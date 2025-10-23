UmweltBank AG

UmweltBank legt erstmals Konzernzwischenabschluss für das erste Halbjahr 2025 vor

Nürnberg (ots)

Die UmweltBank hat erstmals einen Konzernzwischenabschluss zum Halbjahr 2025 erstellt. Anlass ist die Einbeziehung der UmweltBank in das Scale-Segment der Deutschen Börse, die mit einem erhöhten Transparenzniveau einhergeht.

Der Konzern weist im Zwischenabschluss ein Ergebnis vor Steuern von +14,8 Millionen Euro aus (AG: +6,7 Millionen Euro). Das im Vergleich zum AG-Abschluss deutlich höhere Ergebnis ist im Wesentlichen auf den erfolgreichen Vollzug von zwei externen Immobilientransaktionen zurückzuführen.

Die Ergebnisprognose für das Gesamtjahr 2025 auf Konzernebene von +10 bis 15 Millionen Euro vor Steuern bleibt unverändert bestehen (AG: +5 bis 10 Millionen Euro).

"Mit dem erstmaligen Konzernzwischenabschluss stellen wir die Entwicklung der UmweltBank noch transparenter dar und erfüllen zugleich die erhöhten Anforderungen des Scale-Segments", sagt Vorstandssprecher Dietmar von Blücher

Der Konzernzwischenabschluss hat keiner Prüfung oder prüferischen Durchsicht unterlegen.

Weitere Informationen

Weiterführende Informationen und Konzernzwischenabschluss befinden sich auf der Investor-Relations-Webseite der UmweltBank

Über die UmweltBank AG

Die UmweltBank AG verbindet seit ihrer Gründung 1997 Nachhaltigkeit mit wirtschaftlichem Erfolg. Sie finanziert ausschließlich Projekte aus den Bereichen erneuerbare Energien und nachhaltige Immobilien. Damit treibt sie die Energiewende voran und fördert den sozialen wie ökologischen Wohnungsbau. Gleichzeitig bietet die grüne Bank nachhaltige Sparprodukte und Wertpapiere an. Mit einem konsequenten Fokus auf Nachhaltigkeit verfolgt die UmweltBank ihre Vision, eine lebenswerte Welt für kommende Generationen zu schaffen.

Die Aktien der UmweltBank AG sind im Freiverkehr der Börse Frankfurt im Marktsegment Scale sowie im Freiverkehr der Börse München im Marktsegment m:access gelistet. Die aktuelle Kursentwicklung ist unter www.umweltbank.de/aktie abrufbar. Aus der Kursentwicklung der Vergangenheit können keine Schlüsse für die Zukunft gezogen werden.

Disclaimer

Die UmweltBank gibt keine Empfehlungen zum Erwerb, Halten oder Verkauf einzelner Finanzinstrumente (Anlageberatung i.S.d. § 2 Abs. 8 Satz 1 Nr. 10 WpHG).

Original-Content von: UmweltBank AG, übermittelt durch news aktuell