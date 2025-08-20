UmweltBank AG

UmweltBank bringt neuen nachhaltigen Anleihen-ETF an die Börse

Die UmweltBank hat ihren zweiten eigenen ETF aufgelegt: Der UmweltBank UCITS ETF - Green & Social Bonds Euro (WKN A41CHM) ist ab sofort börslich handelbar. Der neue Anleihen-ETF investiert ausschließlich in auf Euro lautende Green & Social Bonds, deren Emissionserlöse ökologische und soziale Projekte finanzieren - darunter u.a. erneuerbare Energien, energetische Gebäudesanierungen, sozialer Wohnraum und öffentlicher Nahverkehr. Der ETF richtet sich sowohl an private als auch institutionelle Anlegerinnen und Anleger, die eine nachhaltige, breit gestreute und zugleich schwankungsarme Anlageoption mit regelmäßigen quartalsweisen Zinsausschüttungen suchen.

Konsequente Nachhaltigkeit nach Artikel 9 EU-Offenlegungsverordnung

Der ETF basiert auf dem "Solactive UmweltBank Green & Social Bond EUR IG 0-5 Year Index", der von Solactive in enger Kooperation mit der UmweltBank entwickelt wurde, und erfüllt die Kriterien eines Artikel-9-Produkts gemäß der EU-Offenlegungsverordnung (SFDR). In dem Index werden ausschließlich Euro-Anleihen hoher Bonität (Investment Grade) berücksichtigt, die von der Climate Bonds Initiative als grün, sozial oder nachhaltig anerkannt sind.

Darüber hinaus wendet der ETF strenge Ausschlusskriterien an: Bei den Unternehmen zählen dazu u.a. fossile Energien, Atomkraft, Rüstung oder Menschenrechtsverstöße. Bei staatlichen Emittenten werden u.a. Diktaturen ausgeschlossen oder Länder, die den Klimazielen von Paris nicht beigetreten sind. So entsteht ein Portfolio, das klar auf Transparenz, Klimaschutz und soziale Wirkung ausgerichtet ist.

Stabilität durch kurze Laufzeiten und breite Diversifikation

"Mit unserem Green & Social Bonds ETF schaffen wir einen transparenten Zugang zu Anleihen, die strenge Nachhaltigkeitskriterien erfüllen", erklärt Tobias Mötsch, Wertpapierspezialist Investmentfonds bei der UmweltBank. "Nach dem erfolgreichen Start unseres Aktien-ETFs im letzten Jahr ist dies ein konsequenter nächster Schritt - mit Fokus auf europäische Emittenten mit hoher Bonität. So erweitern wir unser nachhaltiges Wertpapierangebot um eine konservative und verantwortungsvolle Anlagemöglichkeit."

Der Anleihen-ETF investiert gezielt in Anleihen mit einer Restlaufzeit von bis zu fünf Jahren - ein Ansatz, der auf Zinsstabilität und kalkulierbare Risiken abzielt. Die zugrunde liegende Indexmethodik wurde so gestaltet, dass eine ausgewogene Verteilung über unterschiedliche Herausgeber (z. B. Staaten, Entwicklungsbanken und Unternehmen) und Länder gewährleistet ist. Dies geschieht durch klare Regeln zur Gewichtung einzelner Emittenten. Das Ergebnis: ein breit diversifiziertes Portfolio nachhaltiger Euro-Anleihen, das sowohl regelmäßige Ausschüttungen als auch Wirkung bietet.

Der neue Anleihen-ETF der UmweltBank im Überblick:

Name: UmweltBank UCITS ETF - Green & Social Bonds Euro

ISIN: LU3093383670

WKN: A41CHM

Referenzindex: Solactive UmweltBank Green & Social Bond EUR IG 0-5 Year Index

Ertragsverwendung: Ausschüttend

Laufende Kosten (p. a.): bis zu 0,50 %

bis zu 0,50 % Transaktionskosten (p. a.): 0,16 %

Weitere Informationen rund um den UmweltBank UCITS ETF - Green & Social Bonds Euro stehen auf folgender Website zur Verfügung: www.umweltbank.de/anleihen-etf

Über die UmweltBank AG

Die UmweltBank AG verbindet seit ihrer Gründung 1997 Nachhaltigkeit mit wirtschaftlichem Erfolg. Sie finanziert ausschließlich Projekte aus den Bereichen erneuerbare Energien und nachhaltige Immobilien. Damit treibt sie die Energiewende voran und fördert den sozialen wie ökologischen Wohnungsbau. Gleichzeitig bietet die grüne Bank nachhaltige Finanzprodukte an, von einem Girokonto über Sparprodukte bis hin zu Wertpapieren. Mit einem konsequenten Fokus auf Nachhaltigkeit verfolgt die UmweltBank ihre Vision, eine lebenswerte Welt für kommende Generationen zu schaffen.

Risiken

Der Kurswert von Wertpapieren unterliegt Schwankungen und kann - vor allem bei einer negativen Wirtschafts- oder Börsenentwicklung - auch dauerhaft und sehr deutlich unter dem Kaufkurs liegen. Das eingesetzte Kapital unterliegt einem Verlustrisiko. Fonds sind somit nicht geeignet für Anlegende, die eine risikolose Anlage anstreben. Anleger sollten Ihr Geld nicht innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen, weil sonst das Risiko besteht, dass sich innerhalb der empfohlenen Haltedauer mögliche Wertschwankungen nicht ausgeglichen haben. Des Weiteren besteht das Risiko, dass die künftige Wertentwicklung nicht der Wertentwicklung der Vergangenheit entspricht.

Hinweise

Diese Marketingmitteilung ist nur zu Informationszwecken und stellt weder ein Angebot oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots noch einen Rat oder eine persönliche Empfehlung bezüglich Kauf, Verkauf, Zeichnung, Tausch, Rückkauf, Halten oder Übernahme eines bestimmten Finanzinstruments dar (Anlageberatung i.S.d. § 2 Abs. 8 Satz 1 Nr. 10 WpHG). Die UmweltBank erbringt keine Anlageberatungsdienstleistungen. Für die Erstellung und den Inhalt dieser werblichen Information ist allein die UmweltBank AG als Vertriebsstelle bzw. Vertriebspartnerin verantwortlich.

Die Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, die Vorkehrungen, die sie für den Vertrieb der Fonds getroffen hat, gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG aufzuheben. Die steuerliche Behandlung des Fonds hängt von den persönlichen Verhältnissen der Anlegenden ab und kann künftigen Änderungen unterworfen sein. Anlegende sollten sich insbesondere in rechtlicher und steuerrechtlicher Hinsicht vor einer individuellen Anlageentscheidung fachkundig beraten lassen. Der Fonds darf weder direkt noch indirekt in den USA vertrieben noch an US-Personen verkauft werden.

Weiterführende Produktinformationen

Ausführliche produktspezifische Informationen, insbesondere zu den Anlagezielen, den Anlagegrundsätzen, zu Chancen und Risiken sowie Erläuterungen zum Risikoprofil des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt, dem Basisinformationsblatt, den Anlagebedingungen, sowie den aktuellen Jahres- und Halbjahresberichten. Diese Informationen erhalten Sie in deutscher Sprache auf einem dauerhaften Datenträger oder auf Verlangen kostenlos in Papierform bei der jeweiligen EU-OGAW-Verwaltungsgesellschaft.

Diese Dokumente bilden die allein verbindliche Grundlage für den Kauf des Fonds. Bitte lesen Sie insbesondere den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt des Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.

Weitere Informationen zum Index des ETFs finden Sie unter umweltbank.de/anleihen-etf

