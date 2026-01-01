Straubinger Tagblatt

Wirtschaftliche Eröffnungsbilanz für 2026: Private Investitionen müssen angeregt werden

Straubing (ots)

Wirklich entscheidend aber wird sein, ob es im neuen Jahr gelingt, die Weichen in der Wirtschaft eindeutig auf Wachstum zu stellen. Dazu aber bedarf es weit mehr, als diese Koalition bisher geleistet hat. Oberstes Ziel muss es sein, die privaten Investitionen, die in den vergangenen Jahren laufend gesunken sind, wieder anzuregen. Sie sind der Schlüssel für Wachstum und Wohlstand. Investitionen in die Erweiterung und in Rationalisierung steigern die Produktivität einer Volkswirtschaft, die allein für wachsenden Wohlstand der Bevölkerung sorgen kann.

