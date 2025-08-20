UmweltBank AG

UmweltBank AG kündigt geplantes Listing im Scale-Segment der Deutschen Börse an

Die UmweltBank AG [ISIN: DE0005570808] hat heute den Einbeziehungsantrag ihrer Aktien in das Scale-Segment der Deutschen Börse eingereicht. Ein Listing ist bereits im August angestrebt. Mit diesem Schritt will die Bank ihre Kapitalmarktpräsenz ausbauen und einen größeren Investorenkreis ansprechen. Das auf kleine und mittlere Unternehmen zugeschnittene Marktsegment bietet Unternehmen Zugang zu einem breiteren Investorenkreis und erleichtert die Eigenkapitalbeschaffung.

Das Scale-Segment ermöglicht es der Umweltbank, zusätzliche Sichtbarkeit zu gewinnen und das Vertrauen der Anleger durch klare Transparenzstandards zu stärken, unter anderem durch die regelmäßige Veröffentlichung von Finanzberichten und Research-Analysen.

"Mit dem Schritt ins Scale-Segment schaffen wir die Grundlage, unser streng nachhaltiges Geschäftsmodell noch besser am Kapitalmarkt zu positionieren und den Dialog mit nationalen und internationalen Investoren zu intensivieren", erklärt Dietmar von Blücher, Vorstandsvorsitzender der Umweltbank AG. "So gewinnen wir mehr Flexibilität, um unsere Mission - die konsequente Förderung nachhaltiger Projekte - weiter voranzutreiben und den Kapitalmarkt aktiv als Partner bei der Transformation hin zu einer ökologischeren Wirtschaft einzubinden."

Über die UmweltBank AG

Die UmweltBank AG verbindet seit ihrer Gründung 1997 Nachhaltigkeit mit wirtschaftlichem Erfolg. Sie finanziert ausschließlich Projekte aus den Bereichen erneuerbare Energien und nachhaltige Immobilien. Damit treibt sie die Energiewende voran und fördert den sozialen wie ökologischen Wohnungsbau. Gleichzeitig bietet die grüne Bank nachhaltige Finanzprodukte an, von einem Girokonto über Sparprodukte bis hin zu Wertpapieren. Mit einem konsequenten Fokus auf Nachhaltigkeit verfolgt die UmweltBank ihre Vision, eine lebenswerte Welt für kommende Generationen zu schaffen.

