine Garantie geben, dass die in der Pressemitteilung enthaltenen Prognosen zutreffend sind und dort aufgeführte Erwartungen auch tatsächlich eintreten.

Diese Pressemitteilung beinhaltet keine Empfehlungen zum Erwerb, Halten oder Verkauf einzelner Finanzinstrumente.

Die im Text genannten Personenbezeichnungen beziehen sich immer zugleich auf weibliche, männliche und diverse Personen. Auf eine Mehrfachbenennung wird zugunsten einer besseren Lesbarkeit verzichtet.

Original-Content von: UmweltBank AG, übermittelt durch news aktuell