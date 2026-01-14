UmweltBank AG

UmweltBank beendet Geschäftsjahr 2025 mit dynamischem Wachstum und bekräftigt Szenario 2028

Die UmweltBank konnte im abgelaufenen Geschäftsjahr 2025 weiter deutlich wachsen. "Durch die konsequente Umsetzung unserer Unternehmensstrategie konnte die UmweltBank 2025 signifikante Erfolge auf dem Weg zur nachhaltigen Wiederherstellung der Profitabilität erzielen", so Dietmar von Blücher, Vorstandssprecher der UmweltBank. Daher bestätigt der Vorstand die Ergebnisprognose 2025 mit einem positiven Ergebnis vor Steuern für die UmweltBank AG zwischen 5 und 10 Mio. Euro.

Schlussquartal 2025 mit deutlicher Wachstumsdynamik im Privatkundengeschäft

Das Wachstum im Privatkundengeschäft konnte im vierten Quartal 2025 aufgrund einer erfolgreichen Neukundenkampagne deutlich an Dynamik gewinnen. So wuchs die Kundenanzahl 2025 um 19 % auf über 184.000 an. Damit gewann die Bank fast 30.000 neue Kundinnen und Kunden - allein über 23.000 im vierten Quartal. Im Jahresverlauf konnten die Privatkundeneinlagen wie geplant um 800 Mio. Euro auf rund 4,3 Mrd. Euro gesteigert werden.

Die im Schlussquartal eingesetzte Wachstumsdynamik soll sich 2026 fortsetzen, insbesondere getragen vom neuen Girokonto, der jüngst eingeführten digitalen Anlageberatung sowie attraktiven Konditionen im Einlagengeschäft. Daneben arbeitet die Bank an der sukzessiven Einführung ergänzender Produkte sowie an neuen Kontomodellen, um das vollständige Ertragspotenzial zu erschließen. Die Privatkundeneinlagen sollen 2026 auf rund 5,4 Mrd. Euro anwachsen. Die Kundenzahl will die Bank um rund 75.000 auf 260.000 steigern.

Voraussetzungen für deutliches Wachstum im Kreditgeschäft geschaffen

Die UmweltBank vergab im abgelaufenen Geschäftsjahr neue Kredite mit einem Volumen von rund 120 Mio. Euro und lag damit unter dem Ziel von 200 bis 250 Mio. Euro. Dies war insbesondere der im Laufe des Jahres weiterhin knappen Kapitalsituation geschuldet, sowie der Verschiebung von Projekten in das erste Halbjahr 2026. Für das laufende Jahr rechnet der Vorstand mit einem deutlichen Wachstum des Bruttokreditneugeschäfts auf 450 Mio. Euro. Einerseits verzeichnet die Bank weiterhin eine hohe Nachfrage nach Finanzierungen im Bereich erneuerbare Energien - einschließlich Batteriespeicher - sowie für nachhaltige Immobilien. Andererseits erweitert insbesondere die erfolgreiche Kapitalerhöhung im September 2025 den Spielraum für die Kreditvergabe.

Kapitalquote steigt auf vorläufige rund 17,0 %

Im Geschäftsjahr 2026 wird weiterhin eine erste Reduktion der aufsichtlichen Kapitalanforderungen erwartet. Zum Jahresende 2025 lag die Gesamtkapitalquote mit vorläufigen rund 17,0 % deutlich über den aufsichtlichen Anforderungen in Höhe von 15,6 %.

Szenario 2028 bekräftigt

Das im Rahmen des Capital Market Days im Januar 2025 konkretisierte Szenario für das Jahr 2028 wird bekräftigt. So geht die UmweltBank AG für das Geschäftsjahr 2026 auf Basis der derzeit verfügbaren Informationen und vorbehaltlich der Feststellung des Vorjahresabschlusses von einem Ergebnis vor Steuern im Rahmen der bisher angegebenen Bandbreite innerhalb des Szenarios aus.

Die vorläufigen Geschäftszahlen für 2025 sowie die Prognose für 2026 legt die UmweltBank AG am 25. Februar 2026 vor.

Alle Zahlen beziehen sich auf die UmweltBank AG (HGB).

Die UmweltBank AG verbindet seit ihrer Gründung 1997 Nachhaltigkeit mit wirtschaftlichem Erfolg. Sie finanziert ausschließlich Projekte aus den Bereichen erneuerbare Energien und nachhaltige Immobilien. Damit treibt sie die Energiewende voran und fördert den sozialen wie ökologischen Wohnungsbau. Gleichzeitig bietet die grüne Bank nachhaltige Sparprodukte und Wertpapiere an. Mit einem konsequenten Fokus auf Nachhaltigkeit verfolgt die UmweltBank ihre Vision, eine lebenswerte Welt für kommende Generationen zu schaffen.

Die Aktien der UmweltBank AG sind im Freiverkehr der Börse München im Marktsegment m:access und im Scale-Segment der Deutschen Börse gelistet. Die aktuelle Kursentwicklung ist unter www.umweltbank.de/aktie abrufbar. Aus der Kursentwicklung der Vergangenheit können keine Schlüsse für die Zukunft gezogen werden.

